Skispringen, Vierschanzentournee heute live: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird das Neujahrsspringen aus Garmisch übertragen

Die Vierschanzentournee macht Halt in Garmisch und Ihr könnt live zusehen! Goal präsentiert Euch alle Infos zur Übertragung des Neujahrsspringens.

In Garmisch steigt heute (Freitag, 1. Januar) das Neujahrsspringen und somit das erste Wintersport-Highlight in 2021! Vor Ort sind keine Zuschauer erlaubt, Ihr könnt das Event dennoch live verfolgen.

Nach dem Springen in Oberstdorf findet heute Teil zwei der Tournee statt. Die Wettkämpfe in Innsbruck (3. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) komplettieren anschließend das beliebte Wintersport-Event.

Die Vierschanzentournee bietet beste Unterhaltung am Neujahrstag! Das Springen aus Garmisch könnt Ihr live im TV und LIVE-STREAM verfolgen - in diesem Artikel gibt's alle Infos dazu.

Skispringen, Vierschanzentournee heute live im TV und STREAM: Das Neujahrsspringen aus Garmisch im Überblick

Qualifikation Donnerstag, 31. Dezember 2020 Wertungsdurchgänge Freitag, 1. Januar 2021 Ort Garmisch-Partenkirchen Zuschauer Keine

Skispringen, Vierschanzentournee: Hier läuft das Neujahrsspringen aus Garmisch heute live im TV

Die prestigeträchtigste Skisprungserie der Welt lädt traditionell am 1. Januar zum Neujahrsspringen - erstmals jedoch ohne Zuschauer vor Ort. Wintersport-Fans sind daher auf die TV-Übertragung angewiesen. Doch wo läuft das Event? Goal klärt auf.

ARD zeigt das Neujahrsspringen aus Garmisch heute live im TV

Gute Nachrichten für alle Skisprung-Fans: Das Springen aus Garmisch wird live im Free-TV übertragen! Ab 13.25 Uhr zeigt die ARD das Event live und in voller Länge.

Erfahrene Wintersport-Fans werden dabei eine Veränderung feststellen. Als Experte in der ARD dient nämlich nicht mehr Dieter Thoma, sondern nun Sven Hannawald. Als Moderator begleitet ihn Matthias Opdenhövel.

Das Neujahrsspringen heute live in der ARD - die Übertragung im Überblick:

Sender: ARD

ARD Übertragung ab: Circa 13.25 Uhr

Circa 13.25 Uhr Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Experte: Sven Hannawald



Skispringen, Vierschanzentournee: Das Neujahrsspringen in Garmisch heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen - so klappt's

Die ARD ist nicht der einzige Anbieter des Neujahrsspringens. Auch die Streaming-Plattform DAZN hat sich ein großes Rechtepaket sichern können und zeigt alle vier Springen im LIVE-STREAM.

Das Neujahrsspringen heute live bei DAZN - so empfangt Ihr den LIVE-STREAM

Sportfans kennen die Streaming-Plattform DAZN sicherlich bereits von Übertragungen im Fußball, Tennis, Basketball oder American Football. Doch auch Wintersport ist dort live zu sehen! DAZN überträgt alle vier Springen der Vierschanzentournee live.

Auch das Neujahrsspringen aus Garmisch ist Teil des Angebots. Ab 13.25 Uhr könnt Ihr Euch bei DAZN reinklicken und das Event live und komplett anschauen.

Das Angebot steht allen DAZN-Abonnenten zur Verfügung. Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, könnt Ihr die Vierschanzentournee sogar kostenlos empfangen. Der erste Monat der Mitgliedschaft ist nämlich umsonst.

Erst anschließend wird eine Gebühr fällig. Dann kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro für zwölf Monate. Alle Details zur Registrierung findet Ihr unter diesem Link.

Das Neujahrsspringen aus Garmisch heute im LIVE-STREAM der ARD

Die ARD sendet ihre Übertragung nicht nur im Fernsehen, sondern ebenfalls im LIVE-STREAM - und das natürlich kostenlos! Dort läuft dieselbe Sendung wie im Fernsehen, Ihr könnt also ab circa 13.25 Uhr einschalten.

Der LIVE-STREAM der ARD ist auf sämtlichen Geräten verfügbar. Egal, ob Ihr am Smartphone, Tablet, Laptop oder PC zusehen wollt, klickt dafür einfach auf live.daserste.de.

Skispringen, Vierschanzentournee heute live im TV: So lief der 1. Durchgang in Garmisch

Karl Geiger hat beim Neujahrsspringen der 69. Vierschanzentournee nach einem schwachen ersten Durchgang nur noch minimale Chancen auf einen erneuten Coup. Drei Tage nach seinem Triumph beim Heimspiel in Oberstdorf liegt der Skiflug-Weltmeister zur Halbzeit in Garmisch-Partenkirchen nach einem Sprung auf 131,0 m (119,7 Punkte) bei schlechten Bedingungen nur auf Platz 14.

Bester Deutscher ist Markus Eisenbichler (Siegsdorf), der mit 137,5 m (129,4) als Vierter ins Finale ging. Es führt Norwegens Topstar Halvor Egner Granerud, der 137,0 m (138,7) sprang und sich gemeinsam mit dem zweitplatzierten Tournee-Titelverteidiger Dawid Kubacki aus (129,0 m/137,7 Punkte) schon ein Stück abgesetzt hat. Kamil Stoch auf Platz drei (131,5 Punkte) hat etwas mehr als einen Meter Vorsprung auf Eisenbichler. Quali-Sieger Anze Lanisek (Slowenien) musste nach einem Sprung auf 138,5 m in den Schnee greifen und kam nur auf Platz 17.

