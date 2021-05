Sky oder DAZN - wo kommt FC Chelsea vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM?

Das Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid kommt heute live im TV und LIVE-STREAM. Doch wer überträgt: Sky oder DAZN?

Wer zieht in das große Finale der UEFA Champions League ein? Der FC Chelsea und Real Madrid treffen heute Abend um 21 Uhr im Rückspiel des Halbfinales aufeinander und versuchen, das Duell zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Das Hinspiel in Madrid endete mit 1:1. Nach einer fulminanten ersten Halbzeit, in der Christian Pulisic und Karim Benzema für ihr jeweiliges Team trafen, verflachte das Spiel in den zweiten 45 Minuten. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden zu Buche, die Lage ist also weiter ausgeglichen.

Die Blues gehen mit dem leichten Ergebnisvorteil ins Duell, doch Real hat das erfahrenere Team im Kader stehen. Wir dürfen gespannt sein, wer sich nach den zweiten 90 Minuten im Spiel FC Chelsea vs. Real Madrid heute durchsetzt.

Wer zeigt die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM? Goal verrät alles rund um die Eckdaten zu Sky, DAZN und FC Chelsea vs. Real Madrid heute live.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Champions League auf einen Blick

Begegnung FC Chelsea - Real Madrid Datum Mittwoch, 05. Mai 2021 | 21 Uhr Stadion Stamford Bridge, London Hinspiel 1:1 (TICKER zum Nachlesen)

Sky oder DAZN - wer zeigt FC Chelsea vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM?

Sky und DAZN, diese beiden Begriffe sagen jedem Fan der Champions League natürlich etwas. Beide Sender zeigen und übertragen die Spiele der Königsklasse in dieser Saison live im TV und LIVE-STREAM. In der Gruppenphase und auch in Achtel- und Viertelfinale haben sich beide Sender abgewechselt und die Spiele im Fernsehen bzw. live im Stream übertragen.

Nun sind aber nur noch wenige Meter zu gehen, ehe der Champions-League-Sieger 2020/2021 feststeht. Doch wo wird FC Chelsea vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen?

DAZN zeigt FC Chelsea vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hält die Rechte an der Übertragung der Champions League ab dem Halbfinale. Das bedeutet, dass das Rückspiel im Halbfinale FC Chelsea vs. Real Madrid heute im Fernsehen und im LIVE-STREAM über den DAZN-Kanal zu sehen ist.

DAZN beginnt um 20.30 Uhr mit den Vorberichten auf seiner Plattform. Um 21 Uhr wird dann das Spiel kommentiert und die vollen 90 Minuten plus auch eine mögliche Verlängerung live im TV und LIVE-STREAM gezeigt. Hier findet Ihr ein paar Details:

Vorberichte : 30 Minuten vor Anpfiff

: 30 Minuten vor Anpfiff Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderation : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentar : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Expertise: Ralph Gunesch

DAZN zeigt Chelsea gegen Real also live im TV und LIVE-STREAM. Die vollen 90 Minuten könnt Ihr sogar gratis sehen, wenn Ihr Euch neu anmeldet und einen Probemonat erhaltet. DAZN schenkt diesen jedem Neukunden für 30 Tage. Darin könnt Ihr alles auf DAZN kostenfrei nutzen, Euch das Programm im LIVE-STREAM anschauen und entscheiden, ob Ihr bleiben oder wieder kündigen wollt.

Ein normales Abo kostet bei DAZN ab Monat zwei dann 11,99 Euro (pro Monat) oder einmalig im Jahr 119,99 Euro. Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der CL auf DAZN, auch ein paar Details zur Registrierung gibt es dort. Bei Chelsea gegen Real habt Ihr aber sogar zwei Möglichkeiten, das ganze Spiel zu sehen.

Sky überträgt FC Chelsea vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM

Sky, der Pay-TV-Sender aus Unterföhring, hält ebenfalls Übertragungsrechte an dem Champions-League-Halbfinale zwischen den Blues und den Blancos aus Madrid. Das Spiel wird dort ebenfalls in voller Länge live im TV und LIVE-STREAM zu sehen sein, ab dem Halbfinale übertragen DAZN und Sky also beide.

Chelsea gegen Madrid seht Ihr heute im TV mit einem normalen und regulären Sky-Abonnement. Um 20 Uhr beginnen die Vorberichte zur Champions League am Mittwochabend, eine Stunde später läuft das CL-Halbfinale dann live im TV auf Sky.

