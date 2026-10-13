Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Oliver Maywurm

"Sie würden schnell zurückkommen": Warum Steven Gerrard im Fall Manchester City für andere Strafen als einen Zwangsabstieg plädiert

Premier League
Liverpool - Manchester City
Liverpool
Manchester City

Ein Zwangsabstieg von Manchester City würde für Steven Gerrard zu kurz greifen. Die Liverpool-Legende fordert andere Maßnahmen.

Steven Gerrard hat sich eindeutig dafür ausgesprochen, Manchester City im Zuge des Finanzskandals knallhart zu bestrafen.

"Lasst sie leiden, so wie sie alle anderen in den neun, zehn Jahren haben leiden lassen", betonte der ehemalige Weltklassespieler des FC Liverpool bei Overlap Daily.

Ende September war City von der Premier League wegen jahrelanger schwerwiegender Verstöße gegen die Finanzregeln schuldig gesprochen worden. Der englische Spitzenklub ging daraufhin in Berufung, deren Ausgang nach wie vor offen ist.

Warum Steven Gerrard ein Zwangsabstieg von Manchester City nicht ausreichen würde

Neben der Aberkennung sämtlicher Titel im entsprechenden Zeitraum könnte City auch ein Zwangsabstieg in die Championship drohen. "Ich glaube nicht, dass das fair wäre", gab Gerrard zu bedenken. "Denn dann wäre City ganz sicher einer der drei Aufsteiger und würde dadurch einem Championship-Klub den Aufstiegsplatz nehmen." Ein erzwungener Abstieg wäre "nicht genug, da sie schnell zurückkommen würden", so Gerrard.

Die Liverpool-Ikone schlug deshalb vor, City in der Premier League zu belassen, den Klub dort dann aber "über mehrere Jahre hinweg zu bestrafen. Das ist meine Meinung. Ich sage nicht, dass es das einzig Richtige wäre. Aber das ist mein Gefühl." Als konkrete Maßnahmen nannte Gerrard eine Transfersperre und Punktabzüge über jeweils längere Zeiträume. "Es muss ein Exempel statuiert werden", sagte der 46-jährige Engländer.

Über einen nachträglichen Gewinn eines englischen Meistertitels mit Liverpool, der ihm in seiner ruhmreichen Karriere stets verwehrt blieb, würde sich Gerrard indes nicht freuen: "Ich habe mich damit abgefunden, dass ich nie die Premier League gewonnen habe", erklärte er, betonte mit Blick auf Citys Verfehlungen aber dennoch: "Was ist mit den Erinnerungen, die sie nicht nur mir und meiner Mannschaft, sondern allen anderen genommen haben?"

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen