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Jochen Tittmar

Siebenstelliger Millionenbetrag für einen 16-Jährigen! BVB holt wohl Top-Talent aus Italien

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund
CFC Genua
R. Scaglione

Der BVB verstärkt sich wohl mit einem Youngster aus Italien.

Der BVB steht nach Informationen der Ruhr Nachrichten kurz vor der Verpflichtung des 16-jährigen Roberto Scaglione von CFC Genua, der trotz namhafter Konkurrenz zeitnah unterschreiben soll. Verhandlungen über einen Transfer des italienischen U17-Nationalspielers befinden sich demnach in der Endphase und stehen kurz vor dem Abschluss. Der offensive Mittelfeldspieler wird einen langfristigen Vertrag beim Bundesligisten unterzeichnen.

Die offizielle Bekanntgabe des Wechsels verzögert sich derzeit noch, da die Freigabe über das FIFA-Minderjährigengesuch abgewartet werden muss, das bei internationalen Transfers von unter 18-Jährigen zwingend erforderlich ist.

Für die Dienste des Nachwuchsspielers überweist der Revierklub eine Ablösesumme von rund einer Million Euro an den CFC Genua. Scaglione hatte dort erst zu Beginn des Jahres seinen ersten Profivertrag unterschrieben.

imago-sport-1062137704.jpgIMAGO

Wer war noch an Roberto Scaglione interessiert?

Dass die Westfalen für einen 16-Jährigen eine Summe in dieser Größenordnung aufbringen, unterstreicht die sportliche Wertschätzung für den Neuzugang. Organisiert wird die Verpflichtung daher auch nicht von den Verantwortlichen des Nachwuchsleistungszentrums, Paul Schaffran und Thomas Broich, sondern von Sportdirektor Ole Book und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.

In den sportlichen Planungen ist der Mittelfeldakteur zwar zunächst für Einsätze in der U19 sowie der U23 vorgesehen, intern wird Scaglione jedoch direkt mit Perspektive für den Profikader gesehen. Die Scoutingabteilung für Top-Talente hatte den Italiener beobachtet und traut ihm den Sprung in den Herrenbereich zu.

Im Rennen um die Verpflichtung setzte sich der BVB gegen namhafte Mitbewerber durch. Auch Paris Saint-Germain, Juventus Turin, Inter Mailand und der FC Bayern München hatten Interesse an einer Verpflichtung gezeigt, zogen gegenüber dem Dortmunder Angebot mit aufgezeigter Profi-Perspektive jedoch den Kürzeren.

Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images

BVB holte bislang viele junge Spiele

Der Transfer könnte zudem Teil einer angepassten Strategie auf dem Transfermarkt sein, schreibt die Zeitung. Sollte sich die Personalie Scaglione wie gewünscht entwickeln, beabsichtigt die Vereinsführung, künftig häufiger Investitionen in internationale Talente dieser Altersklasse zu tätigen.

Der BVB fokussiert sich in der aktuellen Wechselperiode ohnehin bereits verstärkt auf jüngere Akteure. Abgesehen von der Verpflichtung des 27-jährigen Joey Veerman holte Dortmund mit Justin Lerma, Kaua Prates, Joane Gadou, Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias vorrangig Spieler im Alter zwischen 17 und 23 Jahren. Für die zweite Mannschaft wurde zudem Takato Yamamoto verpflichtet.

Parallel dazu sucht der Klub weiterhin nach einer Verstärkung für die rechte Abwehrseite, um den Leihabgang von Yan Couto zu Como zu kompensieren. Als Kandidat gilt hierbei der 20-jährige Hector Fort vom FC Barcelona.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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