Skapstick-Eigentor vom Keeper und dann trifft auch noch der Ex-Bayern-Star! Chelsea hat gegen Tottenham nichts zu melden

Der FC Chelsea hat am 8. Spieltag der Premier League eine überraschende 0:2-Heimniederlage gegen London-Rivale Tottenham Hotspur kassiert.

In einem intensiven Stadtderby dauerte es bis zur 77. Minute, ehe Zählbares auf der Anzeigentafel erschien. Eine enorm unglückliche Rolle spielte dabei Torhüter Mike Penders, der in Abwesenheit der verletzten Nummer eins Emiliano Martinez sein Startelf-Debüt in der Premier League feierte.

Nach einer Ecke der Spurs boxte sich Penders den Ball ins eigene Netz, nachdem Tottenhams Jan Paul van Hecke ihn irritiert hatte. Chelseas Innenverteidiger Maxence Lacroix wollte zwar noch retten, klärte allerdings erst hinter der Torlinie.

Kurz darauf überschlugen sich die Ereignisse, als Blues-Offensivstar Cole Palmer in der 80. Minute vom Platz flog. Der Engländer hatte erst knapp zehn Minuten zuvor Gelb gesehen und wurde nach einem rüden Foul an Conor Gallagher mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine geschickt.

Ex-Bayern-Stürmer Mathys Tel gibt Chelsea den Rest

Die Gäste nutzten die Überzahl wenig später zur Entscheidung, in Minute 87 traf Ex-Bayern-Stürmer Mathys Tel nach schöner Einzelleistung zum 2:0-Endstand.

Für die Spurs war es nach zuvor sechs sieglosen Ligaspielen zum Start der zweite Sieg in Folge, nachdem man am Montag zuhause gegen Aufsteiger Coventry City 3:1 gewonnen hatte. Mit nun neun Punkten konnte sich Tottenham in der Tabelle etwas Luft nach unten verschaffen, rückte auf Platz zwölf vor.

Chelsea hingegen musste im Rennen um die Champions-League-Ränge bittere Punktverluste hinnehmen. Die Elf von Trainer Xabi Alonso bleibt bei 13 Zählern und ist weiterhin Vierter, könnte aber im weiteren Verlauf des Spieltags noch abrutschen.