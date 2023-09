"Sit-ups und Sit-ups und Sit-ups. Wow!": Ex-Liverpool-Kollege schwärmt von Sadio Mané

Sadio Mané hat bei einem Talent des FC Liverpool großen Eindruck hinterlassen.

WAS IST PASSIERT? Ex-Liverpool-Mitspieler Billy Koumetio hat in höchsten Tönen von Sadio Mané geschwärmt - vor allem die Arbeitsmoral des 31 Jahre alten senegalesischen Stürmers hat es Koumetio angetan.

WAS WURDE GESAGT? "Sadio war immer derjenige, der vor allen anderen dagewesen ist. Er arbeitet sehr hart", sagte Koumetio dem Liverpool Echo. "Ich war auch einmal früh da, aber nicht so früh wie Sadio, und ich sah ihn im Fitnessstudio arbeiten. Ich dachte mir: 'Wow, er arbeitet schon im Fitnessstudio.' Das war zu einer Zeit, als die Leute reinkamen und essen gingen - aber er hat nichts gegessen. Er war da und arbeitete im Fitnessstudio. Er machte Sit-ups und Sit-ups und Sit-ups. Wow!"

Koumatio hätte sich an besagtem Morgen zunächst selbst umgezogen und etwas gegessen. "Ich kam zurück in die Umkleidekabine und ging dann zu ihm in den Fitnessraum", erinnerte er sich. "Dann kam die Mannschaft 30 bis 45 Minuten später, und er arbeitete immer noch dort! Er war der Letzte, der da rausging."

Mané diente Koumatio nicht nur wegen seiner Arbeitsmoral als Vorbild, er trieb ihn auch explizit an: "Wenn ich zum Beispiel 10 Sekunden oder eine Minute lang nichts getan habe, sagte er: 'Billy! Was machst du denn da?! Komm schon, komm schon! Gib mehr, gib mehr!'"

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der 20-jährige Verteidiger Koumatio spielt aktuell per Leihe beim französischen Zweitligisten USL Dunkerque, Mané wechselte im Sommer nach einer enttäuschenden Saison beim FC Bayern München nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr.

