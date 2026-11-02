Laut des Berichts sind Juventus Turin, wo DFB-Stürmer Nick Woltemade auf Leihbasis seit dem Sommer spielt, und Tottenham Hotspur die größten Namen unter angeblich zahlreichen Interessenten für den 23-Jährigen.

Es ist auf den Tag genau zwei Jahre her, da kickte Ebnoutalib 74 Minuten für den FC Gießen bei einem 0:3 gegen den FSV Frankfurt in der Regionalliga Südwest. Anfang 2025 folgte der Wechsel zur SV Elversberg für 50.000 Euro. Dort schnupperte er ganz sachte in den Profifußball hinein mit 42 Minuten in vier Zweitligaspielen und zwei Minuten verteilt auf zwei Mini-Einsätze in der Relegation zur Bundesliga.

Seitdem aber geht es für den gebürtigen Frankfurter nur noch senkrecht nach oben: Nach einer überragenden Halbserie mit Elversberg schlug die Eintracht für acht Millionen Euro im Winter zu. Marktwertsteigerung binnen zwölf Monaten: fast 16.000 Prozent.

Einen noch rasanteren Aufstieg des Stürmers verhinderte dann eine Verletzung im zweiten Spiel für die SGE. Beim Debüt gegen den BVB (3:3) hatte Ebnoutalib gleich sein erstes Bundesligator erzielt.

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Younes Ebnoutalib debütiert unter Jürgen Klopp für DFB-Auswahl

Nach Innenbandriss im Knie wieder genesen, setzte der 23-Jährige seinen kometenhaften Aufstieg einfach fort, der seinen bisherigen Höhepunkt mit den ersten beiden Einsätzen für die DFB-Auswahl von Bundestrainer Jürgen Klopp in der Nations League erlebte. Aktuell ist Ebnoutalib mit sechs Treffern und einem Assist einer der Topstürmer der Bundesliga.

Nun winkt ihm eine saftige Gehaltsanpassung in seinem bis 2031 laufenden Vertrag. Die diesbezüglichen Gespräche sollten eigentlich schon von Sportvorstand Markus Krösche geführt werden, fallen nach dessen Ausscheiden nun aber in den Zuständigkeitsbereich von Joti Chatzialexiou, der ab Februar für die Eintracht tätig sein wird.