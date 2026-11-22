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RB Leipzig bekam bei Yan Dioamde einst wegen einer ungewöhnlichen Maßnahme den Zuschlag.

Vor seinem Rekordwechsel zu Real Madrid hätte Yan Diomande auch bei einem anderen Verein als RB Leipzig unterkommen können. Der Bundesligist schnappte den Ausnahmestürmer zuvor einem Spitzenklub weg.

Diomande war erst ein Jahr vor seinem Wechsel zu den Königlichen für 20 Millionen Euro von CD Leganes dank einer Ausstiegsklausel zu RB Leipzig gewechselt. Laut dem Vorsitzenden des spanischen Zweitligisten, Eduardo Cosin, war ein Verkauf des Ivorers aber eigentlich gar nicht vorgesehen.

"Monaco zum Beispiel war sehr interessiert und hat wirklich alles daran gesetzt, ihn zu verpflichten", sagte Cosin gegenüber RMC Sport und ergänzte: "Wie auch den anderen Vereinen haben wir ihnen mitgeteilt, dass wir nicht verhandeln wollten. Sie waren wahrscheinlich frustriert, als sie erfuhren, dass er schließlich bei Leipzig unterschrieben hatte. Aber Tatsache ist, dass wir auch mit Leipzig nicht weiter verhandelt haben."

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Dann habe Leipzig allerdings kurzerhand andere Wege eingeschlagen, um den Transfer zu fixieren. "Sie waren einfach die Ersten, die sich an den spanischen Fußballverband gewandt haben, um nach unsere Bankverbindung zu fragen", verriet Cosin.

Getty Images

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Warum Leganes bei Diomande trotzdem alles richtig gemacht hat

Ein nettes Trostpflaster: Leganes hatte Diomande erst sechs Monate zuvor ablösefrei aus der privaten Sportakademie DME Academy in Daytona Beach im US-Bundesstaat Florida verpflichtet. 542 Einsatzminuten verteilt auf zehn Spiele, zwei Tore und ein Assist später schlug Leipzig für 20 Millionen Euro zu. Darüber hinaus sicherten sich die Spanier eine Beteiligung am Verkaufsgewinn von fünf Prozent.

Da Diomande mit einer Sockelablöse von 125 Millionen Euro nur ein Jahr später zum Rekordtransfer von Real Madrid avancierte, beträgt jener 105 Millionen Euro. Leganes kassierte also nochmal rund fünf Millionen Euro ab.

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In Leipzig hatte Diomande mit beeindruckenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Nach 36 Einsätzen standen 13 Treffer und zehn Vorlagen zu Buche. Auch für Real weiß der 20-Jährige bislang zu überzeugen.

Nachdem Diomande zunächst kein Stammspieler gewesen war, ist er unter Trainer Jose Mourinho inzwischen gesetzt. Nach 17 Partien stehen je vier Tore und Assists zu Buche.