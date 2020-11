Sky oder DAZN - wo wird FC Bayern München vs. RB Salzburg live übertragen?

Mit Sky und DAZN übertragen zwei Anbieter in dieser Saison die Champions League. Doch wer davon zeigt Bayern München gegen RB Salzburg live?

trifft am vierten Spieltag der auf RB Salzburg und könnte bereits den Achtelfinaleinzug klar machen. Angestoßen wird am Mittwoch, den 25. November, um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Vor drei Wochen konnten die Bayern furios mit 6:2 auswärts in Salzburg gewinnen, einer von bisher drei Siegen in drei Vorrundenspielen. Ein weiterer Sieg der Münchner würde bereits den Achtelfinaleinzug bedeuten.

Mit neun Punkten konnten sich die Münchner nämlich bereits von Verfolger (4 Punkte), (2) und RB Salzburg (1) absetzen.

Bayern-Fans sollten den möglichen Achtelfinaleinzug nicht verpassen - doch wo müssen sie heute einschalten? Goal erklärt, wer Bayern gegen Salzburg live im TV und via LIVE-STREAM zeigt.

Sky oder DAZN - FC Bayern München vs. RB Salzburg im Überblick:

Duell FC Bayern München vs. RB Salzburg Datum Mittwoch, 25. November 2020 | 21 Uhr Ort Allianz Arena, München

Sky oder DAZN - wer zeigt FC Bayern München vs. RB Salzburg live im TV?

Eines steht fest: Wer in dieser Saison Zugang zu allen Spielen der Champions League haben möchte, braucht Abonnements beim Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Plattform DAZN.

Während Sky in der Vorrunde zwei Duelle pro Spieltag und die Konferenz zeigt, hat DAZN alle restlichen Begegnungen im LIVE-STREAM im Angebot - wo läuft am Mittwochabend jedoch Bayern gegen Salzburg? Goal klärt auf.

Sky oder DAZN - hier läuft Bayern München vs. RB Salzburg live im TV

Sky kann sich pro Spieltag zwei Partien aussuchen, die live beim Pay-TV-Sender übertragen werden. Diesmal fiel die Wahl auf PSG gegen am Dienstag und Bayern München gegen RB Salzburg am Mittwoch.

Somit ist klar: Das Duell wird live im Pay-TV bei Sky gezeigt. Ab 20.50 Uhr könnt Ihr bei Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD sowie Sky Sport UHD einschalten. Die Vorberichte und Konferenz der Mittwochspiele laufen bei Sky Sport 1 (HD) bereits ab 18.30 Uhr.

Um die Sky-Sender freischalten zu können, braucht Ihr ein Abonnement mit dem Sportpaket. Zu welchen Konditionen das derzeit verfügbar ist, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

FC Bayern München vs. RB Salzburg - die Übertragung von Sky im Überblick:

Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Vorberichte ab: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Frank Buschmann

Sky oder DAZN - hier läuft FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE-STREAM

Das Duell zwischen Bayern München und Salzburg wird nicht nur im Fernsehen gezeigt, sondern auch im Internet. Hier könnt Ihr den LIVE-STREAM über Sky Go und Sky Ticket verfolgen.

Sky oder DAZN: FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky ist der exklusive Anbieter des Spiels im TV und im Internet. Auch der LIVE-STREAM wird exklusiv vom Bezahlsender übertragen. Alle TV-Abonnenten von Sky können dabei kostenlos via Sky Go zuschauen.

Mithilfe der Sky-Go-App (verfügbar im Google-Play-Store, Apple-Store etc.) könnt Ihr Bayern gegen Salzburg also auch unterwegs auf dem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC verfolgen.

Sky oder DAZN: FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Mit Sky Ticket habt Ihr noch eine weitere Möglichkeit, Bayern gegen Salzburg im LIVE-STREAM zu verfolgen. Hierfür könnt Ihr noch spontan und rechtzeitig vor Anpfiff ein Abo abschließen.

Das Abo verschafft Euch Zugriff auf alle Sky-Übertragungen der Champions League via STREAM, ohne dabei einen TV-Vertrag abschließen zu müssen. Alle weiteren Informationen rund um Sky Ticket gibt's hier.

Quelle: imago images / MIS

Sky oder DAZN - wer zeigt die Highlights von FC Bayern München vs. RB Salzburg?

Ihr habt die Live-Übertragung verpasst? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig aufgehoben! Hier seht Ihr ab 23.30 Uhr die Highlights von Bayern gegen Salzburg.

Die Streaming-Plattform lädt einen Clip mit den besten Szenen aus der Allianz Arena hoch, den alle DAZN-Abonnenten anschließend jederzeit auf Abruf anschauen können.

Wem die Highlights nicht reichen, der kann sich ab 0 Uhr auch das komplette Spiel im Re-Live nochmal ansehen. Auch hierfür ist allerdings ein Abo notwendig - unter diesem Link gibt's alle Infos zur Anmeldung.

Sky oder DAZN - die Übertragung zu FC Bayern München vs. RB Salzburg im Überblick:

FC Bayern München gegen RB Salzburg live im ... ... TV Sky Sport 2 (HD) ... LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket ... Highlight-Clip DAZN ... LIVE-TICKER Goal

