Skurrile Premiere! Ex-Nationalspieler Niklas Süle muss für neuen Klub im Tor aushelfen

Bei den beiden Spielen seines Vereins gegen den TSV Helmstadt sowie den VfB Epfenbach musste der ehemalige Nationalspieler, der eigentlich in der Innenverteidigung zuhause ist, kurzerhand im Tor aushelfen.

Der Grund: Da sich der etatmäßige Schlussmann der Tiefenbacher die Hand gebrochen hatte, wurde der 31-Jährige zum Keeper umfunktioniert, zog sich ein paar Handschuhe an und versuchte, seinen Kasten sauber zu halten.

Das gelang ihm dabei in ungewohnter Rolle ziemlich gut. Süle zeigte einige gute Paraden, konnte in der ersten Partie eine knappe 1:2-Niederlage jedoch nicht verhindern. Deutlich besser lief es gegen Epfenbach - das Duell konnte Tiefenbach knapp mit 3:2 für sich entscheiden.

Seit dieser Saison ist der 49-malige deutsche Nationalspieler (ein Tor) in der Kreisklasse aktiv, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund im Sommer auch aufgrund zahlreicher Verletzungen in der Vergangenheit nicht mehr verlängert worden war und er daraufhin seine Karriere beendete.

Zuvor hatte Süle in Deutschlands höchster Spielklasse auch für die TSG Hoffenheim sowie den FC Bayern München gespielt. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann er 2020 sogar die Champions League sowie fünfmal die Meisterschaft.