Die Vierschanzentournee ist in vollem Gange, rund um den Jahreswechsel findet das zweite Springen statt! Los geht es heute (1. Januar 2022) um 14 Uhr in Garmisch-Partenkirchen.

Es ist das zweite Silvester in Folge, das wir mit Einschränkungen verbringen müssen – umso wichtiger ist es in Zeiten von Homeoffice und Kontaktbeschränkungen, dass man sich gut unterhalten fühlt. Da spielt natürlich auch das Fernsehprogramm eine große Rolle – gerade im kalten Winter.

Dieses Fernsehprogramm wird in den nächsten Tagen nicht enttäuschen – aktuell ist natürlich die Vierschanzentournee! Am 1. Januar findet wie jedes Jahr das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen an – sehr zur Freude von Wintersportanhänger:innen im ganzen Land!

Wie wird die Vierschanzentournee heute LIVE im TV und LIVE-STREAM gezeigt? Ist sie sogar kostenlos zu sehen? All das und vieles mehr beantwortet GOAL in diesem Artikel!

Skispringen heute live, Vierschanzentournee: So findet das Neujahrsspringen von Garmisch-Partenkirchen statt

Wettbewerb Vierschanzentournee, zweites Springen Ort Garmisch-Partenkirchen | Deutschland Datum 1. Januar 2022 Uhrzeit 14 Uhr

Skispringen heute live, die Vierschanzentournee im TV: So wird das Neujahrsspringen in Garmisch übertragen

Die Vierschanzentournee gehört zu den beliebtesten Wettbewerben der sportbegeisterten Deutschen – auch wenn mal kein deutscher Favorit bei den prestigeträchtigen Events mitfliegt.

Das Konzept der Vierschanzentournee ist einfach und wird schon im Namen erklärt: An vier verschiedenen Standorten in den deutschen und österreichischen Alpen wird bei Skispringen um die Wette geflogen. Und wer am Ende der vier Wettbewerbe die meisten Punkte hat, gewinnt.

Skispringen heute LIVE im TV: Wo wird das Neujahrsspringen gezeigt?

Dabei finden alle Springen natürlich nicht an einem Tag statt: Los ging es am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf, das Finale findet am 6. Januar in Bischofshofen statt. In Garmisch-Partenkirchen ist es trotzdem immer etwas ganz Besonderes – schließlich finden hier Qualifikation und das 2. Tourneespringen an Silvester und Neujahr statt!

Bei den Feiertagen haben viele Menschen in Deutschland frei und umso mehr Zeit, mit der Familie Skispringen zu schauen – dabei stellt sich für viele Interessierte eine wichtige Frage: Wie wird heute Skispringen LIVE im TV gezeigt?

Vierschanzentournee heute im Free-TV! So wird Skispringen kostenlos und LIVE gezeigt

An dieser Stelle haben wir exzellente Nachrichten: Das Skispringen wird am 31.12. und 1.1. im Fernsehen übertragen – und das auch noch kostenlos. Gleich zwei unterschiedliche Sender zeigen das Neujahrsspringen und die dazugehörige Qualifikation LIVE im TV.

Dabei handelt es sich um das ZDF und Eurosport. Beide Sender sind kostenlos im Fernsehen zu sehen. Der Grund: Das ZDF ist eine öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt, Eurosport finanziert sich durch Werbung und Kooperationen.

ZDF und Eurosport LIVE: Skispringen heute kostenlos sehen

Ihr wisst nicht, wie ihr das ZDF LIVE im TV empfangen könnt? Hier gibt es einen Artikel, der das alles genau erklärt. Fragen zum Rundfunkbeitrag und co. werden hier geklärt.

Auch Eurosport ist kostenlos zu sehen, sofern ihr einen der kooperierenden TV-Anbieter habt, dazu findet ihr hier mehr Informationen. Wie ihr das ZDF und Eurosport im Internet verfolgen könnt, wird im nächsten Abschnitt genau erklärt. Zuerst einmal wollen wir uns anschauen, wie die Übertragungen stattfinden.

Skispringen im ZDF: So wird das Neujahrsspringen in Garmisch heute LIVE übertragen

Wettbewerb : Vierschanzentournee, 2. Springen

: Vierschanzentournee, 2. Springen Ort : Garmisch-Partenkirchen

: Garmisch-Partenkirchen Reporter : Stefan Bier

: Stefan Bier Moderator : Norbert König

: Norbert König Experte: Toni Innauer

Skispringen heute live, Vierschanzentournee: So wird das Neujahrsspringen von Garmisch-Partenkirchen im LIVE-STREAM gezeigt

Für viele Fans gibt es an dieser Stelle trotzdem noch ungeklärte Fragen: Kann man das ZDF und Eurosport auch LIVE im Internet verfolgen? Viele Anhänger:innen sind schließlich auf einen LIVE-STREAM angewiesen.

ZDF kostenlos im LIVE-STREAM: Hier ist die Vierschanzentournee heute live zu sehen

Fangen wir wieder beim ZDF an: Dieser Sender überträgt sein Programm selbstverständlich im Internet – und auch hier ist es kostenlos! Keine Kosten, keine unnötige Werbung, kein Abonnement, einfach nur Wintersport der Spitzenklasse und interessante Hintergrundinformationen.

Dafür müsst ihr nicht mehr machen als zdf.de aufzusuchen oder die kostenlose ZDF Mediathek herunterzuladen. Kleiner Tipp: Wenn ihr euch im Ausland befindet, könnt Ihr manche Streams nicht schauen, weil dort Geoblocking aktiv ist – in dem Fall müsst Ihr Euch mit einem VPN helfen.

Skispringen heute im LIVE-STREAM: Die Tournee an Neujahr im Internet sehen - so geht's!

Kommen wir nun zu Eurosport – hier wird der ganze Spaß ein wenig komplizierter. Im Internet ist der Sender nicht einfach so LIVE zu empfangen, ihr müsst Euch nämlich anmelden. Unabhängig davon empfehlen wir Euch aber ohnehin etwas anderes, um Eurosport im LIVE-STREAM zu sehen.

Der Streamingdienst DAZN hat nämlich Eurosport 1 und Eurosport 2 in seinem Programm aufgenommen und zeigt die Sender rund um die Uhr LIVE! Man kann also auch via DAZN das Neujahrsspringen empfangen – und noch so viel mehr! Hier findet ihr mehr Infos zu DAZN.

