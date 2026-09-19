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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Marko Brkic

"Sie haben ihn in den letzten Monaten beobachtet": FC Bayern könnte sich erneut um einen Mittelfeldspieler des BVB bemühen

Bundesliga
Bayern München
J. Urbig
S. Inacio

Der FC Bayern hat einen BVB-Star offenbar schon länger auf dem Radar und soll weiterhin Interesse zeigen.

Plant der FC Bayern München einen Angriff auf ein Top-Talent des Ligakonkurrenten Borussia Dortmund? Geht es nach Transferexperte Gianluca Di Marzio, ist ein solcher Vorstoß bei Samuele Inacio durchaus denkbar. Im Gespräch mit wettfreunde.de verriet der Italiener, dass der Rekordmeister den heute 18-Jährigen bereits vor dessen Wechsel zum BVB auf dem Zettel hatte.

"Als er jünger war und bei Atalanta spielte, musste er sich entscheiden, wohin er gehen wollte. Nicht nur Borussia Dortmund hatte ihn und seine Familie kontaktiert, sondern sogar der FC Bayern München. Also fuhr er mit seiner Familie nach München, um sich die Einrichtungen anzusehen und mit dem Verein zu sprechen", berichtete Di Marzio.

Am Ende entschied sich Inacio bekanntlich für Dortmund. Dass die Bayern den Offensivspieler nun erneut ins Visier nehmen könnten, hält der Transferexperte allerdings für realistisch. "Es würde mich also nicht überraschen, wenn der FC Bayern München versuchen würde, ein altes Transferziel zu verpflichten. Nicht im Januar, sondern im Sommer", so Di Marzio.

Und offenbar ist das Interesse des Rekordmeisters weiterhin vorhanden. Laut Di Marzio stehe Inacio "ganz sicher auch auf der Liste des FC Bayern München, denn sie wollten ihn schon, als er noch bei Atalanta war. Er ist ein Spieler, den sie schon länger im Blick haben, und sie haben ihn in den letzten Monaten beobachtet", erklärte er.

Bei welchen Klubs wird BVB-Talent Samuele Inacio noch gehandelt?

Doch Bayern ist offenbar nicht der einzige Topklub, der Inacio scoutet. Bereits in der vergangenen Woche berichtete die italienische Zeitung Tuttosport über das Interesse von Juventus Turin und Inter Mailand. Auch Di Marzio traut dem Youngster den nächsten großen Schritt zu: Inacio sei "ein Spieler, der für jeden italienischen Spitzenverein spielen kann". Einen Transfer aus Dortmund heraus sieht er allerdings als schwierig an, da der BVB wisse, "dass sie ein echtes Juwel in ihren Reihen haben".

Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer SupercupGetty Images

Inacio hat sich in diesem Sommer endgültig bei den Profis von Borussia Dortmund etabliert. In drei Pflichtspielen erzielte der 18-Jährige bislang bereits zwei Tore. In der Bundesliga verpasste er zuletzt zwei Spiele in Folge aufgrund einer Rotsperre. Sein Vertrag in Dortmund ist bis 2029 gültig.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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