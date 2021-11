Auf diesen Tag freuen sich Wintersport-Fans schon seit geraumer Zeit! Am heutigen Samstag, 20. November, erfolgt der Startschuss in die Weltcup-Saison 2021/22 der Skispringer. Zum Auftakt steht ein Einzelspringen im russischen Nizhny Tagil auf dem Programm. Der 1. Durchgang beginnt um 16 Uhr.

Skispringen gehört in Deutschland zu den beliebtesten Wintersportarten. Das liegt auch daran, dass die deutschen Skispringer in den vergangenen Jahren bei Großereignissen wie der Vierschanzentournee, der WM oder Olympischen Spielen stes in den vorderen Rängen platziert waren.

Auch in der mit Höhepunkten gesäumten Saison 2021/22 gehören die DSV-Adler wieder zu den Mitfavoriten auf vordere Positionen. Vor allem der Weltcupzweite der vergangenen Saison 2021/22, Markus Eisenbichler, und Karl Geiger haben sich viel vorgenommen.

Das erste Saisonspringen wird einen Hinweis darauf geben, wie gut die beiden schon in Form sind.

Wettbewerb Skisprung-Weltcup 2021/22, 1. Einzelspringen Datum Samstag, 20. November 2021 Uhrzeit 16 Uhr Ort Nizhny Tagil, Russland

Skispringen live: Die Übertragung aus Nizhny Tagil heute im TV und LIVE-STREAM

In den kommenden Monaten nimmt der Wintersport bei den Sport-Liveübertragungen im TV und im LIVE-STREAM einen wichtigen Platz ein. Auch in dieser Saison wird es von den meisten Weltcup-Veranstaltungen Livebilder im Free-TV und im LIVE-STREAM geben - selbstverständlich auch vom Skispringen.

Und wo wird der Weltcup-Auftakt in Nizhny Tagil heute gezeigt / übertragen?

Skispringen live: Die Übertragung aus Nizhny Tagil heute im TV

Die ARD und das ZDF berichten auch in dieser Saison wieder im großen Stil vom Wintersport im Free-TV. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich in ihren Übertragungen wöchentlich ab.

Der Start in den Weltcup-Winter ist heute live auf Das Erste zu sehen. Ab 10 Uhr gibt es Weltcup-Wettbewerbe aus den unterschiedlichsten Sportarten (Rodeln, Ski Alpin, Bob, Eisschnelllauf, Skispringen) live zu sehen.

Die Übertragung des Skispringens in Nizhny Tagil beginnt um 15.45 Uhr. Hier folgen ein paar Details zur Übertragung:

Kommentator: Tom Bartels

Tom Bartels Moderatorin : Lea Wagner

: Lea Wagner Experte : Sven Hannawald

: Sven Hannawald Übertragungsbeginn: 15.45 Uhr (2. Durchgang: 17.10 Uhr)

Die Übertragung des Skispringens in der ARD ist natürlich kostenlos einsehbar.

Das ist auch die Übertragung von Eurosport. Der Privatsender zeigt in diser Saison ebenfalls wieder sehr viel Wintersport im Free-TV. Das Skispringen kann dort heute ab 15.50 Uhr live verfolgt werden.

Skispringen live: Die Übertragung aus Nizhny Tagil heute im LIVE-STREAM

Selbstverständlich gibt es heute vom ersten Skispringen des neuen Weltcup-Winters auch Übertragungen im LIVE-STREAM.

Die ARD bietet unter live.daserste.de und sportschau.de sowie in der App der ARD-Mediathek einen kostenlosen LIVE-STREAM an.

Bezahlen müsst Ihr dagegen für den LIVE-STREAM von Eurosport, den Eurosport Player. Mit dabei sein könnt Ihr heute beim Skispringen in Nizhny Tagil auch im Livestream von DAZN. Der Streamingdienst hat eine Kooperation mit Eurosport und daher die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft in seinem Programm.

DAZN kostet 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr.

Bei DAZN seht Ihr abgesehen vom Wintersport noch viel mehr Sport live. Fußball, Tennis, US-Sport, Handball, Motorsport, Darts, Eishockey, Boxen, MMA, Rugby - all das könnt Ihr unter anderem als DAZN-Kunden live verfolgen.

Skispringen live: Der Wettkampfkalender der Saison 2021/22 auf einen Blick

Termin Austragungsort Schanze 20.11.2021 Nizhny Tagil, Russland HS134 21.11.2021 Nizhny Tagil, Russland HS134 27.11.2021 Kuusamo, Finnland HS142 28.11.2021 Kuusamo, Russland HS142 04.12.2021 Wisla, Polen HS134 05.12.2021 Wisla, Polen HS134 11.12.2021 Klingenthal, Deutschland HS140 12.12.2021 Klingenthal, Deutschland HS140 18.12.2021 Engelberg, Schweiz HS140 19.12.2021 Engelberg, Schweiz HS140 29.12.2021 Oberstdorf, Deutschland HS137, Großschanze 01.01.2022 Garmisch-Partenkirchen, Deuschland HS142, Großschanze 03.01.2022 Innsbruck, Österreich HS130, Großschanze 06.01.2022 Bischofshofen, Österreich HS142, Großschanze 08.01.2022 Bischofshofen, Österreich HS142 09.01.2022 Bischofshofen, Österreich HS142 15.01.2022 Zakopane, Polen HS140 16.01.2022 Zakopane, Polen HS140 22.01.2022 Sapporo, Japan HS137 23.01.2022 Sapporo, Japan HS137 29.01.2022 Willingen, Deutschland HS147 30.01.2022 Willingen, Deutschland HS147 04.02. bis 20.02.2022 Zhangjiakou, China 26.02.2022 Lahti, Finnland HS130 27.02.2022 Lahti, Finnland HS130 03.03.2022 Lillehammer, Norwegen HS140 05.03.2022 Oslo, Norwegen HS134 06.03.2022 Oslo, Norwegen HS134 19.03.2022 Oberstdorf, Deutschland HS235 20.03.2022 Oberstdorf, Deutschland HS235 25.03.2022 Planica, Slowenien HS240 26.03.2022 Planica, Slowenien HS240 27.03.2022 Planica, Slowenien HS240

