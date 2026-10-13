Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
FBL-EUR-NATIONS-GRE-GERAFP
Jonas Rütten

"Sie waren baff!" Bayern-Star Aleksandar Pavlovic sorgte für dicke Überraschung bei Manchester City

Bundesliga
Transfers
A. Pavlovic
Rodri
Manchester City
Bayern München
Premier League

Vergleiche mit Rodri und klarer Stammspieler bei seinem Heimatverein FC Bayern: Aleksandar Pavlovics Zukunft könnte nicht rosiger aussehen. Manchester City ließ er schon abblitzen.

Es sei "eine Ehre, wenn ein Top-Klub wie City auf einen zukommt", sagte Pavlovic nun gegenüber der Sport Bild über die Vorgänge im Sommer. Denn damals klopften die Skyblues vehement an die Tür des 22 Jahre jungen deutschen Nationalspielers, um ihn von einem Wechsel nach England zu überzeugen. Schließlich bahnte sich schon da der Abgang von Rodri gen Spanien an.

Pavlovic aber erteilte sämtlichen Avancen eine Absage - aus einem simplen Grund: "Ich bin in München aufgewachsen, bin hier groß geworden und spiele schon immer beim FC Bayern. Meine Familie und meine Freunde wohnen hier, etwas Schöneres gibt es für mich nicht. Deswegen fiel mir die Entscheidung nicht schwer."

Manchester City sei nach Angaben der Bild bereit gewesen, den Bayern 100 Millionen Euro für Pavlovic zu bieten. "Sie wären wohl auch bereit gewesen, mit Bayern noch über eine höhere Summe zu verhandeln", berichtet die Bild. Weil Pavlovic aber sofort absagte, habe es ein offizielles Angebot nie gegeben. "Baff" seien die Skyblues von Pavlovic gewesen: "Das haben sie nicht erwartet."

Pavlovic von Rodri-Vergleichen "geehrt"

Anstelle des gebürtigen Münchners holte ManCity in Enzo Fernandez, Elliot Anderson und Ayyoub Bouaddi gleich drei zentrale Mittelfeldspieler für insgesamt 375 Millionen Euro, während Nico Gonzalez für 56 Millionen Euro zu Newcastle United, Tiijani Reijnders für 61 Millionen zu Al-Qadsiah und Rodri für 60 Millionen zum FC Barcelona wechselten.

Besonders der Abgang von Ballon d'Or-Sieger Rodri hinterlässt aber trotz der prominenten Neuzugänge eine große Lücke in Manchester. Eine, die eigentlich mit dem Spieler gefüllt werden sollte, der auf der Insel schon mehrfach mit Rodri verglichen wurde: Pavlovic.

"Jeder weiß, was Rodri für ein Top-Sechser ist. Er hat den Ballon d’Or nicht umsonst gewonnen. Natürlich ehrt es mich, wenn man mit so einem Spieler verglichen wird", sagte Pavlovic über etwaige Parallelen: "Das nehme ich als Anreiz für mein Ziel: Ich will mich permanent weiter verbessern und in der Weltklasse etablieren."

Mit dem deutschen Rekordmeister wolle er nach der starken Vorsaison mit dem Double und dem knappen Scheitern im Champions-League-Halbfinale an PSG nun "alles gewinnen" - und dabei könnte Pavlovic eine tragende Rolle spielen. Der 22-Jährige ist mittlerweile unumstritten in München. Das war nicht immer so, schließlich hatte er seit seinem Durchbruch in der Saison 2023/24 immer wieder mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen.

Aleksandar PavlovicGetty Images

Pavlovic beim FC Bayern vom Verletzungspech verfolgt

Die Heim-EM 2024 verpasste er aufgrund einer wiederkehrenden Mandelentzündung, wenige Monate später zog er sich einen Schlüsselbeinbruch zu, dann erkrankte er am Pfeifferschen Drüsenfieber. "Es nervt mich, dass das immer wieder hervorgerufen wird", sagte Pavlovic angesichts wiederkehrender Nachfragen zu seinem Gesundheitszustand.

Nun aber ist der zentrale Mittelfeldspieler seit fast einem Jahr topfit, im Frühjahr bremsten ihn nur Hüftprobleme kurzzeitig aus. Zuletzt durfte er seine starke Form auch in der deutschen Nationalmannschaft unter Beweis stellen. Als Teil des zweiten Kaders spielte Pavlovic gemeinsam mit Tom Bischof und Florian Wirtz besonders gegen Serbien in der Nations League groß auf und gilt als einer der Gewinner der ersten Länderspiele unter Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp.

Währenddessen droht dem Klub, der Pavlovic im Sommer noch als Wunschspieler auserkoren hatte, großes Ungemach. Die Premier League sprach Manchester City im Zuge des Finanzskandals in 114 von 115 Punkten schuldig. Der Verein hat Einspruch eingelegt. Dennoch drohen drakonische Strafen von der Aberkennung von Titeln über Punktabzüge bis hin zu einem Zwangsabstieg.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen