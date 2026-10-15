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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Daniel Buse

Sieben Scorerpunkte in zehn Barca-Spielen: BVB mit Vorgehen bei Karim Adeyemi wohl im Nachhinein unzufrieden

Bundesliga
Borussia Dortmund
K. Adeyemi
FC Barcelona
La Liga

Adeyemi überzeugt bei seinem neuen Klub - und ärgert damit seinen Ex-Verein, der nun eine andere Herangehensweise wählt.

Borussia Dortmund will angeblich aus der gescheiterten Vertragsverlängerung mit Karim Adeyemi seine Lehren ziehen und einen ähnlichen Fall vermeiden. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der BVB-Vertrag des Flügelspielers lief eigentlich noch bis 2027. In den letzten Monaten der abgelaufenen Saison hatten sich die BVB-Verantwortlichen nach anfänglichem Zögern doch um eine vorzeitige Verlängerung mit dem 24-Jährigen bemüht, der dann aber deutlich machte, dass er den Verein im kommenden Jahr verlassen wird. Daraufhin verhandelten die Dortmunder mit dem FC Barcelona, der schließlich 22 Millionen Euro Ablöse für Adeyemi überwies.

Der Ablauf der Ereignisse sorgt beim BVB nun im Nachhinein dem Bericht zufolge für Unzufriedenheit. Adeyemi spielt bei Barcelona bislang groß auf und kommt in zehn Pflichtspielen schon auf sieben Scorerpunkte. Mit ihrer Einschätzung, mit dem Offensivmann verlängern zu wollen, lagen die Dortmunder deshalb aus ihrer Sicht nicht falsch.

Für die Zukunft soll das Thema Vertragsverlängerungen nun beim BVB noch früher angegangen werden, um Planungssicherheit zu schaffen. Deshalb stünden nun drei Spieler im Fokus, die bis 2028 an den Klub gebunden sind: Gregor Kobel, Waldemar Anton und Julian Ryerson. Mit den drei Leistungsträgern wollen die Borussen angeblich so schnell wie möglich verlängern, um lange Diskussionen und Verhandlungen wie im Fall Adeyemi zu verhindern.

Wie stehen die BVB-Chancen auf schnelle Verlängerungen?

Die unkompliziertesten Gespräche dürfte es dem Bericht zufolge mit Waldemar Anton geben. Der Innenverteidiger hat sich bei den Dortmundern als Nebenmann von Nico Schlotterbeck etabliert und führt die Abwehr während dessen verletzungsbedingten Pausen. Im November soll zudem mit Ryerson gesprochen, für den es immer wieder loses Interesse aus England gibt, das mit einer Verlängerung schnell abgeblockt werden könnte.

VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Die Bild-Zeitung schätzt auch die Chancen auf eine erneute Unterschrift Gregor Kobels gut ein, der nur ins Grübeln kommen könnte, wenn bei einem absoluten Top-Klub ein Platz im Tor für ihn frei werden würde. Das war bislang nicht der Fall - und deshalb könnte auch der 28-Jährige zeitnah über 2028 hinaus verlängern.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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