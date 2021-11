Ski alpin heute live: Die Übertragung der Männer und Frauen live im TV und LIVE-STREAM

Auch an diesem Wochenende macht der Weltcup im Ski Alpin Station, Frauen und Männer sind in Nordamerika unterwegs. Alle Infos zu den Wettbewerben heute am Samstag sowie zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM gibt es nun hier.

Die besten Skifahrerinnen und Skifahrer der Welt stürzen sich auch an diesem Wochenende wieder die Steilhänge hinab. Die Männer sind im kanadischen Lake Louise zu Gast, die Frauen bestreiten ihr Weltcup-Wochenende in Killington in den USA. Während bei den Männern vor allem die Speedspezialisten gefragt sind, schlägt bei den Frauen die Stunde der Technikerinnen.

Durch die Weltcup-Stationen in Nordamerika finden die Wettbewerbe nach deutscher Zeit erst am (frühen) Abend statt. Für die Übertragung hat das ein paar Besonderheiten zur Folge. Welche genau, das erklären wir nun.

Ski Alpin heute live: GOAL hat alle Details zur Übertragung der heutige Weltcup-Rennen.

Ski Alpin, Weltcup: Diese Rennen sollen heute stattfinden

Weltcup der Männer Weltcup der Frauen Wettbewerb Abfahrt Riesenslalom Austragungsort Lake Louise | Kanada Killington | USA Startzeit MEZ 20.15 Uhr Lauf: ab 16 Uhr 2. Lauf: ab 19 Uhr

Ski Alpin heute, Weltcup-Abfahrt der Männer in Lake Louise: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Zur Primetime in Deutschland startet das Spektakel am traditionsreichen Weltcuport in Lake Louise. Bereits am gestrigen Freitag sollte die erste von zwei an diesem Wochenende geplanten Abfahrten über die Bühne gehen, heftiger Schneefall machte eine Austragung aber unmöglich. Das Rennen wurde abgesagt. Nun also heute der zweite Versuch für die Saisonpremiere der Speedspezialisten bei den Männern.

Denn bislang kamen eher die Techniker auf ihre Kosten. In Sölden beim traditionellen Saisonauftakt wurde ein Riesenslalom ausgetragen, im österreichischen Lech vor zwei Wochen war es dann ein Parallel-Riesenslalom. Die nächsten zwei Wochen stehen aber ganz im Zeichen der schnellen Jungs. Denn nach dem Wochenende in Lake Louise geht es weiter nach Beaver Creek, wo ebenfalls Abfahrt und Super-G auf dem Programm stehen.

Eine bittere Nachricht gibt es für alle Skifans heute zu verdauen: Die Abfahrt in Lake Louise ist nicht im Free-TV zu sehen! Wer das Rennen im TV sehen will, der muss dafür zahlen. Es gibt aber eine kostenlose Alternative, allerdings nur via LIVE-STREAM.

Ski Alpin, Weltcup heute: Die Abfahrt in Lake Louise im Pay-TV bei Eurosport 2

Wintersport ist in Deutschland traditionell und umfangreich bei Eurosport zu sehen. Allerdings läuft auf dem frei empfangbaren Hauptkanal Eurosport 1 heute vom späten Nachmittag bis in den Abend hinein Bahnradsport, weshalb die alpine Abfahrt zu Eurosport 2 ausgelagert wurde. Die Übertragung dort beginnt um 20 Uhr.

Allerdings ist dieser Sender nur kostenpflichtig zu empfangen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eurosport 2 ist etwa Bestandteil von Sky und darüber auch im TV zu sehen, ebenso wie bei einigen Kabelanbietern. Aber auch über DAZN kann Eurosport 2 empfangen werden.

DAZN darf im Zuge einer umfangreichen Kooperation mit dem Eurosport-Mutterkonzern Discovery die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne zusätzliche Kosten, die über das normale DAZN-Abo hinausgehen, im LIVE-STREAM anbieten. Damit hat DAZN also indirekt auch sämtliche Sportarten im Angebot, die Eurosport zeigt.

DAZN kostet monatlich 14,99 Euro für alle, die das Monatsabo abschließen. Wer sich direkt für ein ganzes Jahr bindet, zahlt einmalig 149,99 Euro. Zur Anmeldung für DAZN geht es hier entlang.

Ski Alpin, Weltcup heute: Die Abfahrt in Lake Louise im LIVE-STREAM in der ZDF Mediathek

Völlig kostenlos ist hingegen die Mediathek des ZDF. Dort wird die Abfahrt ebenfalls live gezeigt. Um 20.05 Uhr geht es unter diesem Link los. Allerdings gibt es die App für die ZDF Mediathek auch für zahlreiche mobile Geräte und auch für Smart-TVs und TV-Sticks, damit Ihr die Abfahrt heute ganz bequem auch auf dem Fernseher sehen könnt.

Ski Alpin, Weltcup heute. Die Abfahrt in Lake Louise im LIVE-STREAM im Eurosport Player

Im LIVE-STREAM ist die Abfahrt heute auch im Eurosport Player zu sehen. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Ski Alpin heute, Weltcup-Riesenslalom der Frauen in Killington: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Schon etwas früher als bei den Männern geht es heute bei den Frauen in Killington los. Ein Riesenslalom steht heute auf dem Programm, der zweite der Saison. Anders als bei den Herren haben die Speedspezialistinnen noch eine weitere Woche Pause, am kommenden Wochenende gastieren die Frauen dann ebenfalls in Lake Louise.

In der vergangenen Woche in Levi konnte die Deutsche Lena Dürr mit zwei dritten Plätzen im Slalom groß auftrumpfen, vor allem morgen im nächsten Slalom dürfte dann wieder mit ihr zu rechnen sein. Als große Favoritin in den Riesenslalom heute geht Superstar Mikaela Shiffrin.

Wie bei den Männern so gilt auch bei den Frauen heute: Wer den Wettbewerb im Free-TV sehen will, wird enttäuscht.

Ski Alpin, Weltcup heute: Der Riesenslalom in Killington im Pay-TV bei Eurosport 2

Die Übertragungen heute sind ziemlich ähnlich zu denen der Männer. Im TV ist der Riesenslalom ausschließlich bei Eurosport 2 zu sehen, allerdings nicht komplett! Denn der Sender zeigt nur den zweiten Durchgang ab 18.50 Uhr live, den ersten Durchgang gibt es zuvor ab 18.15 Uhr in einer Zusammenfassung. Komplett zeigt Eurosport den Riesenslalom im kostenpflichtigen Eurosport Player.

Ski Alpin, Weltcup heute: Der Riesenslalom in Killington im LIVE-STREAM in der ZDF Mediathek

Wer den kompletten Wettbewerb kostenlos sehen will, der ist in der ZDF Mediathek richtig. Dort beginnt die Übertragung schon um 15.55 Uhr und damit pünktlich zum ersten Durchgang. Zu sehen ist das Ganze unter diesem Link - oder aber wieder über die App auf den verschiedenen Geräten.