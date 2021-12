Ski alpin heute live: Den Super-G der Männer aus Beaver Creek im TV und LIVE-STREAM sehen

Am heutigen Freitag, 3. Dezember, steigt in Beaver Creek (USA) das nächste Rennen im Ski-Weltcup 2021/22. Auf dem Programm steht ein Super-G der Männer. Der erste Fahrer wird sich um 18.45 Uhr auf die Piste begeben.

Den Auftakt in die neue Saison hatten sich die Speedfahrer sicherlich anders vorgestellt. Am vergangenen Wochenende waren im kanadischen Lake Louise drei Rennen geplant - zwei Abfahrten und ein Super G. Stattfinden konnte aber nur eine Abfahrt, die beiden anderen Rennen mussten wegen starker Schneefälle jeweils abgesagt werden. Deshalb erleben wir heute - sofern der Wettergott mitspielt - den ersten Super G der Männer in dieser Saison.

Aus deutscher Sicht haben Andreas Sander und Romed Baumann die besten Chancen auf eine vordere Platzierung. Baumann, Super-G-Silbermedaillengewinner bei der WM 2021, war in Lake Louise als Sechster bester Deutscher in der Abfahrt.

Den Super-G der Männer in Beaver Creek könnt Ihr heute live im TV und via LIVE-STREAM verfolgen. In diesem Artikel geben wir Euch alle Infos zur Übertragung.

Ski alpin heute live: Der Super-G der Männer in Beaver Creek im Überblick

Datum Freitag, 3. Dezember 2021 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Beaver Creek (USA) Wettbewerb Weltcup 21/22, Super-G

Ski alpin heute live: Hier läuft der Super-G der Männer im TV

Livebilder vom Super-G in Beaver Creek im Free-TV gibt es heute keine. Weder die ARD, der Sender ist an diesem Wochenende mit der Liveberichterstattung vom Wintersport im öffentlich-rechtlichen Fernsehen an der Reihe, noch Eurosport 1 zeigen das Rennen im frei empfangbaren Fernsehen.

Live im TV könnt Ihr es dennoch sehen - und zwar ab 18.35 auf Eurosport 2. Der Sender kann aber nicht frei empfangen werden, sondern nur nach einer Zuzahlung zu einem bestehenden Vertrag.

Kunden der Telekom müssen beispielsweise das BIG-TV-Paket buchen, um Eurosport 2 sehen zu können. Enthalten ist Eurosport 2 zudem im Sport-Paket des Pay-TV-Senders Sky.

Eurosport ist heute nicht der einzigen Anbieter, bei dem Ihr den Super-G live im Fernsehen schauen könnt. Auch DAZN hat das Rennen im Programm und sendet es via LIVE-STREAM am Smart-TV.

Mit der DAZN-App ist der Streamingdienst auf so gut wie allen Smart-TVs empfangbar. Einzige Voraussetzungen sind eine stabile Internetverbindung und ein Abo.

Ski alpin heute live: Hier läuft der Super-G der Männer im LIVE-STREAM

Selbstverständlich gibt es den Super G in Beaver Creek heute auch im LIVE-STREAM zu sehen.

Welche Anbieter dafür zuständig sind und wie die Übertragungen ablaufen, zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Ski Alpin heute live: Hier läuft der Super-G der Männer im LIVE-STREAM von DAZN

Wie bereits beschrieben ist der Super-G heute auch bei DAZN live zu sehen. Möglich macht das eine Kooperation zwischen dem Streamingdienst und Eurosport, durch welche die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft als LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen sind.

DAZN zeigt somit sämtlichen Livesport, der auf Eurosport läuft, auch auf seiner Plattform. Das wertet das ohnehin schon umfangreiche Livesportangebot des Streamingdienstes noch weiter auf. Neben reichlich Fußball (Champions League, Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1) zeigt DAZN auch viele Highlights aus anderen Sportarten wie American Football, Basketball, Tennis, Darts, Boxen, Handball, MMA oder Motorsport.

Ein DAZN-Abo ist zum Preis von 14,99 Euro (jederzeit kündbares Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo) erhältlich.

Wer ein Abo abgeschlossen hat, kann den LIVE-STREAM zum Super-G der Herren auch auf verschiedenen Endgeräten über die DAZN-App abrufen.

Ski Alpin heute live: Hier läuft der Super-G der Männer im LIVE-STREAM von Eurosport

Ebenfalls live verfolgen könnt Ihr den Super-G heute im im Eurosport Player, dem offiziellen Streamingkanal von Eurosport. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Ski Alpin heute live: Hier läuft der Super-G der Männer heute im LIVE-STREAM der ARD

Einen kostenlosen Livestream zum Super-G der Herren bietet heute die ARD ab 18.45 Uhr an. Diesen könnt Ihr unter sportschau.de abrufen. Kommentieren wird Bernd Schmelzer.

Über die Sportschau-App lässt sich das Rennen auch auf dem Smartphone und Tablet live verfolgen.

Die App gibt es auch für Smart-TVs und TV-Sticks. So könnt Ihr den Super-G heute ganz bequem auf dem Fernseher sehen.