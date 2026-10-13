"Sie waren baff!" Bayern-Star Aleksandar Pavlovic sorgte für dicke Überraschung bei Manchester City

Es sei "eine Ehre, wenn ein Top-Klub wie City auf einen zukommt", sagte Pavlovic nun gegenüber der Sport Bild über die Vorgänge im Sommer. Denn damals klopften die Skyblues vehement an die Tür des 22 Jahre jungen deutschen Nationalspielers, um ihn von einem Wechsel nach England zu überzeugen. Schließlich bahnte sich schon da der Abgang von Rodri gen Spanien an.

Pavlovic aber erteilte sämtlichen Avancen eine Absage - aus einem simplen Grund: "Ich bin in München aufgewachsen, bin hier groß geworden und spiele schon immer beim FC Bayern. Meine Familie und meine Freunde wohnen hier, etwas Schöneres gibt es für mich nicht. Deswegen fiel mir die Entscheidung nicht schwer."

Manchester City sei nach Angaben der Bild bereit gewesen, den Bayern 100 Millionen Euro für Pavlovic zu bieten. "Sie wären wohl auch bereit gewesen, mit Bayern noch über eine höhere Summe zu verhandeln", berichtet die Bild. Weil Pavlovic aber sofort absagte, habe es ein offizielles Angebot nie gegeben. "Baff" seien die Skyblues von Pavlovic gewesen: "Das haben sie nicht erwartet."

Pavlovic von Rodri-Vergleichen "geehrt"

Anstelle des gebürtigen Münchners holte ManCity in Enzo Fernandez, Elliot Anderson und Ayyoub Bouaddi gleich drei zentrale Mittelfeldspieler für insgesamt 375 Millionen Euro, während Nico Gonzalez für 56 Millionen Euro zu Newcastle United, Tiijani Reijnders für 61 Millionen zu Al-Qadsiah und Rodri für 60 Millionen zum FC Barcelona wechselten.

Besonders der Abgang von Ballon d'Or-Sieger Rodri hinterlässt aber trotz der prominenten Neuzugänge eine große Lücke in Manchester. Eine, die eigentlich mit dem Spieler gefüllt werden sollte, der auf der Insel schon mehrfach mit Rodri verglichen wurde: Pavlovic.

"Jeder weiß, was Rodri für ein Top-Sechser ist. Er hat den Ballon d’Or nicht umsonst gewonnen. Natürlich ehrt es mich, wenn man mit so einem Spieler verglichen wird", sagte Pavlovic über etwaige Parallelen: "Das nehme ich als Anreiz für mein Ziel: Ich will mich permanent weiter verbessern und in der Weltklasse etablieren."

Mit dem deutschen Rekordmeister wolle er nach der starken Vorsaison mit dem Double und dem knappen Scheitern im Champions-League-Halbfinale an PSG nun "alles gewinnen" - und dabei könnte Pavlovic eine tragende Rolle spielen. Der 22-Jährige ist mittlerweile unumstritten in München. Das war nicht immer so, schließlich hatte er seit seinem Durchbruch in der Saison 2023/24 immer wieder mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen.

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Pavlovic beim FC Bayern vom Verletzungspech verfolgt

Die Heim-EM 2024 verpasste er aufgrund einer wiederkehrenden Mandelentzündung, wenige Monate später zog er sich einen Schlüsselbeinbruch zu, dann erkrankte er am Pfeifferschen Drüsenfieber. "Es nervt mich, dass das immer wieder hervorgerufen wird", sagte Pavlovic angesichts wiederkehrender Nachfragen zu seinem Gesundheitszustand.

Nun aber ist der zentrale Mittelfeldspieler seit fast einem Jahr topfit, im Frühjahr bremsten ihn nur Hüftprobleme kurzzeitig aus. Zuletzt durfte er seine starke Form auch in der deutschen Nationalmannschaft unter Beweis stellen. Als Teil des zweiten Kaders spielte Pavlovic gemeinsam mit Tom Bischof und Florian Wirtz besonders gegen Serbien in der Nations League groß auf und gilt als einer der Gewinner der ersten Länderspiele unter Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp.

Währenddessen droht dem Klub, der Pavlovic im Sommer noch als Wunschspieler auserkoren hatte, großes Ungemach. Die Premier League sprach Manchester City im Zuge des Finanzskandals in 114 von 115 Punkten schuldig. Der Verein hat Einspruch eingelegt. Dennoch drohen drakonische Strafen von der Aberkennung von Titeln über Punktabzüge bis hin zu einem Zwangsabstieg.