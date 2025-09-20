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Deutschland 2 Bundesliga
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Sky, NITRO oder RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum heute live im Free TV und im Livestream?

Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Nürnberg - VfL Bochum
1. FC Nürnberg
VfL Bochum

Krisen-Gipfel in der 2. Bundesliga! Der 1. FC Nürnberg trifft auf den VfL Bochum - und beide Teams brauchen dringend Punkte. Wo Ihr das Kellerduell live sehen könnt, erfährt Ihr bei GOAL.

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Zwei Traditionsklubs in der Krise! Der 1. FC Nürnberg empfängt am heutigen Samstagabend (20. September) den VfL Bochum. Beide Teams hatten einen Start zum Vergessen und müssen dringend punkten um die hinteren Plätze zu verlassen. Im Max-Morlock-Stadion geht es ab 20.30 Uhr rund, die Fans und Zuschauer können eine überragende Atmosphäre erwarten.

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Sky, NITRO oder RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum heute live im Free-TV und Livestream?

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Das Kellerduell zwischen Nürnberg und Bochum könnt Ihr live im Free-TV bei RTL verfolgen. Der Sender startet um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Auch einen Livestream wird es geben und zwar auf RTL+. Hierfür wird aber ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

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Alle Spiele der 2. Bundesliga gibt es auch live bei Sky zu sehen. Hier starten die Vorberichte auf Sky Sport Bundesliga 2 schon um 20 Uhr, die Partie wird auch noch bei Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event übertragen. Roland Evers ist als Kommentator im Einsatz.

Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen VfL Bochum

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Max-Morlock-Stadion

Ort und Zeit des Spiels.

1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum: Aufstellungen

1. FC Nürnberg vs VfL Bochum Aufstellungen

1. FC NürnbergHome team crest

4-3-3

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestBOC
1
J. Reichert
8
H. Koudossou
24
L. Lochoshvili
4
F. Gruber
21
B. Yilmaz
20
P. Demba Diop
25
F. Becker
6
A. Markhiev
10
J. Justvan
18
R. Lubach
23
M. Zoma
1
T. Horn
39
L. Morgalla
3
P. Strompf
7
K. Vogt
4
E. Masovic
32
M. Wittek
34
C. Lenz
17
G. Holtmann
15
F. Passlack
19
M. Bero
33
P. Hofmann

3-4-2-1

BOCAway team crest

FCN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Klose

BOC
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Siebers

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über 1. FC Nürnberg

Miroslav Klose dürfte heute vermutlich die letzte Chance haben, seinen Job vorerst zu retten. Nach fünf Runden steht seine Mannschaft mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz.

Größtes Problem? Der Angriff! Erst zwei Tore erzielten die Nürnberger bisher in der Saison, absoluter Ligatiefstwert.

Letzte Woche gab es wieder eine knappe 1:2-Niederlage gegen den KSC.

Preußen Münster v 1. FC Nürnberg - 2. BundesligaGetty Images

News über VfL Bochum

Während die einen noch an ihrem Trainer festhalten, haben die anderen schon die Reißleine gezogen. Nach dem Abstieg und einem missglückten Saisonstart mit nur einem Sieg und vier Niederlagen mussten Dieter Hecking und Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner ihre Hüte nehmen. 

Mit nur fünf erzielten Treffer gibt es auch bei den Bochumern eine deutliche Ladehemmung, auf ein Torfestival sollte man als Fan heute nicht unbedingt wetten.

Im letzten Spiel musste der VfL eine 0:1-Niederlage gegen den SC Paderborn hinnehmen. 

Dieter HeckingGetty Images

Form

FCN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

BOC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

FCN

Letzte 5 Spiele

BOC

0

Siege

3

Unentschieden

2

Siege

3

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum: Die Tabellen

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