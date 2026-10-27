Skandalderby gegen Galatasaray sorgt für Beben bei Fenerbahce

Den eigenen Entschluss des 65-Jährigen verkündete der türkische Vizemeister am Dienstag, "im Anschluss an die geführten Gespräche wurde diese Entscheidung im Geiste gegenseitigen Verständnisses und Respekts gewürdigt", hieß es auf X. Vor einigen Wochen noch hatte es um Kartals Trainertätigkeit Verwirrung gegeben, diesmal ist der Entschluss endgültig.

Im September hatte Kartal auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 beim Champions-League-Auftakt gegen die AS Rom seinen Rücktritt erklärt,Klubpräsident Aziz Yildirim hatte dem jedoch umgehend öffentlich widersprochen: Im Spiel soll eine Flasche Kartal am Kopf getroffen haben, aus diesem Grund sei er verärgert gewesen. Nun aber erfolgt die offizielle Trennung aus sportlichen Gründen.

Am Montagabend hatte Fenerbahce, insgesamt 19 Mal türkischer Meister, ein skandalöses Stadtderby bei Galatasaray mit 1:2 verloren. Nach dem Spiel war es zu einer wüsten Schlägerei unter den Spielern gekommen.Sechs Punkte fehlen bereits auf den an der Tabellenspitze thronenden Erzrivalen. Mit nur 16 Punkten aus den ersten neun Saisonspielen liegt Fenerbahce insgesamt hinter den eigenen Erwartungen zurück, auch in der Champions League läuft es nicht rund: Jüngst setzte es dort eine 0:6-Pleite gegen Premier-League-Vertreter Aston Villa.

Für Kartal, der nicht nur als Spieler insgesamt zehn Jahre lang für Fenerbahce auf dem Feld stand, sondern bei dem Klub auch seine ersten Schritte als Trainer machte, endet eine kurze Amtszeit. Erst im Juni hatte er die Mannschaft übernommen - das allerdings bereits zum vierten Mal: Auch in den Saisons 2014/15, 2021/22 und 2023/24 war er als Cheftrainer dort aktiv gewesen. Dem Coach dankte der Verein "für seinen Einsatz, sein Engagement und seine Verbundenheit mit Fenerbahce."







