Sky oder DAZN - wo läuft die Champions League heute live? Manchester City vs. Olympique Lyon im TV und LIVE-STREAM

Heute Abend steht das letzte CL-Viertelfinale an, wenn Manchester City auf Olympique Lyon trifft. Doch wo läuft das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

und garantieren beste Unterhaltung am Samstagabend und kämpfen im Viertelfinale der um den Einzug in die nächste Runde. Doch wo müssen Fans zum Anpfiff um 21 Uhr einschalten? Goal klärt auf.

Während das erste Viertelfinale zwischen Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain lediglich auf DAZN übertragen wurde, zeigte Sky exklusiv das Duell zwischen Bayern München und FC Barcelona . RB Leipzig gegen Atletico Madrid lief hingegen bei beiden Anbietern.

Es ist also nachvollziehbar, wenn Fans den Durchblick bei den Übertragungsrechten verloren haben. In diesem Artikel findet Ihr deshalb alle Informationen darüber, wo Ihr heute Abend für Manchester City gegen Olympique Lyon einschalten müsst.

Wo läuft Manchester City gegen Olympique Lyon im TV und LIVE-STREAM ? Hier findet Ihr alle Informationen zu den Übertragungen auf Sky und DAZN.

Manchester City vs. Olympique Lyon im TV und LIVE-STREAM: Das Viertelfinale im Überblick

Duell Manchester City - Olympique Lyon Anpfiff Samstag, 15. August 2020 | 21 Uhr Stadion Estadio Jose Alvalade, Lissabon

Manchester City vs. Olympique Lyon: Wo läuft das Viertelfinale heute Abend im LIVE-STREAM?

Mit DAZN , Sky Go und Sky Ticket stehen drei verschiedene Streaming-Plattformen zur Auswahl, die bereits Champions-League-Spiele in dieser Saison gezeigt haben. Wer davon überträgt heute Abend jedoch Manchester City gegen Lyon? Die Antwort ist eindeutig: alle drei !

Manchester City vs. Olympique Lyon: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN

DAZN konnte sich ein großes Rechtepaket an der Königsklasse sichern und überträgt alle verbleibenden Spiele des Finalturniers live und in voller Länge via LIVE-STREAM . Darunter fällt natürlich auch ManCity gegen Lyon.

Ab 20.45 Uhr könnt Ihr Euch auf der Plattform reinklicken und den STREAM abrufen. Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Jan Platte und Experte Sebastian Kneißl begleiten Euch über mindestens 90 Minuten am Mikrofon.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht Ihr lediglich ein DAZN-Abo . Das gibt es einen Monat lang sogar kostenlos , erst danach wird eine Gebühr von 11,99 Euro monatlich fällig. Im Jahresabo ist DAZN umgerechnet sogar noch billiger, dort kosten zwölf Monate insgesamt 119,99 Euro .

Manchester City gegen Olympique Lyon läuft live auf DAZN - die Übertragung im Überblick:

Streaming-Plattform: DAZN

DAZN Beginn der Vorberichte: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Kommentator: Jan Platte

Achtung:

Manchester City vs. Olympique Lyon im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Die Champions League im LIVE-STREAM auf DAZN ist nur in und Österreich verfügbar.

Die hauseigenen Streaming-Dienste von Sky zeigen das Viertelfinale ebenfalls im LIVE-STREAM und in voller Länge. Dazu wird jedoch ein Abonnement bei Sky oder Sky Ticket benötigt.

Alle TV-Abonnenten von Sky können sich kostenlos auf Sky Go einloggen und das Duell verfolgen. Wer noch keinen Vertrag mit dem Bezahlsender hat, kann sich auch noch spontan einen Zugriff zum LIVE-STREAM verschaffen und ein Abo bei Sky Ticket abschließen.

Hier gelangt Ihr direkt zur offiziellen Webseite von Sky, die Euch alle weiteren Details zu den Abonnements liefert.



Manchester City vs. Olympique Lyon: Wo läuft das Viertelfinale heute Abend im TV?

Nach vielen Jahren der Champions League im Free-TV im ZDF , läuft die Königsklasse inzwischen nur noch im Bezahlfernsehen. Der Pay-TV-Sender Sky ist der einzige Kanal, der Champions League im Programm hat.

Heute Abend wird das Duell zwischen Manchester City und Olympique Lyon live und in voller Länge bei Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD gezeigt. Die Berichterstattung geht dort bereits um 19.30 Uhr los.

Moderator Sebastian Hellmann führt Euch zusammen mit den Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer durch den Abend. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt Kommentator Martin Groß das Mikrofon.

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Beginn der Vorberichte: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experten: Erik Meijer und Lothar Matthäus

Erik Meijer und Lothar Matthäus Kommentator: Martin Groß

Manchester City vs. Olympique Lyon: DAZN zeigt Euch die Highlights

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt nicht nur die das Live-Spiel in voller Länge, sondern auch die Highlights . Schon kurz nach Abpfiff findet Ihr auf der Plattform ein kurzes Video mit den besten Szenen von Kevin de Bruyne, Memphis Depay und Co.

Allen Abonnenten steht der Highlight-Clip jederzeit auf Abruf zur Verfügung. Solltet Ihr noch kein DAZN-Mitglied sein, findet Ihr hier noch mal alle Informationen zur Anmeldung .