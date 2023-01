Skispringen (Tournee) heute im TV und LIVE-STREAM: Wann beginnt der 1. Durchgang in Bischofshofen?

Wann beginnt der 1. Durchgang beim Skispringen im Rahmen der Vierschanzentournee in Bischofshofen und wo wird dieser im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Die Vierschanzentournee gehört zu den bekanntesten Wettbewerben im Wintersport und wird vom 28. Dezember 2022 bis zum 6. Januar 2023 ausgetragen. Die besten Skispringer der Welt messen sich innerhalb von wenigen Tagen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen und kämpfen neben der Kristalltrophäe für den Gesamtsieg auch um Punkte für den Skisprung-Weltcup. Aber wann beginnt der 1. Durchgang beim abschließenden Springen in Bischofshofen und wo läuft dieser im TV und LIVE-STREAM?

Die laufende Skisprung-Saison steckt noch in den Kinderschuhen, erst wenige Wettbewerbe wurden absolviert. Mit dem Start der Vierschanzentournee in Oberstdorf nimmt auch der FIS-Weltcup an Fahrt auf, die Skisprung-Elite um den Polen Dawid Kubacki, den Slowenen Anže Lanišek und den Österreicher Stefan Kraft hofft auf Punkte für den Weltcup und den Sieg im prestigeträchtigen Wettbewerb. Auch die Deutschen um Top-Springer Karl Geiger rechnen sich Chancen aus, gehören in diesem Jahr allerdings nicht zu den großen Favoriten.

Nachdem die ersten drei Skispringen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck absolviert wurden, steht nun der Wettkampf auf der Paul-Außerleitner-Schanze bevor. Im vergangenen Jahr landete der Japaner Ryōyū Kobayashi die größte Weite und kürte sich zum Sieger auf der traditionsreichen Anlage. Wem gelingt bei der diesjährigen Auflage des Dreikönigsspringens in Bischofshofen der Sieg? Und wer holt sich den Pokal für den besten Skispringer der Vierschanzentournee?

Das vierte Springen der Vierschanzentournee steht an. Wann beginnt der 1. Durchgang in Bischofshofen und wo wird er im TV und LIVE-STREAM gezeigt?

Wettbewerb: Vierschanzentournee 2022/23

Sportart: Skispringen

Datum: 28. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023

Austragungsorte: Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen

Rekordsieger: Janne Ahonen (Finnland, fünf Titel)

Titelverteidiger: Ryōyū Kobayashi (Japan, zwei Titel)

Wie gewohnt sind alle Wettbewerbe der Vierschanzentournee live im Free-TV bei den öffentlichen-rechtlichen Sendern zu sehen. Beim Springen in Bischofshofen ist das ZDF für die Übertragung zuständig.

Diese beginnt um 16.15 Uhr, kurz vor dem Start des ersten Durchgangs. Auch der zweite Durchgang, in dem die Entscheidung um den Gesamtsieg fallen könnte, wird beim TV-Sender ab 17.25 Uhr gezeigt. Selbstverständlich findet Ihr auf der ZDF-Website oder in der ZDF-Mediathek-App auch einen kostenfreien LIVE-STREAM. Darüber hinaus überträgt auch der Sender Eurosport den Wettbewerb.

Dank einer Kooperation mit Eurosport wird die komplette Vierschanzentournee auch beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Dort beginnt die Übertragung am Freitag, 6. Januar 2023, bereits um 16.00 Uhr. Auf den linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 wird die Tournee allerdings nicht gezeigt.

Um Zugriff auf die LIVE-STREAMS von DAZN zu erhalten, müsst Ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dieses ist für 29,99 Euro pro Monat oder umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo zu haben.

Insgesamt werden sieben Deutsche in Bischofshofen an den Start gehen. Dazu gehören neben Geiger und Andreas Wellinger auch Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe und Pius Paschke sowie Constantin Schmid und Philipp Raimund. Wann die DSV-Adler gefordert sind und wer live überträgt, haben wir Euch nachfolgend in der Tabelle zusammengefasst.