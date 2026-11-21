So seht Ihr SK Beveren gegen Gent mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 07:30 Freethiel Stadion

SK Beveren empfängt Gent im Freethiel Stadion zu einem Spiel der First Division A. Dabei trifft eine Mannschaft, die im unteren Tabellenbereich kämpft, auf eines der stärkeren Teams der Liga in dieser Saison.

Beveren steht in der Jupiler League auf Platz 15. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, wie groß der Druck auf die Mannschaft ist: Das Team von Tim Bakens hat drei seiner letzten fünf Ligaspiele verloren und dabei sieben Gegentore kassiert.

Gent reist unter Rik De Mil als Tabellendritter nach Beveren und ist in einer deutlich gefestigteren Lage. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Liga mit 1:0 gegen Kortrijk. Ein torloses Unentschieden gegen KuPS in der Conference League zeigte allerdings, dass sie Schwierigkeiten haben kann, gut organisierte Abwehrreihen zu überwinden.

Das herausragende Ergebnis der Gäste in den vergangenen Wochen war ein souveräner 4:0-Sieg gegen Anderlecht, der ihre Qualität an guten Tagen unterstrich. Im selben Zeitraum ließen sie allerdings auch gegen Lommel und Braga Punkte liegen.

Für Beveren bietet sich die Chance, die schädliche Serie von Heimniederlagen zu beenden. Sollten die Gastgeber aus diesem Spiel etwas mitnehmen wollen, müssen auch die Fans im Freethiel Stadion ihren Teil beitragen.