So seht Ihr Sevilla gegen Real Betis mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 13 21. Nov. 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla empfängt Real Betis im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla zu einem LaLiga-Derby. Die andalusische Rivalität macht das Duell zu einem der brisantesten Spiele im spanischen Fußball. Diesmal geht es für beide Klubs auch um wichtige Punkte in der Tabelle.

Sevilla steht unter Luis Garcia auf Platz sechs in LaLiga, eine Position, die gleichermaßen schmeichelt und frustriert. Die jüngsten Leistungen waren wechselhaft: Niederlagen gegen Real Madrid und Getafe schmälerten den Wert zweier positiver Ergebnisse in Folge gegen Osasuna und Sporting Hortaleza.

Real Betis reist als Tabellenvierter an. Damit hat das Derby auch mit Blick auf die Platzierungen besondere Brisanz. Die Mannschaft von Manuel Pellegrini hat drei ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zuletzt in LaLiga Elche mit 2:0 besiegt.

Vor der Partie gibt es bei Betis Sorgen um die Kaderbreite. Die Verletzungen von Juan Hernandez und Diego Llorente sowie die Sperre von Facundo Bernal zwingen Pellegrini zu Entscheidungen auf wichtigen Positionen.

Die jüngsten Derbys waren eng. Drei der letzten fünf Duelle wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden oder endeten unentschieden. Das zeigt, wie schwer diese Spiele vorherzusagen sind.

Wer das Spiel verfolgen möchte, findet die TV-Sender und Livestream-Optionen unten.

Fans können Sevilla gegen Real Betis über ExpressVPN live sehen. Damit lassen sich Streams von überall auf der Welt abrufen.

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