Vor Geiger liegen noch Martin Hamann (Aue/123,1 Punkte) als Zehnter und Pius Paschke (Kiefersfelden(122,8) als Elfter. Auch Österreichs Topstar Stefan Kraft (120,6) sortierte sich als 13. knapp vor Geiger ein, verlor aber im Kampf um die Gesamtwertung ebenfalls an Boden.

Richard Freitag (Aue/129,0 m) erreichte als 25. den zweiten Durchgang und holt damit die ersten Weltcup-Punkte seit knapp 13 Monaten. Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) schied nach seinem schwächsten Tourneesprung als 39. aus. Auch für Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/43.) und David Siegel (Baiersbronn/45.) war zur Halbzeit Endstation. Völlig von der Rolle zeigte sich Constantin Schmid (Oberaudorf). Der Skiflug-Vizeweltmeister mit dem Team verpasste als 47. wie schon in Oberstdorf klar den zweiten Durchgang.

Skispringen, Vierschanzentournee heute live im TV: So lief die Qualifikation in Garmisch

Markus Eisenbichler und Karl Geiger haben sich angesichts des öffentlichen Böllerverbots ohne den ganz großen Knaller aus dem alten Skisprung-Jahr verabschiedet, ihre Ambitionen auf einen Traumstart ins neue aber unterstrichen. In einer hochklassigen Qualifikation zum Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen flog ein bärenstarker Eisenbichler auf Platz drei, auch Oberstdorf-Sieger Geiger zeigte als Fünfter keine Schwäche.

"Der Qualisprung war stark, aber ich habe mich heute sehr schwer getan", sagte Eisenbichler vor dem ersten Sport-Highlight des Jahres 2021 am Freitag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport): "Ich hatte so feste Oberschenkel, das Training war ein Krampf. Zum Glück hat die Physiotherapeutin noch geholfen. Bis morgen kriegen wir das in den Griff."

Der 29-Jährige flog auf 135,5 m, vor ihm lagen der Slowene Anze Lanisek (139,0) und der Norweger Halvor Egner Granerud, der zwar mit 143,0 m die mit Anstand größte Weite erzielte, allerdings keinen Telemark setzte. Geiger kam zwar nur auf 132,0 m, hatte aber schwierigere Windbedingungen.

"Es waren Sprünge auf einem guten Niveau. Nicht perfekt, aber das war heute ein gutes Zeichen", sagte der 27-Jährige, der von seinem Kumpel Eisenbichler begeistert war: "Eisei war stark, der kann die Schanze richtig."

Auch Bundestrainer Stefan Horngacher quittierte den ersten Auftritt seiner Asse in "GAP" zufrieden: "Das waren solide Sprünge, die Qualität ist hoch", sagte der Österreicher und verabschiedete sich mit seinen Jungs in einen ruhigen Jahresausklang. "Es gibt keine Silvesterfeier, sondern gar nichts - wir müssen ja unser Coronakonzept beibehalten."

Im Vorjahr hatte Geiger die Quali gewonnen und im Wettkampf den zweiten Platz belegt. Seit Sven Hannawald am 1. Januar 2002 hat kein deutscher Springer mehr am Gudiberg gewonnen. Hannawald machte fünf Tage später auch den letzten deutschen Gesamtsieg bei der Tournee perfekt.

Neun von zwölf deutschen Springer schafften den Einzug ins Wettkampffeld - allerdings mit großem Abstand zu den beiden Topleuten. Drittbester Deutscher war Richard Freitag auf Platz 21, Severin Freund kam auf Rang 23.

Ausgeschieden ist Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding), der nur 53. wurde. Für den Gesamtzweiten von 2017/18, der nach einer Kreuzband-OP um den Anschluss kämpft, dürfte die Tournee damit in Österreich nicht weitergehen. "Ich muss das annehmen, es ist eine schwierige Aufgabe. Früher oder später geht der Knoten auf", sagte der 25-Jährige.

Einen harten Konkurrenten im Kampf um den Gesamtsieg ist Geiger derweil los. Der Norweger Marius Lindvik, beim Auftakt in Oberstdorf Dritter und Vorjahressieger in Partenkirchen, kapitulierte am Donnerstag vor heftigen Zahnschmerzen und begab sich in Innsbruck in ärztliche Behandlung. Ohne Start in der Qualifikation darf der 22-Jährige auch im Wettkampf nicht antreten.

Für den nächsten Coronawirbel hatte zuvor Russlands Team gesorgt. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, ist ein russische Athlet im Rahmen der Routinekontrollen in Garmisch-Partenkirchen positiv auf COVID-19 getestet worden und ging ebenso in Quarantäne wie drei weitere Teammitglieder, darunter ein zweiter Springer. Einziger gemeldeter russischer Starter, der in der Qualifikation am Silvestertag nicht antrat, war Daniil Sadrejew.

Skispringen, Vierschanzentournee heute: Die K.o.-Duelle der deutschen Springer in Garmisch

Michail Nasarow ( /27.) - Severin Freund (Rastbüchl/24.)

Maciej Kot (Polen/29.) - Richard Freitag (Aue/22.)

Martin Hamann (Aue/32.) - Junshiro Kobayashi ( /19.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/33.) - Niko Kytosaho ( /18.)

Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/34.) - Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada/17.)

Constantin Schmid (Oberaudorf/37.) - Yukiya Sato (Japan/14.)

Thomas Lackner (Österreich/46.) - Karl Geiger (Oberstdorf/5.)

Jewgeni Klimow (Russland/48.) - Markus Eisenbichler (Siegsdorf/3.)

David Siegel (Baiersbronn/50.) - Anze Lanisek (Slowenien/1.)

