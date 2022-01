Skispringen heute live: Das Teamspringen in Zakopane im TV und LIVE-STREAM sehen

Austria wins also the second team event! 🇦🇹 Herzlichen Glückwunsch! 🎊

On 2nd and 3rd place are Team Japan and Team Norway.

We wish everyone a good journey home from #Bischofshofen. 👋 #4hills #vierschanzentournee #skijumping #skijumpingfamily #skispringen #worldcup pic.twitter.com/PwAtDOvCRB