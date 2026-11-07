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Schweiz Super League
team-logoServette FC
Stade de Genève
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Servette FC vs. FC Zürich heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Servette FC - FC Zürich
Servette FC
FC Zürich
Schweiz Super League

In der Super League spielt Servette FC gegen FC Zürich. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Servette FC vs. FC Zürich: Anstoßzeit

crest
Schweiz Super League - Spielwoche 13
Stade de Genève

Im Stade de Genève empfängt Servette FC den FC Zürich zum Super-League-Duell zweier Klubs, die sich in der Tabelle eng beieinanderliegen. Jocelyn Gourvennec schickt seine Mannschaft als Sechster ins Rennen, während Marcel Kollers Zürich als Vierter mit einem Polster von zwei Plätzen antritt.

Servette zeigte zuletzt ein uneinheitliches Bild. Nach dem Pokalerfolg gegen Rotkreuz und dem Liga-Sieg über Sion musste die Mannschaft am vergangenen Spieltag eine 1:2-Niederlage gegen FC St. Gallen hinnehmen – ein Rückschlag, den Gourvennec im Heimspiel korrigieren will.

FC Zürich reist dagegen mit Rückenwind an. Der 5:3-Auswärtssieg bei BSC Young Boys vom 1. November war ein deutliches Zeichen: Kollers Elf zeigt in der Liga aktuell ihre stärkste Form und hat in vier der letzten fünf Pflichtspiele gepunktet.

Die direkte Bilanz zwischen beiden Klubs ist eng. In den jüngsten Aufeinandertreffen behielt Zürich häufiger die Oberhand, doch Servette gewann das letzte Heimduell dieser Serie mit 2:1 – ein Ergebnis, das dem Gastgeber Mut machen dürfte.

Welcher Klub setzt sich im Genfer Stadtduell der Deutschschweiz durch? Alle Infos zur Übertragung gibt es weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei Servette FC und FC Zürich los?

Servette FC kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Niederlagen und ein weiterer Sieg im Pokal ergeben eine W-W-L-W-L-Sequenz. Der jüngste Auftritt war die 1:2-Niederlage gegen FC St. Gallen am 31. Oktober; davor hatte die Mannschaft FC Sion klar mit 3:0 bezwungen. Über fünf Spiele erzielte Servette zehn Tore und kassierte sechs.

FC Zürich präsentiert sich in starker Verfassung: drei Siege in den letzten vier Liga-Partien unterstreichen die Aufwärtstendenz. Zuletzt gewann die Mannschaft eindrucksvoll mit 5:3 bei BSC Young Boys; auch der 4:2-Erfolg gegen FC Thun und das 2:1 gegen FC Luzern sprechen für eine treffsichere Offensive. In fünf Spielen erzielte Zürich 13 Tore, kassierte aber auch sieben.

SER

SER - Form

ANN
N2-1
SIO
S3-0
ROT
S0-4
VAD
S2-1
GAL
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ZUR

ZUR - Form

SIO
U1-1
THU
S4-2
AAR
N2-0
LUZ
S2-1
YB
S3-5
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Servette FC vs. FC Zürich: Aufstellungen

Servette FC vs FC Zürich Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Gourvennec

Servette FC vs. FC Zürich: Form

SER

SER - Form

ANN
N2-1
SIO
S3-0
ROT
S0-4
VAD
S2-1
GAL
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ZUR

ZUR - Form

SIO
U1-1
THU
S4-2
AAR
N2-0
LUZ
S2-1
YB
S3-5
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Servette FC vs. FC Zürich: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Servette FCUnentschiedenFC Zürich
2
1
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Schweiz Super League
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FC Zürich
ZUR
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Schweiz Super League
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END
Schweiz Super League
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FC Zürich
ZUR
2
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Servette FC
SER
1
END
7Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Servette FC vs. FC Zürich: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
FC LuganoFC LuganoLUG
1211103610+2634
S
S
S
S
S
2
BSC Young BoysBSC Young BoysYB
137513823+1526
U
N
S
S
S
3
FC SionFC SionSIO
137332518+724
U
U
S
N
U
4
FC ZürichFC ZürichZUR
126242526-120
S
S
S
U
S
5
FC St. GallenFC St. GallenGAL
126151922-319
S
N
S
S
N
6
Servette FCServette FCSER
125161716+116
N
S
S
N
S
7
FC Basel 1893FC Basel 1893BAS
124261822-414
N
U
N
N
S
8
FC LuzernFC LuzernLUZ
133551925-614
U
U
N
N
S
9
FC ThunFC ThunTHU
124172434-1013
S
N
N
S
N
10
FC VaduzFC VaduzVAD
133282425-111
U
U
N
S
N
11
Grasshopper ClubGrasshopper ClubGRA
122461528-1310
U
U
N
N
N
12
FC Lausanne-SportFC Lausanne-SportLAU
121381122-116
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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