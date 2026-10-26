Hürzeler zeigte sich kämpferisch nach der zweiten Saisonniederlage Brightons und übte gleichzeitig Kritik an der Spielphilosophie des FC Liverpool.

"Jeder im Stadion hat gesehen, dass es nur ein Team gab, das wirklich versucht hat, Chancen zu kreieren und dieses Spiel zu gewinnen", sagte der 33-Jährige im Rahmen der Pressekonferenz am Sonntag nach dem 0:2 seiner Mannschaft an der Anfield Road, "und deshalb muss ich meine Spielern loben."

Liverpool gewann durch zwei frühe Tore innerhalb weniger Minuten. Erst erzwang Wirtz ein Eigentor von Pascal Groß (17.), dann traf Alexander Isak auf Vorarbeit von Bradley Barcola (21.).

Das sei der Unterschied gewesen, sagte Hürzeler: Liverpool habe die Tore gemacht, sein Team eben nicht - trotz guter Chancen. "Eine verpasste Gelegenheit" nannte er die Partie, ehe er Liverpools defensive Spielweise lobte.

"Sie haben viele Schüsse geblockt" und "sie haben ihren Strafraum gut verteidigt", sagte der frühere Aufstiegstrainer des FC St. Pauli.

"Insgesamt habe ich aber eine Mannschaft gesehen, die viele positive Aspekte mitnehmen kann. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die wirklich an unsere Spielweise geglaubt hat, die sich an den Plan gehalten hat, die immer weitergekämpft hat", lobte Hürzeler sein Team. Der Ausgang des Spiels sei deshalb umso frustrierender.

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Liverpool vs. Brighton: Wo die Gäste überall besser waren

In der Tat war Brighton in mehreren Bereichen des Spiels die dominante Mannschaft. Die Gäste hatten deutlich mehr Ballbesitz als Liverpool (rund 64:36 Prozent), mehr Abschlüsse (17:13), eine höhere Passquote, wobei die der Reds schon als extrem mager einzustufen ist (84:69), mehr Ballkontakte im gegnerischen Strafraum (39:30) und einen leicht höheren xG-Wert, wobei der von Liverpool je nach Statistikmodell bei rund 0,9 bis 1,2 lag und der von Brighton knapp über 1,3. Laut dem Datenanbieter Opta waren die 35,6 Prozent Ballbesitz Liverpools zweitniedrigster Wert bei einem Heimsieg überhaupt, seit diese Daten erfasst werden (2003/2004).

Brighton bleibt trotz der Niederlage Dritter der Premier League hinter Manchester United und Meister FC Arsenal. Liverpool hingegen arbeitete sich dank des vierten Siegs in Folge auf den vierten Platz nach vorn.

"Ich bin sehr zufrieden", sagte Reds-Coach Andoni Iraola. Der Schlüssel, so der Baske, sei die starke Anfangsphase seines Teams gewesen. "Wir brauchten einen guten Start: Aggressiv spielen, zweite Bälle gewinnen, unsere Zweikämpfe gewinnen und umschalten. Ich denke, das ist uns gelungen, und es war ein anderes Spiel als jene, in denen wir zuerst ein Gegentor kassiert haben."

Brighton trifft nun zweimal in Folge auswärts auf Manchester City, unter der Woche im League Cup, am kommenden Samstag in der Liga. Liverpool hat ebenfalls zwei absolute Topspiele vor der Brust: Mittwoch im Ligapokal gegen Chelsea, am Sonntag darauf gegen Arsenal in der PL.

Premier League: Die Spitzengruppe nach acht Spieltagen

Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte 1 Manchester City 8 7 0 1 20:9 +11 21 2 FC Arsenal 8 7 0 1 13:5 +8 21 3 Brighton & Hove Albion 8 5 1 2 23:7 +16 16 4 FC Liverpool 8 4 3 1 11:8 +3 15 5 FC Chelsea 8 4 1 3 17:15 +2 13 6 FC Brentford 8 2 5 1 14:9 +5 11



