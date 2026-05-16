Sky oder DAZN für das Saisonfinale der Bundesliga? Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Live Stream sehen

Im Deutsche Bank Park empfängt Eintracht Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag den VfB Stuttgart. Für die Stuttgarter geht es noch um mehr als drei Punkte – ein Platz in der Champions League steht auf dem Spiel.

Frankfurt steckt in einer tiefen Formkrise. Vier der letzten fünf Bundesliga-Spiele gingen verloren, darunter eine 1:2-Heimniederlage gegen den Hamburger SV und ein 2:3 gegen Borussia Dortmund. Trainer Albert Riera steht massiv in der Kritik.

Die Lage auf der Trainerbank ist angespannt. Medienkritik an Riera reißt nicht ab, und die sportliche Talfahrt der SGE macht die Partie zur Belastungsprobe für alle Beteiligten.

Stuttgart hingegen reist mit Rückenwind an. Der 3:1-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen am vorletzten Spieltag war ein Statement – und Deniz Undav traf dabei einen persönlichen Meilenstein. Allerdings fällt der Stürmer für dieses Spiel verletzt aus.

Die Stuttgarter haben in dieser Saison bewiesen, dass sie auch gegen Topteams bestehen können. Angelo Stiller, der zuletzt nach einem üblen Foulspiel im Fokus stand, ist das Herzstück des VfB-Mittelfelds und wird auch im Deutsche Bank Park eine Schlüsselrolle spielen.

Für Frankfurt ist das Saisonfinale eine Frage der Würde. Für Stuttgart geht es darum, die Champions-League-Qualifikation aus eigener Kraft zu sichern – ein Sieg wäre der perfekte Abschluss einer starken Saison.

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Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart beginnt am 16.05.2026, 15:30.

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Das Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart wird live auf DAZN sowie über Sky WOW übertragen. Beide Optionen bieten einen vollständigen Livestream der Partie. Die genauen TV- und Streaming-Angebote sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart

Bundesliga - Bundesliga Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Bei Eintracht Frankfurt fehlt Torhüter J. Grahl verletzt. Ansonsten kann Trainer Riera aus einem weitgehend vollständigen Kader schöpfen. Die voraussichtliche Aufstellung lautet: M. Zetterer; Aurèle Amenda, R. Koch, N. Brown, A. Theate; M. Dahoud, E. Skhiri; R. Doan, F. Chaibi, C. Uzun; A. Kalimuendo-Muinga.

Beim VfB Stuttgart fallen gleich vier Spieler verletzt aus: A. Al Dakhil, F. Jeltsch, D. Undav und L. Jovanovic stehen nicht zur Verfügung. Dazu kommt die Sperre für Kapitän A. Karazor. Die voraussichtliche Stuttgarter Startelf: Alexander Nübel; Maximilian Mittelstädt, J. Chabot, N. Nartey, R. Hendriks; Chema Andrés, A. Stiller; Chris Führich, B. Bouanani, J. Leweling; E. Demirovic. Aktuelle Entwicklungen werden näher am Anstoß ergänzt.

Form

Eintracht Frankfurt kommt in denkbar schlechter Verfassung in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Bundesliga-Partien holten die Hessen nur einen Sieg – ein 2:1 auswärts bei VfL Wolfsburg – und kassierten drei Niederlagen sowie ein Unentschieden. Zuletzt unterlagen sie Borussia Dortmund mit 2:3 und verloren davor gegen den Hamburger SV mit 1:2. In diesen fünf Spielen erzielte Frankfurt nur sechs Tore, kassierte aber neun.

VfB Stuttgart präsentiert sich dagegen in deutlich besserer Form. Drei Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage stehen in den letzten fünf Pflichtspielen zu Buche. Der 3:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen war der jüngste Beweis der Stuttgarter Stärke. Einzig das 4:2 bei Bayern München trübte die Bilanz. Stuttgart traf in diesen fünf Spielen elfmal und ließ acht Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs fand im Januar 2026 statt: Stuttgart gewann das Heimspiel gegen Frankfurt mit 3:2. Schaut man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild – Stuttgart gewann zweimal, Frankfurt ebenfalls zweimal, ein Spiel endete unentschieden. Tore fallen in dieser Paarung regelmäßig auf beiden Seiten, was für ein offenes Spiel im Deutsche Bank Park spricht.





Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

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