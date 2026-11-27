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Wann ist Anstoß bei Servette FC gegen FC Lausanne-Sport?

Schweiz Super League - Spielwoche 15 28. Nov. 2026 - 14:30 Stade de Genève

Servette FC empfängt im Stade de Genève den FC Lausanne-Sport. Es ist das Genfersee-Duell in der Schweizer Super League.

Die Gastgeber stecken in einer wechselhaften Phase. Servette verlor zuletzt 0:2 gegen den FC Sion und holte zuvor ein 0:0 beim FC Zürich.

Trainer Jocelyn Gourvennec sucht nach Stabilität. In der Tabelle steht sein Team auf Rang sechs und hat damit mehr zu verteidigen als der Gegner.

Lausanne-Sport reist mit einem 2:2 gegen den FC Vaduz an. Es war das vierte Ligaspiel in Folge ohne Sieg für die Mannschaft von Ludovic Magnin.

Die Offensive läuft bei Lausanne, die Defensive wackelt. Beim 4:5 gegen den FC Thun fielen neun Tore, und im Pokal gewann das Team 7:0 bei Winkeln.

Gegen Servette gab es in dieser Saison bereits ein Duell: Am 13. September setzte sich Servette in Lausanne mit 1:0 durch. Wo du die Partie verfolgen kannst, steht im Folgenden.

Was war in dieser Woche bei Servette FC und FC Lausanne-Sport los?

Servette FC holte aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag das Team dem FC Sion mit 0:2, davor gab es ein 2:1 gegen den FC Vaduz und ein 4:0 im Pokal bei Rotkreuz. Insgesamt erzielte Servette sieben Tore und kassierte fünf, zwei Spiele endeten ohne Gegentor.

Lausanne-Sport kommt auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Im jüngsten Spiel trennte sich das Team vom FC Vaduz 2:2, zuvor stand ein 1:1 gegen Grasshopper Club zu Buche. Die Bilanz lautet 14 erzielte Tore bei neun Gegentoren, wobei allein sieben Treffer im Pokal gegen Winkeln fielen.

Wie stellen Servette FC und FC Lausanne-Sport auf?

In welcher Form sind Servette FC und FC Lausanne-Sport?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Servette FC und FC Lausanne-Sport in der Tabelle?