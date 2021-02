Darum zeigt Sky FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute nicht live im TV - So läuft die Übertragung der Bundesliga

Der FC Bayern München empfängt heute Arminia Bielefeld. Goal erklärt, wieso der TV-Sender Sky die Bundesliga heute Abend nicht live übertragen wird.

Zum Abschluss des 21. Spieltag empfängt der FC Bayern München heute Arminia Bielefeld. Anpfiff in der Münchener Allianz Arena ist heute um 20.30 Uhr.

Es ist ein Duell der Gegensätze: Der FC Bayern kommt gerade aus Katar zurück, wo die Münchner unter sommerlichen Temperaturen zum Klub-Weltmeister gekürt wurden.

Auf der anderen Seite Arminia Bielefeld, die aufgrund von ungewöhnlich hohen Schneefällen das Heimspiel gegen den SV Werder Bremen absagen mussten. Unabhängig der Vorzeichen dürfte eines klar sein: Der FC Bayern München geht als Favorit in dieses Duell.

Kann der FC Bayern München seine Siegesserie in der Bundesliga fortführen? Goal erklärt, wieso die Begegnung der beiden Teams heute nicht bei Sky im Fernsehen zu sehen ist.

Begegnung FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld Datum Montag | 15.02.2021 Wettbewerb Bundesliga | 21. Spieltag | 4. Spieltag der Rückrunde Anstoß 20.30 Uhr Ort Allianz Arena | München Geschätzter Marktwert FC Bayern München: 829 Millionen Euro | Arminia Bielefeld: 51 Millionen Euro

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute nicht LIVE im TV: Darum zeigt Sky nicht die Bundesliga

Mit dem FC Bayern München spielt heute der frisch gekürte Klubweltmeister - und trotzdem soll das Spiel nicht im Fernsehen übertragen werden?

Viele Fans werden bei der Überschrift von diesem Artikel schockiert gewesen sein - was es aber nicht weniger wahr macht: Die Begegnung der Bundesliga heute wird nicht durch einen Fernsehsender übertragen. Sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV ist die Begegnung nicht zu sehen.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld nicht im TV - DAZN überträgt Bundesliga heute LIVE

Dieser Schock mag zwar groß sein, allerdings solltet ihr nicht allzu lang den Kopf in den Sand stecken - wir haben nämlich eine (kostenlose) Alternative für euch parat!

Der Streamingdienst DAZN überträgt heute nämlich das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld LIVE aus der Allianz Arena. Mit dabei: Ex-Bayern-Stürmer und der frühere "beste Stürmer Deutschlands" Sandro Wagner.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld: So sieht die LIVE-Übertragung heute auf DAZN aus

Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Moderation: Daniel Herzog

Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM: So teilen sich Sky, DAZN und ZDF die Rechte auf

Bevor wir weiter auf DAZN eingehen, sollte noch kurz geklärt werden, wieso die Begegnung heute nicht im TV übertragen wird. Das liegt daran, dass sich Sky und DAZN in dieser Saison die Spiele aufteilen, ganz selten mischt auch noch das ZDF mit.

Generell sieht es aber so aus: DAZN überträgt alle Freitagsspiele, Montagsspiele und die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr. Von den letzten beiden gibt es in der laufenden Saison aber nur jeweils fünf - eines der seltenen Montagsspiele ist heute. Die restlichen Partien am Samstag und Sonntag oder in englischen Wochen überträgt Sky.

Bundesliga auf dem TV mit DAZN: So seht ihr FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld auf dem Fernseher

Dass DAZN die Bundesliga überträgt heißt allerdings nicht, dass ihr auf den FC Bayern auf dem Flachbildschirm im Wohnzimmer verzichten müsst: Auch DAZN lässt sich auf dem TV-Gerät empfangen!

Alles was ihr dafür benötigt ist ein Smart-TV, also einen modernen Fernseher mit Internetanschluss. Auf diesem solltet ihr die kostenlose DAZN-App installieren, euch anmelden (wie ihr ein kostenloses Abonnement abschließt erklären wir in diesem Artikel) und den passenden LIVE-STREAM auswählen - schon seht ihr Robert Lewandowski in eurem Wohnzimmer.

FC Bayern München - Arminia Bielefeld läuft nicht im TV: So seht ihr die Bundesliga dank DAZN heute im LIVE-STREAM

Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld wird heute also nicht, wie viele erwartet haben, im TV laufen, sondern durch den Streamingdienst DAZN übertragen - so viel hätten wir bereits geklärt.

Allerdings werden viele Anhänger/-innen, die sich mit DAZN noch nicht perfekt auskennen, noch offene Fragen haben - aber dafür sind wir da. In den nächsten Abschnitten bringen wir euch die Plattform etwas näher.

Am Wochenende hatten wir leider keine Chance auf Punkte, so geht es in das nächste #Bundesliga-Wochenende!

Unser kommender Gegner steht übrigens ganz oben 😉#immerdabei #FCBDSC pic.twitter.com/3wkexbxXun — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) February 11, 2021

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute kostenlos sehen - der DAZN Probemonat

DAZN gibt es zwar erst seit 2016 auf dem deutschen Markt, trotzdem ist es bereits sehr beliebt. Dafür verantwortlich ist besonders der DAZN Probemonat, mit dem ihr 30 Tage lang auf alle Inhalte zugreifen könnt.

Über 8.000 LIVE-Events pro Jahr, und für einen Monat davon müsst ihr nichts bezahlen? DAZN macht's möglich! Dazu ist der Probemonat auch noch unverbindlich: Wenn ihr nach dem Gratismonat kein kostenpflichtiges Abonnement eingehen wollt, könnt ihr ganz einfach kündigen.

So günstig ist DAZN: FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute live sehen

Probemonat abgelaufen? Dann müsst ihr ab jetzt Geld bezahlen, wenn ihr weiterhin auf das Programm von DAZN zugreifen wollt. Keine Sorge - die Preise sind weit niedriger als bei der Konkurrenz!

Insgesamt bieten sich euch dabei zwei Möglichkeiten, die sich allerdings nicht in den gezeigten Übertragungen unterscheiden. Die einzigen Details, die sich unterscheiden, belaufen sich auf Kosten und Laufzeit.

Monatsabo | 11,99 pro Monat | Monatliche Kündigung möglich | Monatliche Abbuchung

Jahresabo | 119,99 Euro pro Jahr | Jährliche Kündigung möglich | Jährliche Abbuchung

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute live: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Eine Stunde vor Anpfiff, also gegen 19.30 Uhr, werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

