Sky-Kommentator für Verharmlosung von Rassismus bei Tor von Raheem Sterling im Netz scharf angegangen

Ein Kommentator von Sky Sports hat mit seinem Kommentar beim Tor von Raheem Sterling gegen den FC Everton am Samstag für Empörung bei den Anhängern von Manchester City gesorgt.

Den Treffer zum 3:1 hatte dieser mit den Worten versehen: "Nach der Woche, die er hatte, ist das der perfekte Moment für Raheem Sterling, der das tut, was er am besten kann: seinen Kritikern auf dem Platz antworten."

Im Netz prangerten diverse User an, dass er keinesfalls "kritisiert" worden war, sondern rassistisch beleidigt. Sein Tor könne also keine Antwort auf Kritiker gewesen sein.

Hintergrund für die Aufregung ist dabei die Tatsache, dass der 24-Jährige am vergangenen Wochenende von einem Chelsea-Anhänger rassistisch beleidigt worden war. Im Anschluss meldete sich der 24-Jährige auf Instagram zu Wort und machte die englischen Zeitungen aufgrund ihrer Berichterstattung für ein solch aggressives Verhalten verantwortlich.

Did that commentator really just say that Raheem Sterling has "answered his critics"?! They're racists, mate. They're not gonna reconsider their bigotry after a goal. — M❄️❄️ms (@Danny_McMoomins) December 15, 2018