Vorberichte : 20 Uhr

: 20 Uhr Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experte : Lothar Matthäus, Erik Meijer

: Lothar Matthäus, Erik Meijer Kommentar: Wolff Fuss

Um die vollen 90 Minuten der Champions League live bei Sky sehen zu können, ist ein Abonnement von Nöten. Ihr könnt entweder das Sport-Paket buchen, welches Euch die Champions League im TV und LIVE-STREAM zeigt, oder aber auch andere Pakete auf der Sky-Homepage in Anspruch nehmen.

Zudem zeigt / überträgt Sky Chelsea vs. Real auch via LIVE-STREAM. Das geht bei Sky Ticket und Sky Go.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live auf DAZN und Sky: Die Übertragung der Champions League

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live auf DAZN und Sky: Die Opta-Fakten

Chelsea spielt im Europapokal zum 5. Mal gegen Real Madrid und ist bisher gegen die Madrilenen noch ungeschlagen (S2 U2). Nun empfangen die Londoner aber zum 1. Mal Madrid im heimischen Stadion.

Real Madrid hat keines seiner letzten 4 Champions-League-Auswärtsspiele bei englischen Teams gewonnen (U2 N2) und dabei insgesamt nur 2 Treffer erzielt. Den letzten Sieg auf der Insel feierte man im Oktober 2014 in der Gruppenphase in Liverpool (3-0).

Wenn Chelsea in einem Champions-League-Hinspiel in der K.o.-Runde auswärts nicht verloren hat, sind die Blues in 5 der letzten 7 Fälle weitergekommen. Allerdings ist man bei der letzten Halbfinal-Teilnahme (2013-14) an Atlético de Madrid gescheitert (0-0 in Madrid, 1-3 zuhause).

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane könnte in seinem 4. Champions-League-Halbfinale zum 4. Mal ins Endspiel einziehen. Er würde damit die Bestmarke eines Trainers für erfolgreiche Halbfinal-Teilnahmen einstellen (4 – gleichauf mit Alex Ferguson, Carlo Ancelotti und Marcello Lippi).

Chelsea könnte sein 3. Champions-League-Finale erreichen. Damit wären sie in dieser Hinsicht das dritterfolgreichste englische Team nach Manchester United und Liverpool (je 4).

Real könnte zum 17. Mal ins Endspiel des Landesmeister-Pokals/UEFA Champions League einziehen. Auch die bisher 16 Final-Teilnahmen sind schon unerreicht. Mit einem Sieg stünde Zinedine Zidane zum 4. Mal als Real-Trainer in einem Champions-League-Finale. Genauso oft erreichte Real auch ohne Zidane das Finale der Champions League (4).

Chelsea-Coach Thomas Tuchel hat in der Champions League nur 4 von 18 Heimspielen verloren (S12 U2). In diesen Spielen erzielten seine Teams 48 Tore – 2,7 im Schnitt pro Spiel.

Real Madrids Stürmer Karim Benzema bringt es in der Champions League auf 71 Tore und könnte mit einem weiteren Treffer Real-Legende Raúl (71) überflügeln und sich auf den 4. Platz in der ewigen Torschützenliste dieses Wettbewerbs schieben.

Chelseas Mason Mount (22 Jahre und 115 Tage) könnte der zweitjüngste englische Spieler werden, der in einem Champions-League-Halbfinale trifft. Rekordhalter ist hier Wayne Rooney, der 2007 bei seinem Treffer gegen Milan 21 Jahre und 182 Tage alt war. Letzter Engländer, der in einem Halbfinale für Chelsea getroffen hat, war Frank Lampard 2008, als er an der Stamford Bridge gegen Liverpool erfolgreich war.

Real Madrids Mittelfeldspieler Toni Kroos war in dieser Champions-League-Saison an 59 Spielsequenzen beteiligt, die mit einem Torschuss endeten; mehr als jeder andere Mittelfeldspieler und nur übertroffen von PSG-Stürmer Kylian Mbappé (60) von den noch im Wettbewerb befindlichen Klubs.

Das ist die Aufstellung des FC Chelsea:

Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell - Mount, Werner, Havertz

Bank: Kepa, Caballero - Alonso, Abraham, Pulisic, Zouma, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech, Gilmour, James, Emerson

Bei Chelsea wandert als einziger Spieler der Hinspiel-Startelf Torschütze Pulisic auf die Bank, dafür beginnt Kai Havertz.

Your all-important team news for #CHERMA.



Up the Chels! ✊ 🔵 pic.twitter.com/vlUUXS9cOB — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 5, 2021

Real Madrid setzt auf folgende Aufstellung:

Courtois - Nacho, Militao, Ramos, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Hazard, Benzema, Vinicius Jr.

Bank: Lunin, Altube - Asensio, Marcelo, Valverde, Odriozola, Isco, Mariano Diaz, Rodrygo, Arribas, Blanco, Gutierrez