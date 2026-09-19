Plant der FC Bayern München einen Angriff auf ein Top-Talent des Ligakonkurrenten Borussia Dortmund? Geht es nach Transferexperte Gianluca Di Marzio, ist ein solcher Vorstoß bei Samuele Inacio durchaus denkbar. Im Gespräch mit wettfreunde.de verriet der Italiener, dass der Rekordmeister den heute 18-Jährigen bereits vor dessen Wechsel zum BVB auf dem Zettel hatte.

"Als er jünger war und bei Atalanta spielte, musste er sich entscheiden, wohin er gehen wollte. Nicht nur Borussia Dortmund hatte ihn und seine Familie kontaktiert, sondern sogar der FC Bayern München. Also fuhr er mit seiner Familie nach München, um sich die Einrichtungen anzusehen und mit dem Verein zu sprechen", berichtete Di Marzio.

Am Ende entschied sich Inacio bekanntlich für Dortmund. Dass die Bayern den Offensivspieler nun erneut ins Visier nehmen könnten, hält der Transferexperte allerdings für realistisch. "Es würde mich also nicht überraschen, wenn der FC Bayern München versuchen würde, ein altes Transferziel zu verpflichten. Nicht im Januar, sondern im Sommer", so Di Marzio.

Und offenbar ist das Interesse des Rekordmeisters weiterhin vorhanden. Laut Di Marzio stehe Inacio "ganz sicher auch auf der Liste des FC Bayern München, denn sie wollten ihn schon, als er noch bei Atalanta war. Er ist ein Spieler, den sie schon länger im Blick haben, und sie haben ihn in den letzten Monaten beobachtet", erklärte er.

Bei welchen Klubs wird BVB-Talent Samuele Inacio noch gehandelt?

Doch Bayern ist offenbar nicht der einzige Topklub, der Inacio scoutet. Bereits in der vergangenen Woche berichtete die italienische Zeitung Tuttosport über das Interesse von Juventus Turin und Inter Mailand. Auch Di Marzio traut dem Youngster den nächsten großen Schritt zu: Inacio sei "ein Spieler, der für jeden italienischen Spitzenverein spielen kann". Einen Transfer aus Dortmund heraus sieht er allerdings als schwierig an, da der BVB wisse, "dass sie ein echtes Juwel in ihren Reihen haben".

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Inacio hat sich in diesem Sommer endgültig bei den Profis von Borussia Dortmund etabliert. In drei Pflichtspielen erzielte der 18-Jährige bislang bereits zwei Tore. In der Bundesliga verpasste er zuletzt zwei Spiele in Folge aufgrund einer Rotsperre. Sein Vertrag in Dortmund ist bis 2029 gültig.