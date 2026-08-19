Der BVB steht nach Informationen der Ruhr Nachrichten kurz vor der Verpflichtung des 16-jährigen Roberto Scaglione von CFC Genua, der trotz namhafter Konkurrenz zeitnah unterschreiben soll. Verhandlungen über einen Transfer des italienischen U17-Nationalspielers befinden sich demnach in der Endphase und stehen kurz vor dem Abschluss. Der offensive Mittelfeldspieler wird einen langfristigen Vertrag beim Bundesligisten unterzeichnen.

Die offizielle Bekanntgabe des Wechsels verzögert sich derzeit noch, da die Freigabe über das FIFA-Minderjährigengesuch abgewartet werden muss, das bei internationalen Transfers von unter 18-Jährigen zwingend erforderlich ist.

Für die Dienste des Nachwuchsspielers überweist der Revierklub eine Ablösesumme von rund einer Million Euro an den CFC Genua. Scaglione hatte dort erst zu Beginn des Jahres seinen ersten Profivertrag unterschrieben.

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Wer war noch an Roberto Scaglione interessiert?

Dass die Westfalen für einen 16-Jährigen eine Summe in dieser Größenordnung aufbringen, unterstreicht die sportliche Wertschätzung für den Neuzugang. Organisiert wird die Verpflichtung daher auch nicht von den Verantwortlichen des Nachwuchsleistungszentrums, Paul Schaffran und Thomas Broich, sondern von Sportdirektor Ole Book und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.

In den sportlichen Planungen ist der Mittelfeldakteur zwar zunächst für Einsätze in der U19 sowie der U23 vorgesehen, intern wird Scaglione jedoch direkt mit Perspektive für den Profikader gesehen. Die Scoutingabteilung für Top-Talente hatte den Italiener beobachtet und traut ihm den Sprung in den Herrenbereich zu.

Im Rennen um die Verpflichtung setzte sich der BVB gegen namhafte Mitbewerber durch. Auch Paris Saint-Germain, Juventus Turin, Inter Mailand und der FC Bayern München hatten Interesse an einer Verpflichtung gezeigt, zogen gegenüber dem Dortmunder Angebot mit aufgezeigter Profi-Perspektive jedoch den Kürzeren.

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BVB holte bislang viele junge Spiele

Der Transfer könnte zudem Teil einer angepassten Strategie auf dem Transfermarkt sein, schreibt die Zeitung. Sollte sich die Personalie Scaglione wie gewünscht entwickeln, beabsichtigt die Vereinsführung, künftig häufiger Investitionen in internationale Talente dieser Altersklasse zu tätigen.

Der BVB fokussiert sich in der aktuellen Wechselperiode ohnehin bereits verstärkt auf jüngere Akteure. Abgesehen von der Verpflichtung des 27-jährigen Joey Veerman holte Dortmund mit Justin Lerma, Kaua Prates, Joane Gadou, Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias vorrangig Spieler im Alter zwischen 17 und 23 Jahren. Für die zweite Mannschaft wurde zudem Takato Yamamoto verpflichtet.

Parallel dazu sucht der Klub weiterhin nach einer Verstärkung für die rechte Abwehrseite, um den Leihabgang von Yan Couto zu Como zu kompensieren. Als Kandidat gilt hierbei der 20-jährige Hector Fort vom FC Barcelona.