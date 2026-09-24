Sieben Verletzungspausen in 20 Monaten! Ex-BVB-Profi Aaron Anselmino stürzt immer tiefer ab

Öffentlich wurde in den vergangenen Wochen und Monaten wenig bis gar nicht über Aaron Anselmino gesprochen. Um die Situation des Innenverteidigers, der in der vergangenen Saison vom FC Chelsea zu Borussia Dortmund ausgeliehen war, im Winter urplötzlich zurückbeordert und per nächster Leihe umgehend an Blues-Partnerklub Racing Strasbourg abgegeben wurde, zu verstehen, muss man etwas zwischen den Zeilen lesen.

Dass er seine Zelte beim BVB äußerst ungern unfreiwillig abbrechen musste, ist bekannt und wurde mit einem Video der Westfalen, in dem Anselmino bei der Verabschiedung von seinen Mitspielern Tränen vergoss, reichweitenstark dokumentiert. Der Aufenthalt in Frankreich geriet schließlich zum Desaster, das Anselmino wohl am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen würde.

Es überrascht daher nicht, dass auf seinem Instagram-Profil 241 Tage lang Post-Pause herrschte und man nicht ein Foto aus der Zeit in Straßburg zu sehen bekommt. Denn dort kulminierte das, was sich durch Anselminos bisherige Zeit in Europa wie ein roter Faden zieht, seit er im Januar 2025 für 16,5 Millionen Euro Ablöse fest zu Chelsea stieß - er war verletzt.

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Wie oft spielte Aaron Anselmino für Racing Strasbourg?

15 Minuten spielte Anselmino für Racing, aufgeteilt auf drei Partien. In zweien davon wurde er in der 90. und achten Minute der Nachspielzeit eingewechselt. Insgesamt verpasste er aufgrund eines Pferdekusses und zweier Oberschenkelverletzungen satte 20 Spiele der Elsässer. Anselmino fiel stets dann aus, nachdem er kurz zuvor noch auf dem Feld gestanden hatte.

Das war schon beim BVB so. Anselmino legte damals ein sehr ordentliches Debüt hin, anschließend fehlte er wochenlang. Die hintere Oberschenkelmuskulatur macht ihm seit jeher unglaublich schwer zu schaffen. Mittlerweile häufte der 21-Jährige sieben Verletzungspausen an, seitdem er seine Heimat Argentinien verließ - mit Ausfallzeiten zwischen zweieinhalb Wochen und rund drei Monaten.

Für seine Entwicklung als junges Talent auf einem ungekannten Kontinent, das innerhalb weniger Monate bereits drei neue Standorte, Kulturen und vereinsinterne Abläufe kennenlernen musste, ist dies selbstredend das pure Gift. Entsprechend lesen sich seine Zahlen: Seit Januar 2025 absolvierte Anselmino 14 Spiele im Profibereich, insgesamt kommt er dabei auf 603 Einsatzminuten. 97 Prozent davon kamen in Dortmund zusammen.

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Aaron Anselmino beim FC Chelsea aktuell ein weiteres Mal verletzt

Und was geht mit Anselmino aktuell? Na, ratet mal - er ist verletzt und außen vor! Oder außen vor, weil er verletzt war? So ganz genau weiß man es nicht, siehe Absatz eins dieses Artikels.

Angesichts der massiven Konkurrenz bei den Londonern, die unter dem neuen Trainer Xabi Alonso ohnehin wieder mal einen Neustart wagen und dieses Vorhaben mit Transferausgaben von knapp über 400 Millionen Euro für zehn Spieler untermauerten, galt Anselmino wenig überraschend als Kandidat für einen Abgang. In welcher Form auch immer.

Doch angesichts seiner extrem geringen Verfügbar- und Zuverlässigkeit standen die Interessenten freilich nicht Schlange. Diejenigen Klubs, die zumindest Gedankenspiele über seine Verpflichtung hatten, wussten sich schließlich am 9. August bestätigt.

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Aaron Anselmino spielte für Chelsea noch keine Sekunde

Nachdem er auf der Asienreise der Blues zuvor immerhin 63 Minuten in drei Begegnungen (gegen Tottenham, Juventus und Milan) als Einwechselspieler - jeweils im Tausch für Jorrel Hato - von Alonso bekommen hatte, stand Anselmino an diesem Tag in der Startelf. Gegner beim vorletzten Vorbereitungsspiel war der malaysische Klub Johor Darul Ta'zim FC.

29 Minuten wirkte der Argentinier mit. Dann meldete sich die Muskulatur im Oberschenkel. Unter Tränen ging Anselmino vom Platz.

Und dort, abseits des Spielfelds, ist er seitdem auch geblieben. Am 27. August stand Anselmino immerhin im Kader beim EFL-Cup-Spiel gegen Luton Town, schaute aber über 90 Minuten nur zu. In allen anderen Partien musste er auf der Tribüne Platz nehmen.

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Aaron Anselmino fehlt auf Mannschaftsfoto des FC Chelsea

Kürzlich, am 12. September nannte Alonso dann Anselmino endlich einmal öffentlich - jedoch als einen von drei Spielern, die für das Ligaduell gegen Hull City ausfielen. Es sieht also sehr danach aus, dass sich Anselmino seit seinem Bankplatz gegen Luton erneut verletzt hat. Vier Tage später stand die Aufnahme des offiziellen Mannschaftsfotos an. Anselmino ist darauf nicht zu sehen.

Was die unmittelbare Zukunft für den Ex-Dortmunder bereithält, kennt er bereits ausführlich: Fit werden, Trainingseinheiten sammeln, idealerweise auf erste Kurzeinsätze kommen und endlich einmal stabil bleiben. Nur unter diesen Voraussetzungen hat Anselmino überhaupt eine Chance auf eine Leihe im Winter.

Dies dürfte das wahrscheinlichste Szenario für ihn sein, den die vergangenen Monate garantiert reichlich frustriert und verärgert haben. Womöglich auch mit Blick auf Chelseas Saisonstart: Mit 15 Gegentreffern nach sieben Pflichtspielen (vier Siege, ein Remis, zwei Niederlagen) klingelt es unter Alonso, der die schlechteste Abwehr der Premier League anleitet, durchschnittlich mehr als zweimal pro Spiel.

Aaron Anselmino: Leistungsdaten im Profifußball