La Liga - Spielwoche 7 19. Sept. 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla gegen Barcelona beginnt am 19. September 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

Barça ist in bestechender Form, während die Verfolger zuschauen

Titelverteidiger Barcelona präsentiert sich national wie international in glänzender Verfassung. Das Team von Hansi Flick hat alle fünf Ligaspiele gewonnen und dabei 21 Tore erzielt. Zeitweise wirkte Barça kaum zu stoppen, mit einer variablen Offensivreihe, die ständig die Positionen tauschte und für große Probleme sorgte, obwohl keine klassische Sturmspitze eingesetzt wurde. Kapitän Raphinha spielt als falsche Neun in der Form seines Lebens, Neuzugang Anthony Gordon wird mit seinen unermüdlichen Auftritten auf links bereits zum Liebling der Fans, und Talisman Lamine Yamal lässt linke Verteidiger weiterhin alt aussehen.

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Sevilla wirkt nach einer holprigen Saison 2025/26 deutlich verbessert

Auch die Gastgeber sind gut gestartet. Drei Siege aus fünf Spielen bedeuten für Sevilla Rang sechs in der noch jungen LaLiga-Tabelle. Der einzige Makel bislang war die Heimniederlage gegen Atletico Madrid. Das ist schon jetzt eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Vorsaison, als Sevilla die Spielzeit auf Platz 13 abschloss und die viertschlechteste Heimbilanz der Liga hatte. Das ist nun allerdings der ultimative Frühform-Test gegen ein furchteinflößendes Offensivtrio, das aus dem Nichts Tore erzielen kann.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

In den letzten fünf LaLiga-Duellen fielen 26 Tore.

Barcelonas Raphinha steht in dieser LaLiga-Saison bereits bei sechs Toren und drei Vorlagen.

Sevillas letzte acht Tore in allen Wettbewerben wurden von acht verschiedenen Spielern erzielt.

Voraussichtliche Aufstellungen

Sevilla (442): Vlachodimos; Iglesias, López, Salas, Suazo; Sierra, Agoume, Fofana, Correia; Stassin, Romero.

Barça (433): Joan García; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart; López, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

Teamnews & Kader

Sevilla muss vor diesem Spiel verletzungsbedingt auf Ruben Vargas verzichten, und das Team von Luis Garcia hat derzeit keine gelisteten Sperren. Weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Auch Barcelona reist mit zwei eigenen Verletzungssorgen an. Roony Bardghji und Frenkie de Jong fallen Hansi Flick beide nicht zur Verfügung, doch die Tiefe des Kaders hat dafür gesorgt, dass die Ergebnisse auch in ihrer Abwesenheit nicht gelitten haben.

Form

Sevilla hat in den letzten fünf LaLiga-Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 11. September mit einem 1:0-Heimsieg gegen Valencia, zudem gelang im August ein 3:1-Auswärtssieg bei Athletic Bilbao. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es gegen Atletico Madrid, das Sevilla am 29. August im Pizjuan mit 3:1 schlug. In diesen fünf Spielen erzielte Sevilla sechs Tore und kassierte sechs.

Barcelona hat die letzten fünf Spiele in LaLiga und der Champions League allesamt gewonnen, dabei 17 Tore erzielt und nur zwei kassiert. Das jüngste Spiel war am 13. September ein 4:2-Sieg bei Levante, zudem erzielte Barça in diesem Lauf jeweils fünf Tore gegen Feyenoord und Valencia. Das Team von Flick hat in den letzten beiden Auswärtsspielen kein Gegentor kassiert und zeigt keine Anzeichen, nachzulassen.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand im März 2026 statt, als Barcelona in LaLiga zu Hause mit 5:2 gewann. Davor besiegte Sevilla Barcelona im Oktober 2025 im Pizjuan mit 4:1, es war ihr einziger Sieg in den letzten fünf direkten Duellen. Barcelona gewann drei dieser fünf Begegnungen, während Sevilla in diesem Zeitraum einen Sieg und eine Niederlage zu Hause verbuchte.

Tabelle

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Barcelona auf Platz eins, während Sevilla Fünfter ist.