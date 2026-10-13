Steven Gerrard hat sich eindeutig dafür ausgesprochen, Manchester City im Zuge des Finanzskandals knallhart zu bestrafen.

"Lasst sie leiden, so wie sie alle anderen in den neun, zehn Jahren haben leiden lassen", betonte der ehemalige Weltklassespieler des FC Liverpool bei Overlap Daily.

Ende September war City von der Premier League wegen jahrelanger schwerwiegender Verstöße gegen die Finanzregeln schuldig gesprochen worden. Der englische Spitzenklub ging daraufhin in Berufung, deren Ausgang nach wie vor offen ist.

Warum Steven Gerrard ein Zwangsabstieg von Manchester City nicht ausreichen würde

Neben der Aberkennung sämtlicher Titel im entsprechenden Zeitraum könnte City auch ein Zwangsabstieg in die Championship drohen. "Ich glaube nicht, dass das fair wäre", gab Gerrard zu bedenken. "Denn dann wäre City ganz sicher einer der drei Aufsteiger und würde dadurch einem Championship-Klub den Aufstiegsplatz nehmen." Ein erzwungener Abstieg wäre "nicht genug, da sie schnell zurückkommen würden", so Gerrard.

Die Liverpool-Ikone schlug deshalb vor, City in der Premier League zu belassen, den Klub dort dann aber "über mehrere Jahre hinweg zu bestrafen. Das ist meine Meinung. Ich sage nicht, dass es das einzig Richtige wäre. Aber das ist mein Gefühl." Als konkrete Maßnahmen nannte Gerrard eine Transfersperre und Punktabzüge über jeweils längere Zeiträume. "Es muss ein Exempel statuiert werden", sagte der 46-jährige Engländer.

Über einen nachträglichen Gewinn eines englischen Meistertitels mit Liverpool, der ihm in seiner ruhmreichen Karriere stets verwehrt blieb, würde sich Gerrard indes nicht freuen: "Ich habe mich damit abgefunden, dass ich nie die Premier League gewonnen habe", erklärte er, betonte mit Blick auf Citys Verfehlungen aber dennoch: "Was ist mit den Erinnerungen, die sie nicht nur mir und meiner Mannschaft, sondern allen anderen genommen haben?"