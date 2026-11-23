Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Al Qadsiah mit einem VPN sehen

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Shabab Al-Ahli Dubai FC empfängt Al Qadsiah in der AFC Champions League Elite. Beide Mannschaften kämpfen um einen Platz in der Tabelle der West-Region. Spielort und Anstoßzeit stehen noch nicht fest.

Die Gastgeber gehen mit neuem Selbstvertrauen in die Partie. Das Team von Andre Jardine besiegte Ajman am 20. November in der ADNOC Pro League mit 3:1 und beendete damit eine Serie von zwei Niederlagen.

Die Niederlagen gegen Sharjah Cultural Club und Al Hilal endeten jeweils 0:2. Zuvor hatte Shabab Al-Ahli in diesem Wettbewerb Esteghlal mit 2:0 besiegt.

Al Qadsiah unter Brendan Rodgers reist mit dem torgefährlicheren Angriff an. Das Team schlug Al-Gharafa in der Champions League Elite mit 5:0 und Al Riyadh in der Saudi Pro League mit 6:0.

Die einzige Niederlage in den vergangenen fünf Spielen war ein 2:3 gegen Al Hilal. Zudem spielte Al Qadsiah in diesem Wettbewerb 1:1 gegen Al-Sadd.

Der Gegensatz ist deutlich: Shabab Al-Ahli findet zu Hause wieder in die Spur, während Al Qadsiah zuletzt viele Tore erzielt hat.

Das ist bislang darüber bekannt, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zu TV-Sender und Livestream zu erhalten.

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