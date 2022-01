Skispringen heute live: Den Weltcup in Bischofshofen im TV und LIVE-STREAM sehen

Drei Tage nach dem Finale der 70. Vierschanzentournee stellt das österreichische Bischofshofen erneut den Schauplatz eines Skisprung Wettkampfes dar. Genau genommen fand bereits gestern auf der Paul-Außerleitner-Schanze ein Einzelspringen satt. Nun geht heute ab 16.00 Uhr ein Teambewerb über die Bühne.

Hierbei messen sich die Stars im Skispringen zum zweiten Mal im Weltcup 2021/2022 in einem Teambewerb. Der Erste davon Anfang Dezember im polnischen Wisla statt und endete mit einem Sieg der österreichischen Mannschaft. Dahinter belegten die Deutschen Pius Paschke, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Karl Geiger den zweiten Platz.

Überdies stieg Slowenien aufs Podest. Die polnischen Gastgeber kamen hingegen nicht über den vierten Platz hinaus. Und Japan, das ohne Geigers Titelkonkurrenten Ryoyu Kobayashi antrat, musste sich mit dem fünften Rang begnügen. Anders als bei der Vierschanzentournee erfolgt am Wochenende in Bischofshofen die Vergabe des Weltcuppunkte ausschließlich anhand der Platzierungen. Zudem sieht der 1. Durchgang keinen K.o.-Modus vor.

Heute messen sich die Stars im Skispringen im österreichischen Bischofshofen im Teambewerb. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Der Skispringen Weltcup in Bischofshofen: Die Eckdaten auf einen Blick

Datum: Sonntag, 9. Januar 2022 Startzeit: Probedurchgang 14.30 Uhr 1. Wertungsdurchgang 16.00 Uhr 2. Wertungsdurchgang unmittelbar danach Austragungsort: Bischofshofen (Österreich)

Skispringen heute live im TV anschauen: Die Übertragung des Weltcups in Bischofshofen

ARD und ZDF halten die Senderechte für über 200 von der FIS organisierten Wettkämpfe, welche bis inklusive der Saison 2025/2026 auf dem Programm stehen. Dazu gehören unter anderem etliche Wettkämpfe im Skispringen. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung des Teamwettbewerbs im Skisprung Weltcup im österreichischen Bischofshofen?

Skispringen heute live im Free-TV: So könnt Ihr den Weltcup in Bischofshofen sehen

GOAL hat diesbezüglich gute Nachrichten für Euch. Denn: Ihr könnt Euch im Ersten den Teambewerb im Rahmen des Skisprung Weltcups im Free-TV ansehen. Hierbei kommentiert Tom Bartels gemeinsam mit Sven Hannawald den Wettkampf. Zudem fungiert Lea Wagner als Moderatorin. Genauer gesagt könnt Ihr Euch beide Wertungsdurchgänge sowie die Siegerehrung ansehen. Obendrein könnt Ihr das Ganze ebenso in HD genießen. Ihr müsst jedoch ohne den Probedurchgang auskommen. Doch schreibt Euch jetzt die Eckdaten rund um den Teambewerb im Rahmen des Skisprung Weltcups in Bischofshofen im Free-TV auf:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Wertungsdurchgänge ab: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Vorberichte ab: 15.55 Uhr

15.55 Uhr Moderation: Lea Wagner

Lea Wagner Kommentator: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Sven Hannawald

Skispringen heute live im Pay-TV: So könnt Ihr den Weltcup in Bischofshofen sehen

Außerdem strahlt Eurosport 1 sämtliche Wettkämpfe im Zuge des Skisprung Weltcups aus. Hierbei führen Gerhard Leinauer und Martin Schmitt durch die Wettkämpfe. Zudem verstärkt der ehemalige Teamchef Bundestrainer Werner Schuster das Expertenteam.

Allerdings könnt Ihr Euch den Sender nicht kostenfrei ansehen. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, um den Kanal empfangen zu können. Eurosport 1 und Eurosport 2 stellen etwa einen Bestandteil des Angebots bei Sky sowie von einigen Kabelanbietern dar. Zudem profitieren die Abonnenten bei DAZN von einer Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft des Kanals, Discovery. Damit könnt bekommt Ihr in puncto Winterdisziplinen nicht ausschließlich Skispringen, sondern ebenso Biathlon und Alpinski ins Haus geliefert. Dazu kommen die Sportereignisse, an denen der Pay-per-View-Anbieter die Exklusivrechte hält. Damit meinen wir unter anderem jede Menge Fußball, die NBA, die NFL, die Europacup-Bewerbe im Handball, die MMA, Boxen und Darts.

Allerdings müsst Ihr bei DAZN folgerichtig ein Monats- oder ein Jahresabo erwerben. Mit der zweitgenannten Option bindet Ihr Euch zwar für eine eindeutig längere Zeit, aber Ihr gebt mit 149,99 Euro zehnmal so viel für die andere aus. Ihr gebt also über die gesamte Vertragslaufzeit 30 Euro aus und legt monatlich rund 12,50 Euro statt 14,99 Euro auf den Tisch. Hier stehen bei GOAL alle Einzelheiten zu den Deals mit dem Pay-per-View-Anbieter.

Sowohl die Anmeldung als auch der darauffolgende Schritt erfolgen in Windeseile. Als Besitzer eines Smart-TVs benötigt Ihr überdies ausschließlich die kostenlose App. Und wenn ihr ausschließlich einen traditionellen Fernseher besitzt, könnt Ihr diesen mit einem PC oder einem Notebook vernetzen. Dafür müsst Ihr Euch lediglich ein HDMI-Kabel besorgen. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Schlüsselinfos der Übertragung des Skisprung Weltcups in Bischofshofen auf Eurosport 1:

Sender: Eurosport 1

Eurosport 1 Wertungsdurchgänge ab: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Vorberichte ab: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Gerhard Leinauer

Gerhard Leinauer Experten: Martin Schmitt, Werner Schuster

Skispringen heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt Euch dementsprechend wenig überraschend den Stars im Skispringen beim Teambewerb in Bischofshofen ebenso mittels LIVE-STREAM zuschauen. Und das gilt für alle Sportereignisse, die DAZN seinen Kunden zeigt. Dazu kommt der kostenlose Live-Stream, den die ARD rund um die Uhr zur Verfügung stellt. Und ihr kommt mit beiden Optionen in den Genuss der beiden Wertungsdurchgänge sowie der Siegerehrung.

Skispringen im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der Weltcup in Bischofshofen übertragen