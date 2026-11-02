Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Daniel Buse

"Sie wollen Blut von Man City sehen": Erling Haalands Vater dementiert brisante Klausel bei Manchester City nicht

Premier League
Manchester City
E. Haaland

Der Vater des Angreifers könnte die Frage beantworten - tut dies aber nicht, um keine Schlagzeilen zu produzieren.

Klassisches Pay-TV
Sky Deutschland

Sky Sport

✅ Zeigt alle 380 Premier-League-Spiele der Saison in voller Länge, davon 250 exklusiv live im TV.

✅ Bietet über den klassischen Sky Q Receiver oder die Sky Stream Box die Möglichkeit, Top-Spiele in 4K Ultra HD zu empfangen.

✅ Das TV-Abonnement beinhaltet automatisch das Entertainment-Paket, wodurch neben dem Sport auch Top-Serien und Dokumentationen abgedeckt sind.

Monatlich ab25,00 €
Streaming-Dienst von Sky
WOW Sky Neu

WOW

✅ Der Dienst funktioniert rein über das Internet als App auf Smart-TVs, Konsolen und Mobilgeräten – ohne Satellitenschüssel oder Receiver.

✅ Neben dem Jahresabo wird auch eine jederzeit monatlich kündbare Option (für 44,99 €) angeboten, ideal für kurzfristige Zuschauer.

✅ Im Gegensatz zu den getrennten TV-Paketen schaltet WOW Live-Sport sofort das gesamte Sport-Portfolio von Sky frei, inklusive der Fußball-Bundesliga, Formel 1 und dem DFB-Pokal.

Monatlich ab29,99 €

Erling Haalands Vater Alf-Inge hat die Frage, ob sein Sohn Manchester City im Fall eines Zwangsabstiegs verlassen kann, offen gelassen. Den Citizens droht wegen Verstößen gegen die Finanz-Regularien der Liga die Versetzung aus der Premier League. Allerdings hat der Klub erst einmal ein Berufungsverfahren angestrengt, das aller Voraussicht nach bis Januar 2027 dauert, bevor ein endgültiges Urteil verkündet wird.

Haaland unterschrieb zu Jahresbeginn 2025 einen bis 2034 gültigen neuen Vertrag bei ManCity. Ob in diesem die Möglichkeit enthalten ist, dass er im Fall eines Zwangsabstiegs ablösefrei wechseln kann, ist eine brisante Frage - der sich sein Vater nun nicht stellen wollte. Spekuliert wird in England darüber, dass es keinen Zwangsabstieg für City geben könnte, sondern nur einen massiven Punktabzug, der den Abstieg in die Championship zur Folge hat. Danach könnte ein weiterer Punktabzug für die Saison 2027/28 folgen, der dann auch einen sofortigen Wiederaufstieg in die Premier League verhindert.

"Ich kann nicht über Erlings Vertrag sprechen. Ich möchte das bitte nicht kommentieren", sagte Alf-Inge Haaland bei Viaplay. Er wehrte sich gegen eine angebliche Vorverurteilung des Klubs: "Gegnerische Fans, andere Klubs und vor allem Journalisten wollen Blut von Man City sehen. Wir müssen einfach abwarten und schauen, wie die Ergebnisse aussehen", forderte er.

Wie geht Erling Haaland mit dem Verfahren gegen Man City um?

Dass das laufende Verfahren seinen Sohn in irgendeiner Form beeinflusst, glaubt der Ex-Premier-League-Spieler nicht: "Es sind eher die Leute abseits des Platzes, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen", meinte er. Sollte Erling Haaland tatsächlich ablösefrei gehen können, dürften sich die anderen Top-Klubs einen Mega-Poker um den Norweger liefern, der bereits in der Vergangenheit vor allem mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde.

Nächste Spiele
RBL

RBL

Champions League

04. Nov. 2026

MCI

MCI

Haaland steht in der aktuellen Saison bei 13 Toren in 12 Pflichtspielen. Der 26-Jährige spielt seit 2022 für Man City, das ihn für 60 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund holte. Bei den Citizens wurde er zweimal englischer Meister und gewann 2023 auch die Champions League.

Häufig gestellte Fragen

Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.

Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.

Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.

Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.

Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.

Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.

Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.

Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.

Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.

Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.

Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.

Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.

Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.

Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.

Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.

Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.

Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.

Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen