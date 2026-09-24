Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super CupGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Sieben Verletzungspausen in 20 Monaten! Ex-BVB-Profi Aaron Anselmino stürzt immer tiefer ab

Premier League
FEATURES
FC Chelsea
Borussia Dortmund
A. Anselmino

Seit seinem abrupten Abgang vom BVB im vergangenen Januar durchlebt Aaron Anselmino eine schwere Zeit. Auch aktuell ist der 21-jährige Innenverteidiger bei seinem Stammverein FC Chelsea komplett außen vor.

Öffentlich wurde in den vergangenen Wochen und Monaten wenig bis gar nicht über Aaron Anselmino gesprochen. Um die Situation des Innenverteidigers, der in der vergangenen Saison vom FC Chelsea zu Borussia Dortmund ausgeliehen war, im Winter urplötzlich zurückbeordert und per nächster Leihe umgehend an Blues-Partnerklub Racing Strasbourg abgegeben wurde, zu verstehen, muss man etwas zwischen den Zeilen lesen.

Dass er seine Zelte beim BVB äußerst ungern unfreiwillig abbrechen musste, ist bekannt und wurde mit einem Video der Westfalen, in dem Anselmino bei der Verabschiedung von seinen Mitspielern Tränen vergoss, reichweitenstark dokumentiert. Der Aufenthalt in Frankreich geriet schließlich zum Desaster, das Anselmino wohl am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen würde.

Es überrascht daher nicht, dass auf seinem Instagram-Profil 241 Tage lang Post-Pause herrschte und man nicht ein Foto aus der Zeit in Straßburg zu sehen bekommt. Denn dort kulminierte das, was sich durch Anselminos bisherige Zeit in Europa wie ein roter Faden zieht, seit er im Januar 2025 für 16,5 Millionen Euro Ablöse fest zu Chelsea stieß - er war verletzt.

imago-sport-1072655695.jpgIMAGO

Wie oft spielte Aaron Anselmino für Racing Strasbourg?

15 Minuten spielte Anselmino für Racing, aufgeteilt auf drei Partien. In zweien davon wurde er in der 90. und achten Minute der Nachspielzeit eingewechselt. Insgesamt verpasste er aufgrund eines Pferdekusses und zweier Oberschenkelverletzungen satte 20 Spiele der Elsässer. Anselmino fiel stets dann aus, nachdem er kurz zuvor noch auf dem Feld gestanden hatte.

Das war schon beim BVB so. Anselmino legte damals ein sehr ordentliches Debüt hin, anschließend fehlte er wochenlang. Die hintere Oberschenkelmuskulatur macht ihm seit jeher unglaublich schwer zu schaffen. Mittlerweile häufte der 21-Jährige sieben Verletzungspausen an, seitdem er seine Heimat Argentinien verließ - mit Ausfallzeiten zwischen zweieinhalb Wochen und rund drei Monaten.

Für seine Entwicklung als junges Talent auf einem ungekannten Kontinent, das innerhalb weniger Monate bereits drei neue Standorte, Kulturen und vereinsinterne Abläufe kennenlernen musste, ist dies selbstredend das pure Gift. Entsprechend lesen sich seine Zahlen: Seit Januar 2025 absolvierte Anselmino 14 Spiele im Profibereich, insgesamt kommt er dabei auf 603 Einsatzminuten. 97 Prozent davon kamen in Dortmund zusammen.

Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images

Aaron Anselmino beim FC Chelsea aktuell ein weiteres Mal verletzt

Und was geht mit Anselmino aktuell? Na, ratet mal - er ist verletzt und außen vor! Oder außen vor, weil er verletzt war? So ganz genau weiß man es nicht, siehe Absatz eins dieses Artikels.

Angesichts der massiven Konkurrenz bei den Londonern, die unter dem neuen Trainer Xabi Alonso ohnehin wieder mal einen Neustart wagen und dieses Vorhaben mit Transferausgaben von knapp über 400 Millionen Euro für zehn Spieler untermauerten, galt Anselmino wenig überraschend als Kandidat für einen Abgang. In welcher Form auch immer.

Doch angesichts seiner extrem geringen Verfügbar- und Zuverlässigkeit standen die Interessenten freilich nicht Schlange. Diejenigen Klubs, die zumindest Gedankenspiele über seine Verpflichtung hatten, wussten sich schließlich am 9. August bestätigt.

imago-sport-1082042997.jpgIMAGO

Aaron Anselmino spielte für Chelsea noch keine Sekunde

Nachdem er auf der Asienreise der Blues zuvor immerhin 63 Minuten in drei Begegnungen (gegen Tottenham, Juventus und Milan) als Einwechselspieler - jeweils im Tausch für Jorrel Hato - von Alonso bekommen hatte, stand Anselmino an diesem Tag in der Startelf. Gegner beim vorletzten Vorbereitungsspiel war der malaysische Klub Johor Darul Ta'zim FC.

29 Minuten wirkte der Argentinier mit. Dann meldete sich die Muskulatur im Oberschenkel. Unter Tränen ging Anselmino vom Platz.

Und dort, abseits des Spielfelds, ist er seitdem auch geblieben. Am 27. August stand Anselmino immerhin im Kader beim EFL-Cup-Spiel gegen Luton Town, schaute aber über 90 Minuten nur zu. In allen anderen Partien musste er auf der Tribüne Platz nehmen.

Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super CupGetty Images

Aaron Anselmino fehlt auf Mannschaftsfoto des FC Chelsea

Kürzlich, am 12. September nannte Alonso dann Anselmino endlich einmal öffentlich - jedoch als einen von drei Spielern, die für das Ligaduell gegen Hull City ausfielen. Es sieht also sehr danach aus, dass sich Anselmino seit seinem Bankplatz gegen Luton erneut verletzt hat. Vier Tage später stand die Aufnahme des offiziellen Mannschaftsfotos an. Anselmino ist darauf nicht zu sehen.

Was die unmittelbare Zukunft für den Ex-Dortmunder bereithält, kennt er bereits ausführlich: Fit werden, Trainingseinheiten sammeln, idealerweise auf erste Kurzeinsätze kommen und endlich einmal stabil bleiben. Nur unter diesen Voraussetzungen hat Anselmino überhaupt eine Chance auf eine Leihe im Winter.

Dies dürfte das wahrscheinlichste Szenario für ihn sein, den die vergangenen Monate garantiert reichlich frustriert und verärgert haben. Womöglich auch mit Blick auf Chelseas Saisonstart: Mit 15 Gegentreffern nach sieben Pflichtspielen (vier Siege, ein Remis, zwei Niederlagen) klingelt es unter Alonso, der die schlechteste Abwehr der Premier League anleitet, durchschnittlich mehr als zweimal pro Spiel.

Aaron Anselmino: Leistungsdaten im Profifußball

Zeitraum

Verein

Pflichtspiele

Tore

Vorlagen

Gelbe Karten

2023-2024

Boca Juniors

23

2

3

5

seit 2025

FC Chelsea

1

0

0

0

2025-2026

Borussia Dortmund (Leihe)

10

1

1

1

2026

Racing Straßburg (Leihe)

3

0

0

0

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.

Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich. 

Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um. 

Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.

Mit 36 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause. 

Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu. 

Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.

Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen. 

Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen. 

Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).

Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen