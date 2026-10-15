Borussia Dortmund will angeblich aus der gescheiterten Vertragsverlängerung mit Karim Adeyemi seine Lehren ziehen und einen ähnlichen Fall vermeiden. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der BVB-Vertrag des Flügelspielers lief eigentlich noch bis 2027. In den letzten Monaten der abgelaufenen Saison hatten sich die BVB-Verantwortlichen nach anfänglichem Zögern doch um eine vorzeitige Verlängerung mit dem 24-Jährigen bemüht, der dann aber deutlich machte, dass er den Verein im kommenden Jahr verlassen wird. Daraufhin verhandelten die Dortmunder mit dem FC Barcelona, der schließlich 22 Millionen Euro Ablöse für Adeyemi überwies.

Der Ablauf der Ereignisse sorgt beim BVB nun im Nachhinein dem Bericht zufolge für Unzufriedenheit. Adeyemi spielt bei Barcelona bislang groß auf und kommt in zehn Pflichtspielen schon auf sieben Scorerpunkte. Mit ihrer Einschätzung, mit dem Offensivmann verlängern zu wollen, lagen die Dortmunder deshalb aus ihrer Sicht nicht falsch.

Für die Zukunft soll das Thema Vertragsverlängerungen nun beim BVB noch früher angegangen werden, um Planungssicherheit zu schaffen. Deshalb stünden nun drei Spieler im Fokus, die bis 2028 an den Klub gebunden sind: Gregor Kobel, Waldemar Anton und Julian Ryerson. Mit den drei Leistungsträgern wollen die Borussen angeblich so schnell wie möglich verlängern, um lange Diskussionen und Verhandlungen wie im Fall Adeyemi zu verhindern.

Wie stehen die BVB-Chancen auf schnelle Verlängerungen?

Die unkompliziertesten Gespräche dürfte es dem Bericht zufolge mit Waldemar Anton geben. Der Innenverteidiger hat sich bei den Dortmundern als Nebenmann von Nico Schlotterbeck etabliert und führt die Abwehr während dessen verletzungsbedingten Pausen. Im November soll zudem mit Ryerson gesprochen, für den es immer wieder loses Interesse aus England gibt, das mit einer Verlängerung schnell abgeblockt werden könnte.

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Die Bild-Zeitung schätzt auch die Chancen auf eine erneute Unterschrift Gregor Kobels gut ein, der nur ins Grübeln kommen könnte, wenn bei einem absoluten Top-Klub ein Platz im Tor für ihn frei werden würde. Das war bislang nicht der Fall - und deshalb könnte auch der 28-Jährige zeitnah über 2028 hinaus verlängern.