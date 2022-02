Skispringen heute live bei Olympia: Das Springen der Männer von der Normalschanze im TV und STREAM

Am Sonntagmittag (6. Februar 2022) werden die ersten Medaillen im Skispringen der Männer vergeben: Das Springen auf der Normalschanze bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking steht an.

Schon jetzt ist klar, dass es einen neuen Olympiasieger geben wird, denn Titelverteidiger Andreas Wellinger wurde nach seiner Corona-Infektion vom deutschen Bundestrainer nicht nominiert. Genauso erging es Severin Freund, der ebenfalls nun nicht mit dabei ist. Das deutsche Männerteam besteht damit nun aus Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Pius Paschke.

Die Fünf wollen natürlich im Kampf um die Medaillen mitreden und es mit den starken Norwegern, dem Slowenen Cene Prevc und Ryoyu Kobayashi aufnehmen. Der Japaner gilt nach seinem Erfolg bei der Vierschanzentournee zu Jahresbeginn als Top-Favorit für den Wettbewerb.

Wie schlagen sich die deutschen Springer? Wer wird Nachfolger von Andreas Wellinger als Olympiasieger? Alle Infos zur Übertragung des Springens im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Skispringen bei Olympia heute live: Das Springen der Männer von der Normalschanze im Überblick

Event Springen von der Normalschanze, Männer Wettbewerb Olympischen Winterspiele 2022 Beginn 12 Uhr (deutsche Zeit) Veranstaltungsort Zhangjiakou

Skispringen bei Olympia heute live: Die Übertragung im TV

Die Olympischen Spiele sind natürlich ein Event, das traditionell live im TV zu sehen ist. Das ist auch im Fall von Olympia 2022 in Peking nicht anders. Und wie immer sind es unter anderem die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, die Euch mit Live-Bildern aus Fernost versorgen. Doch auch Eurosport ist wie gewohnt mit dabei und sendet aus China. Wer nun für die Übertragung des Springens der Männer von der Normalschanze zuständig ist und ob es noch weitere Anbieter gibt, klären wir in den folgenden Abschnitten.

Skispringen bei Olympia heute live: Das Event im ZDF sehen

Die Olympia-Übertragung am Sonntag, 6. Februar, liegt bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in den Händen des ZDF. Dort gibt es den kompletten Olympia-Tag zu sehen - und damit natürlich auch das Skispringen der Männer. Aufgrund der Zeitverschiebung von sieben Stunden zwischen Deutschland und China starten die Events teilweise zu sehr frühen Uhrzeiten, doch das Skispringen findet erfreulicherweise zu einer zuschauerfreundlichen Zeit statt:

Das Springen der Männer von der Normalschanze beginnt um 12 Uhr deutscher Zeit, dabei werdet Ihr im ZDF von Rudi Cerne und Kathrin Müller-Hohenstein durch den Tag begleitet. Der Finaldurchgang und damit die Verteilung der Medaillen beginnt um 13 Uhr.

Skispringen bei Olympia heute live: Die Übertragung bei Eurosport

Auch Eurosport ist wieder LIVE bei Olympia mit dabei. Wie auch das ZDF berichtet der Sender ausführlich und den ganzen Tag über aus China von den verschiedenen Wettbewerben - und deshalb ist es keine große Überraschung, dass auch Eurosport live mit dabei ist, wenn um 12 Uhr der erste Springer die Schanze hinunterfährt.

Skispringen bei Olympia heute live: Das Springen von der Normalschanze im LIVE-STREAM

Free-TV gut und schön - aber was tun, wenn gerade kein TV-Gerät in der Nähe ist. Die Lösung heißt natürlich LIVE-STREAM. Schon seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit, die meisten Sport-Events über das Internet zu empfangen und auf diese Weise LIVE mit dabei zu sein. Beim Skispringen der Männer von der Normalschanze ist das nicht anders - und deshalb stellen wir Euch jetzt die verschiedenen Optionen vor.

Skispringen bei Olympia heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Das ZDF zeigt das Springen im Free-TV und hat auch einen LIVE-STREAM für Euch im Angebot. Auf der ZDF-Webseite könnt Ihr das Event bequem verfolgen und müsst nur diesem Link folgen.

Wie auch die Übertragung im Fernsehen kostet Euch das Ganze natürlich nichts, Ihr benötigt nur ein internetfähiges Gerät wie einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone, auf dem Ihr den LIVE-STREAM schauen könnt.

Skispringen bei Olympia heute live: Mit Eurosport und DAZN den LIVE-STREAM verfolgen

Genau wie das ZDF hat auch Eurosport einen LIVE-STREAM parallel zur TV-Übertragung im Angebot. Es gibt aber einen feinen Unterschied: Der Eurosport Player, den Ihr für das Abspielen des STREAMS benötigt, ist nicht kostenlos: 6,99 Euro pro Monat kostet das Ganze. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit - und die dürfte vor allem für die von Euch höchst interessant sein, die bereits Kunde beim Streamingdienst DAZN sind. Denn bei DAZN gibt es das komplette Eurosport-Programm zu sehen, wenn Ihr bereits für den Anbieter entschieden und ein Abonnement abgeschlossen habt. Es geht in diesem Fall also auch ohne Eurosport Player.

Bei DAZN gibt es aber natürlich noch viel mehr als nur Olympia-Sport aus dem Eurosport-Programm: So zeigt der Streaming-Gigant Fußball aus der Bundesliga und Champions League, Spaniens LaLiga, Italiens Serie A und Frankreichs Ligue 1. Und neben Fußball ist noch viel US-Sport, Kampfsport, Handball, Tennis, und noch vieles mehr vertreten. Das alles kostet Euch 29,99 Euro monatlich im Monatsabo oder 24,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch das Jahresabo holt. Oder Ihr bezahlt 274,99 Euro in einem Betrag für ein ganzes Jahr. Hier könnt Ihr Euch jetzt bei DAZN anmelden.

Springen bei Olympia heute live: Die Übertragung im Überblick