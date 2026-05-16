Sky oder DAZN für das Saisonfinale der Bundesliga? 1. FC Köln vs. Heidenheim heute live im TV und Live Stream sehen

In der Voith-Arena in Heidenheim empfängt der FC Heidenheim am letzten Bundesliga-Wochenende Mainz 05. Für den Gastgeber geht es um nichts weniger als den Klassenerhalt, während die Rheinhessen mit einem Auge bereits auf die Sommerpause schauen.

Heidenheim belegt aktuell den 17. Tabellenplatz und steckt tief im Abstiegskampf. Frank Schmidt, seit über 20 Jahren an der Brenz und noch bis 2027 unter Vertrag, kämpft mit seiner Mannschaft um jeden Punkt. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass dieses Team nicht aufgibt.

Das 3:3 beim FC Bayern vor wenigen Wochen war ein Zeichen: Heidenheim kann Tore schießen, auch gegen die Besten der Liga. Stürmer Eren Dinkci und Budu Zivzivadze sind die Männer, die den Unterschied machen sollen.

Mainz 05 reist als Tabellenzehnte an und hat die Saison weitgehend solide gestaltet. Bo Svenssons Mannschaft hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie Ergebnisse erzielen kann, wenn es darauf ankommt – zuletzt mit einem Auswärtssieg bei St. Pauli.

Nadiem Amiri bleibt das kreative Zentrum im Mainzer Mittelfeld. Seine Zukunft über den Sommer hinaus ist offen, was seinen Auftritten in diesen letzten Wochen der Saison eine besondere Note verleiht.

Für Heidenheim ist es ein Endspiel. Für Mainz eine Gelegenheit, die Saison mit einem Auswärtssieg würdevoll abzuschließen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet hier alle Infos zu TV-Sender, Livestream und Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen FC Heidenheim und Mainz 05 beginnt am 16.05.2026, 15:30.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt FC Heidenheim vs. Mainz 05 heute live im Free-TV und Livestream?





Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du dich über einen unserer Links anmeldest.

Die TV- und Livestream-Optionen für FC Heidenheim gegen Mainz 05 sind unten aufgeführt. Das Spiel ist über DAZN sowie Sky WOW empfangbar.

Wer sich auf Reisen befindet und nicht auf seinen gewohnten Streaming-Dienst zugreifen kann, dem hilft ein VPN weiter. Durch die Verbindung mit einem Server im Heimatland lässt sich das Spiel wie gewohnt streamen, ohne dass Geo-Sperren den Zugang blockieren.

Anstoßzeit FC Heidenheim gegen Mainz 05

FC Heidenheim vs. Mainz 05: Aufstellungen

Beim FC Heidenheim fehlen S. Conteh, M. Busch und L. Paqarada verletzungsbedingt. Gesperrte Spieler sind keine gemeldet. Als voraussichtliche Startelf setzt Frank Schmidt auf folgende Elf: F. Feller, P. Mainka, Jonas Föhrenbach, Omar Traoré, H. Behrens, Jan Schöppner, N. Dorsch, A. Ibrahimovic, E. Dinkci, M. Pieringer und B. Zivzivadze.

Bei Mainz 05 ist die Verletztenliste länger: M. Leitsch, S. Katompa Mvumpa, N. Tauer, D. da Costa und K. Bos sind alle nicht einsatzbereit. Sperren gibt es keine. Die voraussichtliche Aufstellung der Gäste lautet: R. Zentner; D. Kohr, L. Maloney, S. Posch, A. Caci; P. Nebel, K. Sano, P. Mwene; N. Amiri; S. Becker und P. Tietz. Weitere Änderungen sind bis zum Anstoß möglich.

Form

Heidenheim präsentiert sich in guter Verfassung. Drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen sprechen für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf Charakter zeigt. Das jüngste Resultat war ein 1:3-Sieg bei 1. FC Köln am 10. Mai – ein wichtiger Dreier im Rennen um den Klassenerhalt. Zuvor holte Heidenheim beim FC Bayern ein beachtliches 3:3, schlug St. Pauli mit 2:0 und Union Berlin mit 3:1. Lediglich das 1:2 in Freiburg trübte die Bilanz. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte sieben.

Mainz dagegen schwankt. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Rheinhessen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der 1:2-Auswärtssieg bei St. Pauli am 3. Mai war der jüngste Erfolg, doch davor verloren sie 3:4 gegen Bayern München und kassierten ein 0:4-Debakel gegen Straßburg in der Conference League. Auch das 1:3 bei Union Berlin zuletzt am 10. Mai zeigt, dass die Mainzer Formkurve zuletzt nach unten zeigte. Sieben Tore erzielt, zwölf kassiert – diese Zahlen spiegeln eine Mannschaft wider, die in der Defensive zuletzt anfällig war.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 13. Januar 2026 in der Bundesliga statt: Mainz gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Heidenheim. Schaut man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild. Mainz und Heidenheim teilen sich je zwei Siege, dazu kommt ein Unentschieden. Heidenheim gewann zuletzt in der Saison 2024/25 das Heimspiel mit 0:2, während das Duell im September 2024 in Mainz ebenfalls 0:2 für die Gäste aus Heidenheim endete. Die Serie zeigt, dass keines der beiden Teams in dieser Paarung klar dominiert.





FC Heidenheim vs. Mainz 05: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.