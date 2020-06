FC Sevilla vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung, Highlights - Übertragung von LaLiga heute

Spitzenspiel: Der FC Sevilla empfängt den FC Barcelona. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie in LaLiga im TV und LIVE-STREAM.

, dritter Spieltag nach der Coronapause. Am Freitagabend empfängt der den amtierenden spanischen Meister zum Spitzenspiel. Anpfiff in der andalusischen Metropole ist um 22 Uhr .

Während alle nur von und Barca reden, steht der FC Sevilla auf einem starken dritten Platz, acht Punkte hinter den Königlichen und 13 Zähler hinter dem katalanischen Spitzenreiter. Das Ziel ist klar: Die Qualifikation für die . Doch auch Teams wie , der und wollen nächstes Jahr in der Königsklasse spielen - also brauchen die Blanquirrojos Punkte im Top-Spiel gegen Barca. Aus den bisherigen beiden Spielen nach der coronabedingten Unterbrechung holte das Team von Cheftrainer Julen Lopetegui vier Punkte. Dabei gewann man das Derbi sevillano gegen Real Betis zum Restart mit 2:0 und trennte sich 1:1-Unentschieden gegen Levante.

Die Blaugrana kämpfen derweil um die Titelverteidigung in Spaniens höchster Spielklasse. Dabei wird dies zum Fernduell gegen die Madrilenen, da kein direktes Duell zwischen den beiden Mannschaften mehr ansteht. Die Mannschaft von Quique Setien gewannen beide Partien seit dem Restart - 4:0 bei RCD Mallorca sowie 2:0 zuhause gegen CD Leganes. Der Vorsprung auf die Mannen von Zinedine Zidane beträgt fünf Zähler, also brauchen auch Lionel Messi und Co. in den verbleibenden neun Partien der Saison jeden Zähler. Ob die Begegnung gegen Sevilla genauso torreich endet wie das Hinspiel? Das entschieden die Katalanen im Oktober souverän mit 4:0 für sich.

Der FC Barcelona zu Gast beim FC Sevilla: Ihr wollt das Spiel heute Abend im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen rund um die Übertragung dieser Partie aus LaLiga. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen der Teams und verraten, wo es die Highlights im Anschluss zu sehen gibt.

FC Sevilla vs. FC Barcelona live: Das Duell in LaLiga heute in der Übersicht

Duell FC Sevilla vs. FC Barcelona Datum Freitag, 19. Juni 2020 (22 Uhr) Ort Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla Zuschauer 43.833 Plätze (keine Zuschauer, Geisterspiel)

FC Sevilla vs. FC Barcelona heute live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt LaLiga?

Es ist angerichtet: Der FC Barcelona reist zum Top-Duell nach Sevilla. Auch an Spieltag Nummer drei nach der Coronaunterbrechung zeigen wir Euch, wo Ihr LaLiga in voller Länge im TV sehen könnt.

Diejenigen, die auch vor der Coronapause die spanische Liga verfolgt haben, wissen, was jetzt kommt: Leider haben sich weder das deutsche Free-TV noch Pay-TV die Rechte für die Übertragung von LaLiga gesichert.

Das bedeutet, dass Ihr für die Partie des FC Sevilla gegen den FC Barcelona eine Alternative braucht - und wir liefern sie Euch! Alle Infos gibt es in den folgenden Abschnitten.

FC Sevilla vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM sehen: Das sind Eure Optionen

Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, könnt Ihr die Begegnung zwischen Sevilla und Barca dennoch live und in voller Länge auf Eurem Fernseher verfolgen - und zwar mit dem LIVE-STREAM von DAZN. Diesen könnt Ihr bequem über die App Eures Fernsehers starten und so das Spiel sehen.

FC Sevilla vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Die kostenlose Übertragung

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel am Freitagabend im LIVE-STREAM . Ihr könnt dabei sein - und das sogar gratis!

Bei DAZN erhält jeder Neukunde einen Gratismonat . Das bedeutet, dass Ihr nach Eurer Anmeldung die ersten 30 Tage auf das gesamte Angebot bei DAZN kostenlos zugreifen könnt. Hier gibt es eine Übersicht über das DAZN-Programm .

Meldet Euch also an, sichert Euch den kostenlosen Probemonat und erlebt den FC Barcelona beim FC Sevilla live und in voller Länge. Los geht es mit der Vorberichterstattung ab 21.45 Uhr, ehe um 22 Uhr der Ball rollt!

FC Sevilla vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Die Übertragung im Überblick

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jonas Hummels

Übertragungsbeginn: 21.45 Uhr

FC Sevilla vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM bei DAZN! Hier entlang zum Gratismonat

Das Spiel läuft mit DAZN nicht nur auf Eurem Smart-TV, sondern auch auf Euren mobilen Endgeräten wie Laptop, Tablet oder Smartphone. Klickt auf einen der folgenden Links und ladet Euch die App entweder für Apple oder Android:

Der Gratismonat ist beendet, aber Ihr wollt dennoch weiter auf den Live-Sport bei DAZN zugreifen? Kein Problem! Nach Ablauf der 30 Tage habt ihr nämlich zwei Optionen:

Monatsabo: Für nur 11,99 Euro im Monat könnt Ihr weiterhin alle Angebote von DAZN nutzen und damit auch alle weiteren Spiele in LaLiga live und in voller Länge sehen. Das Abo ist dabei monatlich kündbar.

Für nur könnt Ihr weiterhin alle Angebote von nutzen und damit auch alle weiteren Spiele in LaLiga live und in voller Länge sehen. Das Abo ist dabei monatlich kündbar. Jahresabo: Für eine einmalige Zahlung von 119,99 Euro könnt Ihr auch direkt ein Jahresabo bei DAZN abschließen.

Der Vorteil bei DAZN? Ihr erlebt nicht nur LaLiga , sondern auch , , sowie die Bundesliga-Highlights . Und sollte Fußball auf Dauer nichts für Euch sein, bietet DAZN zudem viele weitere Sportarten wie NBA, NHL, NFL u.v.m.

FC Sevilla vs. FC Barcelona: Die Highlights auf DAZN

Doch DAZN liefert Euch nicht nur die Partie live und in voller Länge - auch die Highlights gibt es!

Falls Ihr Euch noch einmal die schönsten Tore, die strittigsten Szenen oder die besten Tricks noch einmal zu Gemüte führen wollt, ist DAZN auch hier Euer Ansprechpartner.

FC Sevilla vs. FC Barcelona heute live im STREAM: Die Aufstellungen

Circa eine Stunde vor Anpfiff findet Ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams. Schaut also gegen 21 Uhr noch einmal vorbei und findet heraus, gegen welche Elf Messi und Co. antreten.

FC Sevilla vs. FC Barcelona heute verfolgen: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer sich das Spiel zwischen dem FC Sevilla und dem FC Barcelona nicht im LIVE-STREAM verfolgen kann, für den haben wir ebenfalls eine Lösung - nämlich den LIVE-TICKER von Goal!

Hier liefern wir Euch vor Anpfiff wissenswerte Infos sowie im Laufe des Spiels Statistiken und Analysen. Damit verpasst Ihr keine Tore, wichtige oder strittige Szenen und auch keine Wechsel.

Folgt diesem Link und gelangt direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

FC Sevilla vs. FC Barcelona heute live: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM auf einen Blick

FC Sevilla vs. FC Barcelona ... ... HEUTE LIVE IM... TV DAZN (Smart-TV) LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal.com HIGHLIGHTS DAZN

Titelkampf, Champions-League-Ränge und Abstiegsnot: Die LaLiga-Tabelle nach 29 Spieltagen