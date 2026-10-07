Dean Saunders, Ex-Stürmer des FC Liverpool, hat von Reds-Star Florian Wirtz in dessen zweiter Saison mehr Scorerpunkte gefordert. "Bei dem Preis muss er 15 Tore und 15 Assists liefern", sagte er BetSelect.co.uk. Für den 23-Jährigen hatten die Reds im Sommer 2025 eine Ablösesumme in Höhe von 125 Millionen Euro gezahlt. In seiner ersten Saison an der Anfield Road tat sich Wirtz - genau wie das gesamte Team schwer - die durch die hohen Investitionen nach dem Gewinn des Meistertitels noch einmal gestiegenen Erwartungen zu erfüllen.

Als Fünfter der Premier League lagen die Red schließlich 25 Punkte hinter dem neuen Champion Arsenal. Im Sommer musste Meistertrainer Arne Slot dann gehen; er wurde durch Andoni Iraola ersetzt. Wirtz steuerte in allen Wettbewerben in der Saison 25/26 sieben Tore und zehn Assists bei, sodass er diese Zahlen fast verdoppeln müsste, um die Saunders-Vorgabe zu erfüllen.

Der walisische Ex-Nationalspieler plädierte dafür, Wirtz konsequent auf der Zehn spielen zu lassen und ihn nicht auf dem Flügel einzusetzen. "Wenn er der freie Mann ist und sich überall rumtreiben darf, muss er anfangen, zu liefern. Als Zehner zu spielen, ist der Freifahrtschein für jeden Spieler. Man muss nicht mit nach hinten arbeiten oder mit dem Rücken zum Tor Bälle annehmen. Und es wird nicht von einem erwartet, dass man viele Tore macht", sagte Saunders, "aber man muss Chancen vorbereiten."

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Saunders hatte positiv registriert, dass sich Wirtz mittlerweile in die Angriffe bis zum Ende einschaltet: "Viele Spieler mögen es nicht, bis in den Fünfmeterraum durchzuziehen, weil sie Angst haben, dass sie sich dort verletzen. Bei ihm ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass er mutig ist. Allerdings sieht er immer noch ein bisschen wie ein Leichtgewicht aus", gab Saunders zu bedenken.

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Wie sehen die Liverpool-Fans Florian Wirtz?

Wirtz steht aufgrund der hohen Ablösesumme, die an Bayer Leverkusen ging, regelmäßig in der Kritik, wenn es für Liverpool schlecht läuft. "Ich denke, dass die Fans immer noch wollen, dass es bei ihm läuft. Seine Einstellung scheint gut zu sein. Und man sieht, dass er sich bemüht", sagte Saunders. "Aber wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, an dem er liefern muss", ergänzte er.

In der laufenden Saison steht Wirtz nach sechs Pflichtspielen erst bei einem Assists für die Reds, die in der Liga als Sechster erneut nicht ganz oben mitspielen.