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Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport
Daniel Buse

"Sie sind unsere besten Spieler": Jürgen Klopp steht im DFB-Team bei einem Duo vor einem Dilemma

Deutschland
Jürgen Klopp
J. Musiala
F. Wirtz

Der neue DFB-Coach hat nach Ansicht von Lothar Matthäus die Qual der Wahl, denn ein Duo wird seiner Ansicht nach nicht funktionieren.

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet mit einem Personal-Dilemma für Bundestrainer Jürgen Klopp. Dabei geht es um die Position im offensiven Mittelfeld, für die in der deutschen Nationalmannschaft sowohl Florian Wirtz (FC Liverpool) als auch Jamal Musiala (FC Bayern München) zur Verfügung stehen. "Ginge es nach mir, können gerne Musiala und Wirtz zusammenspielen. Doch mit Kimmich als einzigem Sechser wäre das Duo Musiala/Wirtz gegen Top-Mannschaften zu offensiv. Dann heißt es für Klopp in seinem System: Musiala oder Wirtz", sagte Matthäus der Sport Bild.

Bei den vergangenen vier Länderspielen ging Klopp diesem Problem noch aus dem Weg, indem er den Bayern-Star für die ersten beiden Duelle in den Niederlanden und gegen Griechenland nominierte. Wirtz gehörte ursprünglich zum zweiten Kader, der gegen Serbien und in Griechenland ran durfte, er wurde dann allerdings früher zum Nationalteam beordert, da sich Musiala beim Aufwärmen vor dem Holland-Spiel verletzt hatte.

"Sie sind wohl unsere besten Spieler, wenn sie wieder in Top-Form kommen. Einen davon draußen zu lassen, klingt daher absurd", befand Matthäus. Er erinnerte sich daran, dass es dieses Problem im deutschen Fußball bereits bei der WM 1974 gegeben hatte: "Damals hieß es: Günter Netzer oder Wolfgang Overath?", blickte Matthäus zurück.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images

"Ich würde mich sehr freuen, wenn Klopp die Frage beantworten könnte mit: Musiala und Wirtz! Ich glaube aber nicht, dass wir diese Lösung bei der Europameisterschaft 2028 sehen werden", lautete das abschließende Urteil des 65-Jährigen.

Wie viele Länderspiele haben Wirtz und Musiala schon gemacht?

Musiala debütierte im März 2021 für das DFB-Team und kommt auf 46 Länderspiele (10 Tore). 2022 wurde er zudem zum Nationalspieler des Jahres gewählt.

Wirtz steht bei 48 Länderspielen (12 Tore), seitdem er erstmals im September 2021 das Trikot der A-Nationalmannschaft trug.

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