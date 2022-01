Am Donnerstag steigt im österreichischen Bischofshofen das Tournee-Finale der 70. Vierschanzentournee im Skispringen. Zunächst findet ab 15.00 Uhr der Probedurchgang statt. Zweieinhalb Stunden später startet der 1. Wertungsdurchgang. Anschließend treten die 25 Gewinner der K.o.-Duelle sowie fünf Lucky Loser im Finale an.

Die Vierschanzentournee in Bischofshofen heute live: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Bei den K.o.-Duellen handelt es sich um eine Besonderheit der Vierschanzentournee gegenüber den anderen Weltcupspringen. Zusätzlich entscheiden nicht die Platzierungen und infolgedessen nicht die Weltcup-Punkte über den Gesamtsieger.

In den Jahren 2017 bis 2021 bejubelten beim Tournee-Finale in Bischofshofen viermal polnische Skispringer den Gesamtsieg. Hierbei hatte der Titelverteidiger Kamil Stoch insgesamt dreimal die Nase vorne. Zudem setzte sich in der Ausgabe 2019/2020 sein Landsmann Dawid Kubacki durch. Der einzige Nicht-Pole, der in diesem Zeitfenster triumphierte, war der Japaner Ryoyu Kobayashi. Der 25-Jährige liefert sich im Weltcup derzeit einen Zweikampf mit Karl Geiger.

Heute geht im österreichischen Bischofshofen das Tournee-Finale der 70. Vierschanzentournee im Skispringen über die Bühne. Bei GOAL gibt es sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Die Vierschanzentournee heute live, das Springen in Bischofshofen: Die Eckdaten auf einen Blick

Datum: Donnerstag, 6. Januar 2022 Uhrzeit: Probedurchgang 15.30 Uhr Wertungsdurchgänge 17.30 Uhr Austragungsort: Bischofshofen (Österreich)

Die Vierschanzentournee heute live im TV anschauen: Die Übertragung des Tournee-Finals in Bischofshofen

ARD und ZDF besitzen die Senderechte für über 200 FIS-Wettbewerbe, die bis einschließlich der Saison 2025/2026 stattfinden. Dies gilt auch für zahlreiche Skisprung-Wettbewerbe. Aber wie sieht es rund um die Übertragung des Finales der Vierschanzentournee heute in Bischofshofen aus?

Skispringen heute, die Vierschanzentournee live im Free-TV: So könnt Ihr das Springen in Bischofshofen sehen

GOAL übermittelt Euch erfreuliche Nachrichten. Denn: Die ARD liefert Euch das Tournee-Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen kostenlos ins Haus. Tom Bartels führt Euch zusammen mit Sven Hannawald durch den Wettkampf. Lea Wagner übernimmt die Moderation. Konkret könnt Ihr Euch die Wertungsdurchgänge sowie die Siegerehrung ansehen. Zusätzlich steht Euch die Ausstrahlung in HD zur Verfügung. Jedoch müsst Ihr folgerichtig ohne den Probedurchgang auskommen. Doch schreibt Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung der Vierschanzentournee in Bischofshofen heute live im Free-TV auf:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Wertungsdurchgänge: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Vorberichte ab: 17.10 Uhr

17.10 Uhr Moderation: Lea Wagner

Lea Wagner Kommentator: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Sven Hannawald

Skispringen, die Vierschanzentournee heute live: So könnt Ihr das Tournee-Finale in Bischofshofen sehen

Allerdings könnt Ihr den Probedurchgang bei Eurosport sehen. Gerhard Leinauer und Martin Schmitt kommentieren, zudem gibt es mit dem ehemaligen Bundestrainer Werner Schuster einen weiteren Experten.

Zusätzlich gibt es eine Zusammenarbeit von DAZN und Eurosport-Mutterkonzern Discovery. Deswegen haben die Abonnenten des Bezahlanbieters DAZN Zugriff auf das Gesamtangebot von Eurosport 1 und Eurosport 2. Somit könnt Ihr zusätzlich zum Skispringen ebenso Wettkämpfe im Biathlon und im alpinen Skiweltcup anschauen. Zudem besitzt DAZN für viele Sportereignisse die alleinigen Rechte. Hierbei kommen Liebhaber des Fußballs, der NBA, der NFL, des Handballs, der MMA, des Boxsports sowie von Dartturnieren auf ihre Kosten.

Bei DAZN stehen Jahres- und Monatsverträge zur Auswahl. Hierbei müsst Ihr respektive 149,99 Euro und 14,99 Euro auf den Tisch legen. Bei der erstgenannten Option bindet Ihr Euch zwar für eine eindeutig längere Zeit und gebt dementsprechend mehr aus. Allerdings bekommt Ihr zwei Monate kostenlos. Und somit spart Ihr insgesamt 30 Euro. Hier findet Ihr bei GOAL alle wichtigen Infos zu den Abonnements bei DAZN.

Sowohl der Vertragsabschluss als auch der nächste Schritt sind schnell erledigt. Mit einem Smart-TV ladet Ihr einfach die kostenlose App herunter. Alternativ könnt Ihr ein normales Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an ein Notebook anschließen. Wie auch immer Ihr es angeht, die Eckdaten zum Tournee-Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen hängen nicht davon ab:

Sender: Eurosport / DAZN

Eurosport / DAZN Probedurchgang: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Wertungsdurchgänge: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Vorberichte ab: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Kommentator: Gerhard Leinauer

Gerhard Leinauer Experten: Martin Schmitt, Werner Schuster

Die Vierschanzentournee heute im LIVE-STREAM sehen

Folgerichtig könnt Ihr Euch die Vierschanzentournee in Bischofshofen am Donnerstag auch via LIVE-STREAM anschauen. Genauer gesagt, zeigt DAZN das Springen im Internet. Zusätzlich gibt es bei der ARD rund um die Uhr einen für Euch kostenfreien Live-Stream. Mit dessen Hilfe kommt Ihr in den Genuss des 1. Wertungsdurchgangs, des Finales sowie der Siegerehrung.

Skispringen heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Vierschanzentournee in Bischofshofen übertragen