Der ehemalige Premier-League-Trainer Jesse Marsch hat sich deutlich für eine harte Bestrafung von Manchester City im Zuge des Finanzskandals rund um dem Klub ausgesprochen.

"Ich finde, City sollte streng bestraft werden. Sie sollten absteigen müssen", sagte Marsch, seit 2024 Nationaltrainer Kanadas, gegenüber dem Guardian.

Der US-Amerikaner, der von Februar 2022 bis Februar 2023 in der Premier League für Leeds United tätig war, betonte hinsichtlich der schwerwiegenden Vorwürfe, mit denen sich City konfrontiert sieht: "Jeder wusste davon."

Wurde Manchester City für schuldig befunden?

Ende September hatte die Premier League offiziell mitgeteilt, dass City in zahlreichen Anklagepunkten wegen Verstößen gegen geltende Finanzregeln für schuldig befunden wurde. Ein Bericht von The Athletic hatte zuvor von einer Schuld Citys in 114 von 115 Anklagepunkten gesprochen.

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Der englische Spitzenklub soll über Jahre hinweg seine tatsächliche Finanzlage verschleiert haben. Unter anderem sollen Einnahmen höher und Ausgaben niedriger deklariert worden sein, als sie tatsächlich waren. Marsch blickte im Zuge dessen zurück auf den Sommer 2022.

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"Damals waren wir (Leeds, d. Red.) und Manchester City die beiden einzigen Teams, die angaben, Gewinn gemacht zu haben. Bei uns stimmte das, weil wir Raphinha (für 58 Millionen Euro an Barcelona, d. Red.) und Kalvin Phillips (für 49 Millionen Euro an City, d. Red.) verkauften", so Marsch, der ausführte: "Als City das behauptete, dachte ich mir aber: 'Wollt ihr mich verarschen? Soll das ein Witz sein?' Als sie sagten, dass sie Erling Haaland für 60 Millionen Euro gekauft hatten, dachte ich: 'Ja, klar, sicher.' Ich wusste also, dass es da Unstimmigkeiten gab, aber was kann man schon machen? Man zuckt einfach mit den Schultern und sagt sich: 'So ist der Fußball eben'."

Könnte Manchester City tatsächlich der Zwangsabstieg drohen?

Wie drastisch Citys Bestrafung für die Verstöße ausfallen wird, ist noch völlig offen. Hohe Geldstrafen oder eine Transfersperre drohen, im schlimmsten Fall könnte der zehnfache englische Meister mit dem Zwangsabstieg belegt werden, den Marsch fordert.

Ende vergangener Woche hatte City mitgeteilt, "umfassende Berufung" gegen das Urteil eingereicht zu haben. "Der Klub vertritt die feste Auffassung, dass das Gutachten aus mehreren Gründen klare wesentliche Fehler in Bezug auf Recht, Prinzipien und Tatsachen enthält und daher unsicher ist", hieß es in einem von den Skyblues veröffentlichten Statement.