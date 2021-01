Skispringen live: Das Finale der Vierschanzentournee heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Der Höhepunkt der Vierschanzentournee steht an! In Bischofshofen wird heute das Finale im Skispringen ausgetragen und Ihr könnt live zusehen.

In Bischofshofen wird heute der Sieger der Vierschanzentournee ermittelt! Los geht's mit dem abschließenden Springen um 16.45 Uhr. Ihr könnt live beim Finale im Skispringen zusehen.

Als Titelfavorit geht dabei der Pole Kamil Stoch ins Rennen. Dahinter folgt Titelverteidiger Dawid Kubacki (+15,2 Punkte) und der Norweger Halvor Egner Granerud (+20,6). Karl Geiger hat vor dem letzten Springen einen Rückstand von 24,7 Punkten.

Das Finale der Vierschanzentournee solltet Ihr keinesfalls verpassen! Lest Euch dafür alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch.

Skispringen live: Das Finale der Vierschanzentournee heute live

Datum Mittwoch, 6. Januar 2021 Wertungsdurchgänge 1. Durchgang ab ca. 16.45 Uhr | 2. Durchgang ab ca. 18.05 Uhr Ort Bischofshofen, Österreich Zuschauer Keine

Skispringen live: Hier läuft das Finale der Vierschanzentournee live im TV

Die prestigeträchtigste Skisprungserie des Jahres findet heute ihren Höhepunkt. Das Finale aus Bischofshofen wird dabei von mehreren Sendern übertragen. Goal gibt Euch einen Überblick.

Skispringen: Das Finale der Vierschanzentournee live im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Wintersportfans: Das Finale der Vierschanzentournee wird live im Free-TV übertragen. Und das von gleich zwei TV-Sendern. Sowohl das ZDF als auch Eurosport zeigen das Event live.

Im ZDF startet die Übertragung aus Bischofshofen um circa 16.30 Uhr. Zur selben Zeit geht auch der Sportsender Eurosport auf Sendung. Skisprungfans haben also die Auswahl!

Wer sich für das ZDF entscheidet, kann Reporter Stefan Bier, Moderator Norbert König und Experte Toni Innauer zuhören. Zudem läuft dort zuvor der Alpine Ski-Weltcup der Herren in Zagreb.

Das Finale der Vierschanzentournee - die Übertragungen im Überblick:

Sender: ZDF und Eurosport

ZDF und Eurosport Übertragungen ab: 16.30 Uhr



Skispringen live: So seht Ihr das Finale der Vierschanzentournee heute im LIVE-STRAM

Das Fernsehen ist nicht mehr das einzige Medium, in dem Live-Sport gezeigt wird. Auch im Internet laufen inzwischen so gut wie alle Events via LIVE-STREAM. Das Finale der Vierschanzentournee natürlich auch.

Das Finale der Vierschanzentournee heute live auf DAZN - so empfangt Ihr den LIVE-STREAM

Das Streaming-Portal DAZN ist vielen Sportfans von Übertragungen aus der , internationalen Fußballligen, dem Basketball, Football, Boxen oder Rennsport bekannt. Doch auch Skispringen hat DAZN im Programm!

Dort läuft heute Nachmittag das Finale der Vierschanzentournee live. Ab 16.30 Uhr können sich die Zuschauer reinklicken und den LIVE-STREAM abrufen.

Das Angebot steht allen DAZN-Abonnenten zur Verfügung. Wer noch nicht angemeldet ist, kann sich noch heute kostenlos einen Zugang verschaffen. Der erste Monat bei DAZN ist nämlich umsonst.

Anschließend werden Kosten in Höhe von 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro für zwölf Monate fällig. Die Details zur Anmeldung findet Ihr unter diesem Link.

Die Vierschanzentournee aus Bischofshofen im LIVE-STREAM von ZDF und Eurosport

Im Fernsehen zeigen die beiden Sender ZDF und Eurosport das Finale live. Und auch im Internet werden die Übertragung im LIVE-STREAM gezeigt - und das beim ZDF sogar kostenlos.

Die Übertragungen sind dabei identisch mit denen im Fernsehen, somit können sich Sportfans auch hier ab 16.30 Uhr reinklicken, wenn der erste Durchgang ansteht.

Der LIVE-STREAM des ZDF ist unter diesem Link empfangbar. Wer das Finale lieber im Eurosport-LIVE-STREAM sehen möchte, braucht ein kostenpflichtiges Abo - hier geht's direkt zum Angebot.

