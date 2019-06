Zu Ehren des verstorbenen Jose Antonio Reyes: FC Sevilla will Europa-League-Finale 2021 ausrichten

Der FC Sevilla möchte zu Ehren des verstorbenen Jose Antonio Reyes das Europa-League-Finale 2021 ausrichten. Reyes gewann mit Sevilla dreimal die EL.

Zu Ehren des bei einem Autounfall tödlich verunglückten ehemaligen spanischen Nationalspielers Jose Antonio Reyes will der spanische Fußballverband (RFEF) in Zusammenarbeit mit dem das Europa-League-Endspiel 2021 ausrichten. Dies gab die RFEF auf ihrer Jahreshauptversammlung am Montag bekannt.

Unter dem Motto "ReyesDeEuropa" ("Könige von Europa") soll das Endspiel im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan stattfinden. Einziger Konkurrent ist die georgische Hauptstadt Tiflis mit der Boris Pajitschadse Dinamo Arena.

Reyes war am 1. Juni im Alter von 35 Jahren ums Leben gekommen. Er gewann fünfmal die , dreimal mit Sevilla (2014, 2015, 2016), zweimal mit Atletico (2010, 2012).