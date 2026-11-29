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Den FC Bayern plagen große Verletzungssorgen. Besonders groß ist die Not im Sturmzentrum, wo Harry Kane noch lange ausfallen wird. Ein Ersatzmann stünde aber offenbar schon bereit.

Denn geht es nach Spielerberater Roger Wittmann habe Eric-Maxim Choupo-Moting durchaus das Zeug dazu, beim FC Bayern noch einmal in die Bresche zu springen und Kane bis zu seiner Rückkehr zu vertreten.

Ob sein Klient eine Option für die Münchner im Wintertransferfenster sein könne? "Natürlich ist er das", stellte Wittmann bei der Bild mit Blick auf Choupo-Motings Ende Dezember auslaufendes Arbeitspapier bei den New York Red Bulls klar. Zudem betonte er, dass der mittlerweile 37-Jährige nach wie vor über die sportliche Qualität verfügt, den angeschlagenen Bayern helfen zu können.

"Er kennt den Verein, oder etwa nicht? Und seine letzte Saison war herausragend", sagte Wittmann mit Blick auf Choupo-Motings tatsächlich überzeugende erste Spielzeit in der MLS, in deren Verlauf er für New York 19 Tore und fünf Vorlagen in 38 Pflichtspielen verzeichnete.

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In seinem zweiten Jahr in der MLS läuft es allerdings für den ehemaligen kamerunischen Nationalspieler überhaupt nicht mehr rund. Choupo-Moting musste aufgrund von Knieproblemen monatelang pausieren und kommt bis dato in 22 Spielen auf gerade mal fünf Tore. Nicht unbedingt der Arbeitsnachwies, der ihn für eine Rückkehr zum FC Bayern qualifiziert.

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Max Eberl deutet Transfer-Umdenken beim FC Bayern an

Choupo-Moting war auf den letzten Drücker im von Corona geprägten Herbst 2020 ablösefrei von PSG zu den Münchnern gewechselt und tat sich dort zumindest in den ersten beiden Spielzeiten als verlässlicher Vertreter von Robert Lewandowski hervor. In seiner letzten Saison 2023/24 konnte er nach zuvor ausgehandelter Vertragsverlängerung aber nicht mehr an sein Leistungsniveau anknüpfen und wurde nach der Spielzeit gehen gelassen. 2025 heuerte er nach monatelanger Vereinslosigkeit in New York an.

Aufgrund des langwierigen Ausfalls von Kane, Choupo-Motings Bayern-Vergangenheit und der Tatsache, dass er nichts kosten würde, wurde zuletzt über eine abermalige Rückkehr zum Jahreswechsel nach München spekuliert. Die Bild berichtete, dass über Choupo-Moting durchaus intern diskutiert werde.

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"Es ist an den Bayern, das zu entscheiden. Wir müssen ihn nicht empfehlen. Sie kennen ihn ja schon besser als wir, er war Tag für Tag in der Kabine und das für Jahre. Sie wissen ganz genau, welchen Menschen und Spieler sie bekommen würden. Daher denke ich, dass Bayern die richtige Entscheidung treffen und den richtigen Stürmer im Januar finden wird", sagte Wittmann mit Blick auf die brodelnde Gerüchteküche.

Sportvorstand Max Eberl hatte einem möglichen Wintertransfer eines Kane-Ersatzes zuletzt zwar ein wenig die Tür geöffnet, aber betont, dass dieser mit Blick auf potenzielle Rückkehrer wie Serge Gnabry genau abgewägt werden müsse. Allerdings verletzte sich anschließend auch noch Jamal Musiala erneut am zuvor schon lädierten rechten Oberschenkel und wird möglicherweise abermals mehr als sechs Wochen fehlen.

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"Vor Lille habe ich gesagt, wir schauen uns mal an, wie es aussieht, wenn die Verletzten zurückkommen", sagte Eberl am Rande des 0:0 der Bayern in Hamburg mit Blick auf potenzielle Wintertransfers: "Wir hatten eigentlich nicht das Gefühl, was machen zu müssen. Jetzt ist es tragisch mit Jamal passiert, also es hat sich was verändert. Und natürlich gucken wir genau, was zu tun ist; ob was zu tun ist."

Ein Transferversprechen sei das zwar nicht, "aber ich habe es auch nie gänzlich ausgeschlossen".