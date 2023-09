Trainer Paul Heckingbottom holt zum Rundumschlag gegen die Premier-League-Schiedsrichter aus.

WAS IST PASSIERT? Nach der 1:2-Niederlage von Sheffield United bei Tottenham Hotspur am Samstag hat Gäste-Trainer Paul Heckingbottom zu einer Schimpftirade gegen die Schiedsrichter in der Premier League ausgeholt.

WAS WURDE GESAGT? "Die Schiedsrichter machen das Spiel im Moment einfach kaputt, sie ruinieren es, sie ruinieren es absolut", polterte Heckingbottom auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Und der 46-Jährige weiter: "Die Schiedsrichter haben keinen blassen Schimmer. Sie haben keine Ahnung, was sie da tun. Sie haben keine Ahnung von Fußball, sie haben keine Ahnung davon."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Grund für Heckingbottoms denkwürdige Wutrede war die Leistung von Schiri Peter Banks. Der Unparteiische habe das Spiel unter anderem mehrfach durch seltsame, kleinliche Entscheidungen unnötig verlangsamt.

Heckingbottom betonte mehrfach, dass seine Kritik nichts mit der Niederlage seiner Mannschaft zu tun habe. Er habe sich bereits beim Stande von 0:0 und sogar nach der zwischenzeitlichen Führung für sein Team beschwert.

"Jeder konnte das sehen", meinte der frühere Verteidiger: "Und jeder konnte sehen, dass beide Mannschaften frustriert waren, die Verantwortlichen auf beiden Auswechselbänken und alle Fans. Und warum? Weil die Leute, die unser Spiel leiten, keine Ahnung von unserem Spiel haben."

WAS WURDE NOCH GESAGT? Besonders zwei Szenen beschäftigten den Sheffield-Coach. Sein Spieler Wes Foderingham bekam von seinem Gegenspieler einen Ellbogenschlag ab und musste genäht werden. Ollie McBurnie beschwerte sich bei Schiri Banks Heckingbottoms Meinung nach sachlich, er sei gehalten worden, und sah dafür die Gelbe Karte. Später flog der Schotte mit der Gelb-Roten Karte vom Platz.

"Das wird als dasselbe Vergehen gewertet, und jetzt fehlt uns ein Spieler. Sie wissen einfach nicht, was sie tun, und das hat nichts mit dem Ergebnis zu tun", wetterte der Trainer.

Heckingbottom kam zu dem Schluss: "Wir arbeiten die ganze Woche daran, wie wir spielen wollen, und die Schiedsrichter diktieren uns, wie wir das Spiel zu spielen haben. Das kann nicht sein, aber es ist so."

EIN BLICK AUF DIE FAKTEN: Sheffield United hatte bei den Spurs dank eines Treffers von Gustavo Hamer (73.) geführt, dann aber in der Nachspielzeit dramatisch verloren. Richarlison (90.+8) und Dejan Kulusevski (90.+10) drehten die Partie.