Sky, NITRO oder RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum heute live im Free TV und im Livestream?

Zwei Traditionsklubs in der Krise! Der 1. FC Nürnberg empfängt am heutigen Samstagabend (20. September) den VfL Bochum. Beide Teams hatten einen Start zum Vergessen und müssen dringend punkten um die hinteren Plätze zu verlassen. Im Max-Morlock-Stadion geht es ab 20.30 Uhr rund, die Fans und Zuschauer können eine überragende Atmosphäre erwarten.

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Sky, NITRO oder RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum heute live im Free-TV und Livestream?

Das Kellerduell zwischen Nürnberg und Bochum könnt Ihr live im Free-TV bei RTL verfolgen. Der Sender startet um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Auch einen Livestream wird es geben und zwar auf RTL+. Hierfür wird aber ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Alle Spiele der 2. Bundesliga gibt es auch live bei Sky zu sehen. Hier starten die Vorberichte auf Sky Sport Bundesliga 2 schon um 20 Uhr, die Partie wird auch noch bei Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event übertragen. Roland Evers ist als Kommentator im Einsatz.

Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum

Ort und Zeit des Spiels.

1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über 1. FC Nürnberg

Miroslav Klose dürfte heute vermutlich die letzte Chance haben, seinen Job vorerst zu retten. Nach fünf Runden steht seine Mannschaft mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz.

Größtes Problem? Der Angriff! Erst zwei Tore erzielten die Nürnberger bisher in der Saison, absoluter Ligatiefstwert.

Letzte Woche gab es wieder eine knappe 1:2-Niederlage gegen den KSC.

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News über VfL Bochum

Während die einen noch an ihrem Trainer festhalten, haben die anderen schon die Reißleine gezogen. Nach dem Abstieg und einem missglückten Saisonstart mit nur einem Sieg und vier Niederlagen mussten Dieter Hecking und Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner ihre Hüte nehmen.

Mit nur fünf erzielten Treffer gibt es auch bei den Bochumern eine deutliche Ladehemmung, auf ein Torfestival sollte man als Fan heute nicht unbedingt wetten.

Im letzten Spiel musste der VfL eine 0:1-Niederlage gegen den SC Paderborn hinnehmen.

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Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum: Die Tabellen

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