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Nach seiner erfolgreichen Leihe beim HSV beordete Tottenham Luka Vuskovic zurück. Doch dann wechselte der Innenverteidiger doch zu Brighton. Nun sprach er über die Gründe.

Luka Vuskovic war eine der Bundesligaentdeckungen der letzten Saison. In seinem Leihjahr beim HSV zeigte er sehr starke Leistungen. Bleiben durfte er nicht. Bei seinem Stammverein Tottenham Hotspur wollte er dann aber nicht sein.

Im Interview mit Sky Sports erklärte der kroatische Nationalspieler, dass vor allem die fehlende Perspektive ausschlaggebend dafür war, dass er nicht über das Transfer-Fenster hinaus das Tottenham-Trikot trug und stattdessen für 54 Millionen Euro zu Brighton & Hove Albion wechselte.

"Sie (Tottenhams Klubführung, Anm.d.Red.) haben mir gesagt, dass sie mich nicht im Team sehen. Also hat es für mich keinen Sinn gemacht, um einen Platz in der Mannschaft zu kämpfen", klagte Vuskovic über die ausgelassene Chance, sich in London beweisenzu dürfen.

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Tatsächlich entpuppte sich der Wechsel von den Spurs zu Brighton jedoch als absoluter Volltreffer für den 19-Jährigen. Bei den Seagulls ist er unter Coach Fabian Hürzeler unumstrittener Stammspieler und mitverantwortlich für den derzeitigen sportlichen Laut.

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Viele Spitzenklubs sollen ein Auge auf Vuskovic geworfen haben

Mit 22 Zählern nach elf Premier-League-Spielen belegt Brighton aktuell den zweiten Tabellenplatz, wobei vor allem die Defensive um Vuskovic, die im laufenden Wettbewerb erst neun Gegentreffer hinnehmen musste, zu überzeugen weiß. Wettbewerbsübergreifend kommt Vuskovic, der in der vergangenen Saison noch leihweise das Trikot des HSV trug, auf 18 Pflichtspieleinsätze, wobei ihm ein Treffer und ein Assist gelangen. Tottenham belegt nach einem katastrophalen Start in die Saison mittlerweile einen recht soliden zehnten Platz, hinkt aber dennoch meilenweit hinter den Ansprüchen zurück.

Football / Getty Images / Imago WhatsApp Kanal GOAL Deutschland Abonniere jetzt unseren WhatsApp-Kanal Jetzt anmelden!

Die guten Leistungen des 19-Jährigen weckten dem Vernehmen nach bereits das Interesse einiger europäischer Spitzenklubs. So sollen der FC Liverpool, der FC Chelsea, Real Madrid und der FC Barcelona und auch der FC Bayern ein Auge auf Vuskovic geworfen haben. In der Vergangenheit zeigte darüber hinaus der FC Bayern loses Interesse an einem Transfer.

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Vuskovic ist nach seinem Transfer im Sommer noch bis Ende Juni 2031 an Brighton gebunden. Von Vereinsseite gibt es außerdem die Option, das Arbeitspapier um ein weiteres Jahr zu verlängern.