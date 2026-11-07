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Servette FC vs. FC Zürich: Anstoßzeit

Schweiz Super League - Spielwoche 13 8. Nov. 2026 - 10:30 Stade de Genève

Im Stade de Genève empfängt Servette FC den FC Zürich zum Super-League-Duell zweier Klubs, die sich in der Tabelle eng beieinanderliegen. Jocelyn Gourvennec schickt seine Mannschaft als Sechster ins Rennen, während Marcel Kollers Zürich als Vierter mit einem Polster von zwei Plätzen antritt.

Servette zeigte zuletzt ein uneinheitliches Bild. Nach dem Pokalerfolg gegen Rotkreuz und dem Liga-Sieg über Sion musste die Mannschaft am vergangenen Spieltag eine 1:2-Niederlage gegen FC St. Gallen hinnehmen – ein Rückschlag, den Gourvennec im Heimspiel korrigieren will.

FC Zürich reist dagegen mit Rückenwind an. Der 5:3-Auswärtssieg bei BSC Young Boys vom 1. November war ein deutliches Zeichen: Kollers Elf zeigt in der Liga aktuell ihre stärkste Form und hat in vier der letzten fünf Pflichtspiele gepunktet.

Die direkte Bilanz zwischen beiden Klubs ist eng. In den jüngsten Aufeinandertreffen behielt Zürich häufiger die Oberhand, doch Servette gewann das letzte Heimduell dieser Serie mit 2:1 – ein Ergebnis, das dem Gastgeber Mut machen dürfte.

Welcher Klub setzt sich im Genfer Stadtduell der Deutschschweiz durch? Alle Infos zur Übertragung gibt es weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei Servette FC und FC Zürich los?

Servette FC kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Niederlagen und ein weiterer Sieg im Pokal ergeben eine W-W-L-W-L-Sequenz. Der jüngste Auftritt war die 1:2-Niederlage gegen FC St. Gallen am 31. Oktober; davor hatte die Mannschaft FC Sion klar mit 3:0 bezwungen. Über fünf Spiele erzielte Servette zehn Tore und kassierte sechs.

FC Zürich präsentiert sich in starker Verfassung: drei Siege in den letzten vier Liga-Partien unterstreichen die Aufwärtstendenz. Zuletzt gewann die Mannschaft eindrucksvoll mit 5:3 bei BSC Young Boys; auch der 4:2-Erfolg gegen FC Thun und das 2:1 gegen FC Luzern sprechen für eine treffsichere Offensive. In fünf Spielen erzielte Zürich 13 Tore, kassierte aber auch sieben.

Servette FC vs. FC Zürich: Aufstellungen

Servette FC vs. FC Zürich: Form

Servette FC vs. FC Zürich: Bilanz direkte Duelle

Servette FC vs. FC Zürich: Die Tabellen