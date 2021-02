Ski alpin heute live: Den Super-G der Männer aus Garmisch im TV und LIVE-STREAM sehen

In Garmisch steht heute der Super-G der Männer an und Ihr könnt live zusehen! Goal erklärt Euch, wo der Wettbewerb live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Beim alpinen Ski-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen gehen heute die Männer auf der "Kandahar" an den Start. Der Super-G beginnt heute Vormittag um 11.25 Uhr und wird live übertragen.

In Garmisch wird auch Deutschlands bester Abfahrer Thomas Dreßen an den Start gehen. Der 27-Jährige absolvierte vergangenen Donnerstag das erste Training für den Weltcup-Super-G in Garmisch.

Den Super-G der Männer könnt Ihr live im TV und via LIVE-STREAM verfolgen. Lest Euch dazu in diesem Artikel die Infos zur Übertragung durch!

Ski alpin heute live: Der Super-G der Männer aus Garmisch im Überblick

Datum Samstag, 6. Februar 2021 Uhrzeit 11.25 Uhr Ort Garmisch-Partenkirchen Zuschauer Keine

Ski alpin heute live: Hier läuft der Super-G der Männer heute im TV

Wintersport-Fans dürfen sich freuen: Gleich zwei TV-Sender übertragen den Super-G live im Fernsehen. Sowohl das ZDF als auch Eurosport senden live aus Garmisch.

Ski alpin heute live: Super-G der Männer im ZDF

Erfahrene Wintersport-Fans wissen, dass sie sich auf die Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verlassen können. Auch heute ist das ZDF am Start und berichtet ab 11.25 Uhr aus Garmisch-Partenkirchen.

Kommentator Michael Pfeffer, Moderatorin Katja Streso und Experte Marco Büchel berichten für Euch von der Piste. Der Super-G aus Garmisch ist dabei nur ein Teil des Sportprogramms. Das ZDF steht am heutigen Samstag ganz im Zeichen des Wintersports.

Ski alpin heute live: Super-G der Männer auf Eurosport

Eurosport bietet die zweite Möglichkeit, heute den Super-G der Männer live zu verfolgen. Der Sportsender geht ebenfalls um 11.25 Uhr auf Sendung und berichtet live und in voller Länge aus Garmisch-Partenkirchen.

Quelle: Getty Images

Ski alpin heute live: Hier läuft der Super-G der Männer im LIVE-STREAM

Immer mehr Haushalte kommen ohne TV-Anschluss aus. Kein Wunder, denn Live-Sport ist heutzutage auch via Internet per LIVE-STREAM verfügbar. Das ist beim Super-G aus Garmisch natürlich nicht anders.

Ski alpin heute live: Super-G der Männer im LIVE-STREAM auf DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN ist durch Übertragungen im Fußball, Basketball oder Football bestens bekannt. Doch auch Wintersport und der heutige Super-G sind Teil des Programms.

Bei DAZN läuft nämlich die Eurosport-Übertragung im LIVE-STREAM. Ihr könnt Euch also ab 11.25 Uhr im Portal einloggen und das Event auf Abruf verfolgen. Voraussetzung dafür ist jedoch ein DAZN-Abonnement.

Das Abo kann jeder Neukunde kostenlos einen Monat lang testen. Wer vom Angebot überzeugt ist, kann das Abo anschließend für 11,99 Euro monatlich weiterführen. Im Jahresabo werden einmalig 119,99 Euro fällig. Mehr Details zur Anmeldung gibt's unter diesem Link.

Ski alpin heute live: Super-G der Männer kostenlos im LIVE-STREAM des ZDF

Der LIVE-STREAM des ZDF ist ohne Abo und ohne Kosten empfangbar. Unter www.zdf.de/live-tv und in der App der ZDF-Mediathek strahlt der Sender sein Programm nämlich gratis aus.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im Fernsehen. Auch hier könnt Ihr den Super-G um 11.25 Uhr einschalten und im Laufe des Tages auch noch andere Wintersportarten schauen.

Ski alpin heute live: Super-G der Männer aus Garmisch im TV und LIVE-STREAM