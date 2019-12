Sieht so das neue Heimtrikot von England für die EM 2020 aus?

Im Internet tauchten nun erste Bilder des möglichen neuen Heimtrikots von England für die EM 2020 auf.

Das Portal Footyheadlines hat nun erste Bilder des neuen -Trikots für die veröffentlicht. Das Nike-Shirt kommt dabei komplett in weißer Farbe daher, das Logo der Three Lions befindet sich in der Brustmitte.

An der Seite ziert das Trikot jeweils zwei zu einem Blitz zusammengesetzte Streifen in Schwarz-Blau-Rot. Hersteller Nike wird das neue Heimtrikot zusammen mit dem Auswärtstrikot im März kommenden Jahres veröffentlichen.