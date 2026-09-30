Der Six Kings Slam 2026 kehrt für Tennis auf höchstem Niveau nach Riad zurück. Die Weltstars Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz und Alex de Minaur kämpfen um das ultimative Preisgeld im Tennis.

GOAL liefert alle Informationen zu Terminen, Spielplan und Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch noch heute Tickets für den Six Kings Slam 2026 sichern könnt.

Wann findet der Six Kings Slam 2026 statt?

Datum und Uhrzeit Spiel Austragungsort Tickets 21. Oktober 2026 Six Kings Slam: Viertelfinale ANB Arena, Riad, Saudi-Arabien Tickets 22. Oktober 2026 Six Kings Slam: Halbfinale ANB Arena, Riad, Saudi-Arabien Tickets 24. Oktober 2026 Six Kings Slam: Finale und Spiel um Platz 3 ANB Arena, Riad, Saudi-Arabien Tickets

Wo kann man Tickets für den Six Kings Slam 2026 kaufen?

Offizielle Tickets für den Six Kings Slam 2026 werden über die offizielle Plattform WeBook und das offizielle Portal der Riyadh Season verkauft. Wer direkt über diese Kanäle kauft, hat bei allen Spielterminen die erste Wahl zwischen regulären Tickets und Plätzen direkt am Spielfeldrand.

Sind die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub eine Möglichkeit, dennoch an Tickets zu kommen.

Wie viel kosten Tickets für den Six Kings Slam 2026?

Die Ticketpreise hängen vom Spieltermin und der Platzkategorie ab. Reguläre Tickets sind für Tennisfans die günstigste Option. Auf den offiziellen Ticketplattformen beginnen die Preise für reguläre Tickets bei 150 SAR (40 US-Dollar) für die Viertelfinalspiele zum Auftakt und bei 200 SAR (53,33 US-Dollar) für die Spiele am Finalabend.

Sind die offiziellen regulären Ticketkontingente ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub eine Alternative, um sich kurzfristig Plätze zu sichern. Auf Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub beginnen die Ticketangebote für die ersten Spieltermine je nach Verfügbarkeit und Nachfrage bei etwa 200 SAR (53 US-Dollar).

Alles Wissenswerte zum Six Kings Slam 2026

Der Six Kings Slam ist eines der sportlichen Aushängeschilder der Riyadh Season in Saudi-Arabien. Bei diesem hoch dotierten Schaukampf in der modernen ANB Arena im Riader Stadtteil Hittin treten sechs der weltbesten männlichen Tennisspieler an.

Austragungsort und Atmosphäre in der Arena

Die Spiele finden in der klimatisierten ANB Arena neben der Kingdom Arena und Boulevard World statt. Die Arena bietet von allen Plätzen der oberen und unteren Ränge eine gute Sicht, stimmungsvolle Beleuchtung und bequeme Sitzplätze.

Turnierformat und Staraufgebot

Das Turnier wird an drei Spielabenden im K.-o.-System ausgetragen. Am 23. Oktober ist ein verpflichtender Ruhetag vorgesehen. Die beiden höchstgesetzten Spieler stehen direkt im Halbfinale, während am Eröffnungsabend vier Spieler im Viertelfinale antreten. Zum Teilnehmerfeld gehören Titelverteidiger Jannik Sinner sowie die Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz und Novak Djokovic.

Tipps für Anreise und Spieltag

Die ANB Arena ist vom Zentrum Riads und vom King Khalid International Airport aus über die Prince Turki Al Awwal Road bequem mit Fahrdiensten oder Taxis zu erreichen. Wer frühzeitig Tickets kauft, sichert sich die besten Preise, bevor die Kontingente ausverkauft sind.

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